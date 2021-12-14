بملعقة واحدة من الخميرة أصنعي قرص القرفة والسمسم الشهي في المنزل

تعد قرص القرفة والسكر والسمسم من المخبوزات والمعجنات التى تحتوي على طعم شهي ولذيذة ونظرًا لوجود القرفة فإنها أيضا تحتوي على قيمة غذائية عالية كما تتميز بسهولة وسرعة تحضيرها وهي من أنواع المعجنات والمخبوزات المفضلة عند الكثير من أفراد الأسرة وعادة ما يتم تقديمها مع كوب من الشاي أو اللبن على الإفطار وسنتعرف الآن على طريقة عمل قرص القرفة والسكر والسمسم اللذيذ الشهي في المنزل من خلال هذا المقال. طريقة تحضير قرص القرفة والسكر والسمسم طريقة تحضير قرص القرفة والسكر والسمسم المكونات: ثلاث أكواب من الدقيق الابيض.

ملعقة صغيرة خميرة فورية.

نصف كوب من السمنة.

ملعقة كبيرة من السكر.

ربع كوب من اللبن الدافئ.

ربع كوب من الماء الدافئ.

ملعقة صغيرة من السكر للخميرة.

ملعقة صغيرة الحجم من ملح الطعام.

مكونات حشوة قرص القرفة والسكر:

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر الناعم.

ملعقة كبيرة من القرفة.

سمسم لتزيين الوجه. طريقة التحضير في البداية احضري كوب وضعى فيه الماء والخميرة والسكر واخلطيهم جيداً مع بعضهم البعض واتركيهم لمدة عشر دقائق. ثم بعد ذلك قومي بإحضار وعاء وضعى فيه الدقيق والسكر ثم ضيفى إليهم السمنة واعجنى جيداً مع بعضهم البعض حتى يمتزجوا تماماً. ثم في الخطوة التالية انزلى بالخميرة واللبن واعجني الخليط لمدة عشر دقائق ثم بعد ذلك ضيفى الملح واعجنى مرة أخري لمدة خمس دقائق. ثم بعد ذلك كورى العجينة واتركيها ترتاح وتختمر لمدة ساعة كاملة. وبعد مرور الوقت وان تزداد العجينة قومي بتقطيع العجينة وتشكيلها على شكل كور صغيرة برفق واتركيها ترتاح فترة قصيرة. وبعد ذلك خذي كل كورة وضعي بها الحشوة بالفرقة والسكر ثم كوريها ورشي فوقها السمسم والضغط عليها بشكل بسيط ورصيها في صاج مناسب واتركيها ترتاح مرة أخري لمدة عشرين دقيقة. ثم بعد ذلك ادخلي الصاج القرص الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية واتركيها في الفرن إلى مدة تتراوح من بين عشرين دقيقة إلى خمس وعشرون دقيقة أو حتى يصبح لونه ذهبي. وبعد ذلك أصبحت جاهزة لتقديم مع كوب من الشاي أو اللبن حسب الرغبة في التذوق. طريقة التحضير الوسوم

تعد قرص القرفة والسكر والسمسم من المخبوزات والمعجنات التى تحتوي على طعم شهي ولذيذة ونظرًا لوجود القرفة فإنها أيضا تحتوي على قيمة غذائية عالية كما تتميز بسهولة وسرعة تحضيرها وهي من أنواع المعجنات والمخبوزات المفضلة عند الكثير من أفراد الأسرة وعادة ما يتم تقديمها مع كوب من الشاي أو اللبن على الإفطار وسنتعرف الآن على طريقة عمل قرص القرفة والسكر والسمسم اللذيذ الشهي في المنزل من خلال هذا المقال. طريقة تحضير قرص القرفة والسكر والسمسم طريقة تحضير قرص القرفة والسكر والسمسم المكونات: ثلاث أكواب من الدقيق الابيض.

ملعقة صغيرة خميرة فورية.

نصف كوب من السمنة.

ملعقة كبيرة من السكر.

ربع كوب من اللبن الدافئ.

ربع كوب من الماء الدافئ.

ملعقة صغيرة من السكر للخميرة.

ملعقة صغيرة الحجم من ملح الطعام.

مكونات حشوة قرص القرفة والسكر:

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر الناعم.

ملعقة كبيرة من القرفة.

سمسم لتزيين الوجه. طريقة التحضير في البداية احضري كوب وضعى فيه الماء والخميرة والسكر واخلطيهم جيداً مع بعضهم البعض واتركيهم لمدة عشر دقائق. ثم بعد ذلك قومي بإحضار وعاء وضعى فيه الدقيق والسكر ثم ضيفى إليهم السمنة واعجنى جيداً مع بعضهم البعض حتى يمتزجوا تماماً. ثم في الخطوة التالية انزلى بالخميرة واللبن واعجني الخليط لمدة عشر دقائق ثم بعد ذلك ضيفى الملح واعجنى مرة أخري لمدة خمس دقائق. ثم بعد ذلك كورى العجينة واتركيها ترتاح وتختمر لمدة ساعة كاملة. وبعد مرور الوقت وان تزداد العجينة قومي بتقطيع العجينة وتشكيلها على شكل كور صغيرة برفق واتركيها ترتاح فترة قصيرة. وبعد ذلك خذي كل كورة وضعي بها الحشوة بالفرقة والسكر ثم كوريها ورشي فوقها السمسم والضغط عليها بشكل بسيط ورصيها في صاج مناسب واتركيها ترتاح مرة أخري لمدة عشرين دقيقة. ثم بعد ذلك ادخلي الصاج القرص الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية واتركيها في الفرن إلى مدة تتراوح من بين عشرين دقيقة إلى خمس وعشرون دقيقة أو حتى يصبح لونه ذهبي. وبعد ذلك أصبحت جاهزة لتقديم مع كوب من الشاي أو اللبن حسب الرغبة في التذوق. طريقة التحضير

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