كريم سحري من صنع يديك بالكركم والليمون لتفتيح البشرة خلال أسبوع

تتعدد استخدامات الكركم في المطبخ وكذلك في الوصفات الطبيعية للجسم والبشرة وذلك لإحتوائه على مواد غذائية يمكنها أن تمنحك ما ترغب من نتائج، ويبرز الكركم من أهم المكونات التي تساعد في تفتيح البشرة وللعلم أن الكركم الذي يستخدم في تحضير الطعام لا يعتبر نفس ذات الكركم الذي يستخدم في تحضير الوصفات والماسكات الطبيعية، حيث يوجد كركم يسمي بالكركم الطبي يتم تحضيره من الصيدلية ويتميز بقدرته العلاجية في مجال التفتيح وتنظيف البشرة وتوحيد لون البشرة مع المكونات الأخرى فلا يعتبر الكركم وحده قادراً على التفتيح، وتتسائل الفتيات التي تهتم بمجال الوصفات الطبيعية عن وصفة الكركم والليمون الشهيرة في مجال تفتيح البشرة وإزالة البقع لذلك نقدم لكم الوصفة اليوم من خلال هذا المقال. وصفة الكركم والليمون لتفتيح البشرة وصفة الكركم والليمون لتفتيح البشرة مكونات الاستخدام: فنجان حليب بودرة ناعم.

مقدار ثلاث ملاعق من الكركم “ملعقة طعام”.

ملعقتين من كريم الفازلين الأصلي.

قطرات من عصير الليمون. طريقة التحضير: تحضير عبوة نظيفة للمكونات ووضع مسحوق لبن البودرة أولاً ثم إضافة ما يقارب من خمس قطرات من عصير الليمون وتقليب المكونات حتى تمام الامتزاج. تحضير عبوة أخرى ووضع فيها كلاً من الفازلين والكركم ومزجهم معاً كما تم في الخليط الأول وبعد تمام الخلط يتم إضافة المكون الأول مكون الحليب إلي الفازلين ونستمر بالتقليب وفي النهاية نجد المكونات أصبحت ناعمة جداً. يفضل أن يتم تهيئة الأماكن المرغوب وضع الكريم عليها سواء الوجه أو الجسم عن طريق غسلها جيداً ثم وضع الخلطة على جسم رطب وتركها مدة عشرين إلي خمس وعشرين دقيقة. استخدام الماء الفاتر في غسل الكريم ووضع رشة من ماء الورد مع ترطيب الجسم أو البشرة للحصول على أفضل النتائج. فوائد الكركم والليمون للبشرة: يقلل من ظهور التصبغات التي تصيب البشرة والجسم نتيجة قلة الفيتامينات.

-يقوم الكركم بتطهير البكتريا في الوجه مما يقلل من ظهور حب الشباب.

-يقوم الكركم بتطهير البكتريا في الوجه مما يقلل من ظهور حب الشباب. يعمل على إزالة الندوب المصحوبة بالبقع السوداء مما يساعد على تنقية البشرة.

يعتبر الكركم من التوابل الطبيعية التي تمنع البشرة نوعاً من النضارة ومع الاستمرار يساعد على التفتيح. طريقة التحضير:فوائد الكركم والليمون للبشرة: الوسوم

تتعدد استخدامات الكركم في المطبخ وكذلك في الوصفات الطبيعية للجسم والبشرة وذلك لإحتوائه على مواد غذائية يمكنها أن تمنحك ما ترغب من نتائج، ويبرز الكركم من أهم المكونات التي تساعد في تفتيح البشرة وللعلم أن الكركم الذي يستخدم في تحضير الطعام لا يعتبر نفس ذات الكركم الذي يستخدم في تحضير الوصفات والماسكات الطبيعية، حيث يوجد كركم يسمي بالكركم الطبي يتم تحضيره من الصيدلية ويتميز بقدرته العلاجية في مجال التفتيح وتنظيف البشرة وتوحيد لون البشرة مع المكونات الأخرى فلا يعتبر الكركم وحده قادراً على التفتيح، وتتسائل الفتيات التي تهتم بمجال الوصفات الطبيعية عن وصفة الكركم والليمون الشهيرة في مجال تفتيح البشرة وإزالة البقع لذلك نقدم لكم الوصفة اليوم من خلال هذا المقال. وصفة الكركم والليمون لتفتيح البشرة وصفة الكركم والليمون لتفتيح البشرة مكونات الاستخدام: فنجان حليب بودرة ناعم.

مقدار ثلاث ملاعق من الكركم “ملعقة طعام”.

ملعقتين من كريم الفازلين الأصلي.

قطرات من عصير الليمون. طريقة التحضير: تحضير عبوة نظيفة للمكونات ووضع مسحوق لبن البودرة أولاً ثم إضافة ما يقارب من خمس قطرات من عصير الليمون وتقليب المكونات حتى تمام الامتزاج. تحضير عبوة أخرى ووضع فيها كلاً من الفازلين والكركم ومزجهم معاً كما تم في الخليط الأول وبعد تمام الخلط يتم إضافة المكون الأول مكون الحليب إلي الفازلين ونستمر بالتقليب وفي النهاية نجد المكونات أصبحت ناعمة جداً. يفضل أن يتم تهيئة الأماكن المرغوب وضع الكريم عليها سواء الوجه أو الجسم عن طريق غسلها جيداً ثم وضع الخلطة على جسم رطب وتركها مدة عشرين إلي خمس وعشرين دقيقة. استخدام الماء الفاتر في غسل الكريم ووضع رشة من ماء الورد مع ترطيب الجسم أو البشرة للحصول على أفضل النتائج. فوائد الكركم والليمون للبشرة: يقلل من ظهور التصبغات التي تصيب البشرة والجسم نتيجة قلة الفيتامينات.

-يقوم الكركم بتطهير البكتريا في الوجه مما يقلل من ظهور حب الشباب.

-يقوم الكركم بتطهير البكتريا في الوجه مما يقلل من ظهور حب الشباب. يعمل على إزالة الندوب المصحوبة بالبقع السوداء مما يساعد على تنقية البشرة.

يعتبر الكركم من التوابل الطبيعية التي تمنع البشرة نوعاً من النضارة ومع الاستمرار يساعد على التفتيح. طريقة التحضير:فوائد الكركم والليمون للبشرة:

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كريم سحري من صنع يديك بالكركم والليمون لتفتيح البشرة خلال أسبوع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.