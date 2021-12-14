بديل الكرياتين موزة واحدة ستجعل من حولك يتكلم عن نعومة شعرك و رطوبته و لمعانه

موزة واحدة مع هذا المكون واحصلي على كيراتين منزلي رهيب لتنعيم وفرد الشعر بصورة فعالة وبدون الحاجة إلى أي مواد كيماوية من شأنها تعرض الشعر إلى أضرار صحية، لذلك نقدم فيما يلي أهم الوصفات التي يمكن أن يتم استخدام الموز بها نتيجة لارتفاع قيمته الغذائية للمساعدة في فرد الشعر بالإضافة إلى العديد من المواد الغذائية الأخرى التي يمكن الاستعانة بها في هذه الوصفات.

فرد الشعر بالموز والبابايا

تساعد البابايا على زيادة فاعلية وصفة الموز في فرد الشعر وتنعيمه وذلك لما تتمتع به من خصائص فريدة تمنح الشعر التغذية المناسبة له، وإليكم كل ما يخص هذه الوصفة فيما يلي: عدد واحد حبة واحدة من الموز، قطعة واحدة كبيرة من البابايا، طريقة التحضير:

يتم وضع جميع المكونات داخل وعاء مناسب، ثم العمل على هرسها بشكل جيد حتى الحصول على معجون متجانس.

يفرد الخليط على الشعر كله ويترك مدة لا تقل عن ساعة ويترك حتى يجف تمامًا.

يغسل الشعر بالماء والشامبو ويتم تكرار الوصفة مرة كل أسبوع.

تنعيم الشعر بالموز والأفوكادو

تمتاز ثمار الأفوكادو باحتوائه على كمية كبيرة من الدهون المفيدة والصحية التي تساعد على تغذية الشعر بالشكل المناسب، لذلك يفضل مزجها مع ثمرة الموز في هذه الوصفة للحصول على نتيجة مبهرة في فرد الشعر كما في التالي المكونات: عدد واحد ثمرة من الموز، نصف ثمرة من الأفوكادو، طريقة التحضير: