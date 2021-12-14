هاتي مشبك وتعالي أقولك علي أسرع طريقة لف ورق العنب والكرنب بالمشبك هتلفي 10 كيلو في دقائق

لف ورق العنب والكرنب بالمشبك طريقة بسيطة تستطيعين كربة منزل أن تعتمدين عليها في الحشو السريع لأي نوع من الورق سواء ورق عنب، أو ورق كرنب، ومن خلال ما يلي ذكره من الفقرات القادمة نعرض أهم طريقة انتشرت بمختلف منصات الطهي وترغب في تجربتها الكثير من السيدات والهدف هو الحصول على الملفوف بمنتهى السهولة، وفيما يأتي بيان بأهم الخطوات الخاصة بتلك الطريقة، وكيفية استعمال المشبك للحصول على الملفوف وتسويته بالوعاء الملائم، وبالنسبة للمشبك وطريقة وضعه على الورق للتسريع من حشوه فهذا ما سنتعرف عليه من خلال ما يأتي.

لف ورق العنب والكرنب بالمشبك

من الممكن أن يتم استعمال بعض الأدوات التي تساعد على الحشو السريع لهذا الورق وتلك الأدوات من بينها المشبك واستعماله يكون بسيط ولكن لا بد من التجهيز للورق المراد حشوه بالطريقة الآتي ذكرها في النقاط القادمة:

خطوات لسلق الورق وتجهيزه للحشو:

في البداية نقوم بإحضار كمية ورق العنب المطلوبة.

إحضار الكرنب وإزالة الرأس تماما.

وضع الماء المغلي بالكمون في قدر على النار.

البدء في السلق للورق.

تصفية كل الأوراق للاستعداد لحشوها.

تجهيز الخليط لحشو الورق:

كل ربة منزل تفضل الخلطة بالمكونات والتوابل التي تفضلها، ولكن هناك خطوات عامة تقوم بها كل ربة منزل لإعداد الأرز بالخلطة، وبالمكونات المعروفة، والخطوات تكون كما يلي: