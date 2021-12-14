افضل طريقة لعمل بسكويت زبدة الفول السودانى بمكونات بسيطة

بسكويت زبدة الفول السودانى من الحلويات البسيطة والسهلة. ويتميز بالطعم اللذيذ والشهى. ويحبة الجميع وهو عبارة عن بسكويت هش يتم عملة مع زبدة الفول السودانى بخطوات سهلة وبسيطة. وارغب الكثير من ربات البيوت والامهات فى معرفة افضل طريقة لعمل بسكويت زبدة الفول السودانى اللذيذ فى البيت. وسوف توضح فى الخطوات التالية طريقة عمل بسكويت زبدة الفول السودانى. طريقة عمل بسكويت زبدة الفول السودانى طريقة عمل بسكويت زبدة الفول السودانى يعتبر بسكويت الفول السودانى من الوصفات التى يسهل تحضيرها دائما. فهو من الحلوى الذيذة ومكونات بسيطة من الفول السودانى المجروش. والدقيق والسكر والزبدة.ويحتاج بسكويت زبدة الفول السودانى الى مكونات بسيطة تمكن ربات البيوت من عملة بسهولة وهى المكونات والمقادير كوبان من الدقيق. ثم كوبان من السكر.

كذلك كوب ونصف من زبدة الفول السوداني.

ملعقة من البيكنج بودر.

كوب من الفول السودانى المطحون.

كوب من الزبدة.

حبتان من البيض المخفوق.

زبدة لدهن صينية الفرن.

ملقة صغيرة بيكربونات.

ثم ملعقة من الفانيليا.

ايضا ملعقة صغيرة من القرفة. المكونات والمقادير طريقة التحضير تجهيز صينية الفرن وندهنها ببعض الزبدة.

تحميص الفول السودانى فى مقلاة ثم طحنة جيدا.

خلط كوب الزبدة مع زبدة الفول السوداني فى وعاء.

ثم نقوم باضافة السكر تدريجيا مع الخلط جيدا.

بعد ذلك نقوم باضافة البيض المخفوق والفانيليا تدريجيا مع الخلط جيدا حتى الحصول على عجينة متماسكة.

ثم اضافة الدقيق والبيكربونات والقرفة والبيكنج بودر والملح بعد نخلهم جيدا..

كذلك اضافة الفول السودانى المجروش جيدا.

خلط المكونات بشكل جيد حتى نحصل على عجينة لينة.

تغطية العجينة ووضعها فى الثلاجة لمدة ثلاثون دقيقة.

اخراج العجينة من الثلاجة ثم يتم تقسيم العجينة الى قطع على شكل كرات.

الضغط على كرات البسكويت ضغطة خفيفة حتى تصبح مسطحة.

وضع كرات البسكويت فى صينية كبيرة بعد دهنها بالزبدة مع ترك مسافة بين كل واحدة والاخرى.

تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة. بعد تمام تسخين الفرن.

وضع صينية الفرن فى الفرن لمدة خمسة عشر دقيقة.

اخراج قطع الكوكيز من الفرن بعد نضجها.

يتم ترك قطع الكوكيز حتى تبرد جيدا.

ثم يتم تقديمها الى افراد الاسرة والضيوف.

يراعى اتباع الخطوات اللاومة حتى يتم الحصول على بسكويت الفول السودانى ذو الطعم الشهى واللذيذ. طريقة التحضير الوسوم

بسكويت زبدة الفول السودانى من الحلويات البسيطة والسهلة. ويتميز بالطعم اللذيذ والشهى. ويحبة الجميع وهو عبارة عن بسكويت هش يتم عملة مع زبدة الفول السودانى بخطوات سهلة وبسيطة. وارغب الكثير من ربات البيوت والامهات فى معرفة افضل طريقة لعمل بسكويت زبدة الفول السودانى اللذيذ فى البيت. وسوف توضح فى الخطوات التالية طريقة عمل بسكويت زبدة الفول السودانى. طريقة عمل بسكويت زبدة الفول السودانى طريقة عمل بسكويت زبدة الفول السودانى يعتبر بسكويت الفول السودانى من الوصفات التى يسهل تحضيرها دائما. فهو من الحلوى الذيذة ومكونات بسيطة من الفول السودانى المجروش. والدقيق والسكر والزبدة.ويحتاج بسكويت زبدة الفول السودانى الى مكونات بسيطة تمكن ربات البيوت من عملة بسهولة وهى المكونات والمقادير كوبان من الدقيق. ثم كوبان من السكر.

كذلك كوب ونصف من زبدة الفول السوداني.

ملعقة من البيكنج بودر.

كوب من الفول السودانى المطحون.

كوب من الزبدة.

حبتان من البيض المخفوق.

زبدة لدهن صينية الفرن.

ملقة صغيرة بيكربونات.

ثم ملعقة من الفانيليا.

ايضا ملعقة صغيرة من القرفة. المكونات والمقادير طريقة التحضير تجهيز صينية الفرن وندهنها ببعض الزبدة.

تحميص الفول السودانى فى مقلاة ثم طحنة جيدا.

خلط كوب الزبدة مع زبدة الفول السوداني فى وعاء.

ثم نقوم باضافة السكر تدريجيا مع الخلط جيدا.

بعد ذلك نقوم باضافة البيض المخفوق والفانيليا تدريجيا مع الخلط جيدا حتى الحصول على عجينة متماسكة.

ثم اضافة الدقيق والبيكربونات والقرفة والبيكنج بودر والملح بعد نخلهم جيدا..

كذلك اضافة الفول السودانى المجروش جيدا.

خلط المكونات بشكل جيد حتى نحصل على عجينة لينة.

تغطية العجينة ووضعها فى الثلاجة لمدة ثلاثون دقيقة.

اخراج العجينة من الثلاجة ثم يتم تقسيم العجينة الى قطع على شكل كرات.

الضغط على كرات البسكويت ضغطة خفيفة حتى تصبح مسطحة.

وضع كرات البسكويت فى صينية كبيرة بعد دهنها بالزبدة مع ترك مسافة بين كل واحدة والاخرى.

تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة. بعد تمام تسخين الفرن.

وضع صينية الفرن فى الفرن لمدة خمسة عشر دقيقة.

اخراج قطع الكوكيز من الفرن بعد نضجها.

يتم ترك قطع الكوكيز حتى تبرد جيدا.

ثم يتم تقديمها الى افراد الاسرة والضيوف.

يراعى اتباع الخطوات اللاومة حتى يتم الحصول على بسكويت الفول السودانى ذو الطعم الشهى واللذيذ. طريقة التحضير

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