طريقة عمل أقراص الميني بيتزا بعجينة العشر دقائق هشة وطرية بالخطوات

طريقة عمل أقراص الميني بيتزا، واحدة مكن أفضل الوجبات السريعة التي يمكنك طهيها في المنزل، وهي تناسب العزومات والمناسبات، حيث يمكنك طهيها في المنزل، بأسهل المقادير والمكونات والطرق، وتحضيرها لتمثل طبقًا جانبيًا على مائدتك، كما أنها تناسب الأطفال، وتناسبك أنت وزوجك أو أفراد أسرتك، ممن يعملون مبكرًا أو يذهبون للدراسة خارج المنزل، حيث تناسب ميني بيتزا بعجينة العشر دقائق، تلك الحياة السريعة، التي تتطلب تناول شيئًا خفيفا في منتصف اليوم، ويمكنك عمل ميني بيتزا للأطفال، على طريقة عمل ميني بيتزا هشة وطرية، أو طريقة عمل ميني بيتزا فاطمة أبو حاتي، وهي نفسها طريقة عمل بيتزا صغيرة للاطفال، أو ما تعرف باسم طريقة عمل بيتزا صغيرة.طريقة عمل بيتزا صغيرة
إذا أردت عمل ميني بيتزا سهلة بالصور، يمكنك تنفيذ طريقة عمل أقراص الميني بيتزا، أو متابعة طريقة تحضير ميني بيتزا مكتوبة، وتنفيذها في الواقع، خاصة وأن البيتزا لها الكثير من الطرق لتحضيرها ومنها؛ طريقة عمل البيتزا السحرية، وطريقة عمل البيتزا الكذابة أو طريقة بيتزا بدون عجين، والبيتزا السائلة في المقلاة، وطريقة عمل البيتزا رول، وذلك باستخدام أسهل طريقة عجينة للبيتزا، وهي عجينة البيتزا الايطالية منال العالم، جربيها واصنعي أفضل أنواع البيتزا على الإطلاق، وضعي ما ترغبين من حشوات مميزة، واحمليها معك إلى العمل، وتناوليها كيفما شئت في منتصف يومك، مع كوب لذيذ من الشاي الساخن.ميني بيتزا بعجينة العشر دقائق
- 2 كوب ونصف إلى 3 أكواب طحين.
- 3 ملاعق سكر.
- ½ كوب زيت زيتون.
- 5 ملاعق حليب بودر كبيرة الحجم.
- ½ كوب ماء دافئ.
- ¾ كوب حليب سائل.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- رشة ملح.
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- حضري عجينة البيتزا الهشة أولا، بوضع الزيت والخميرة والماء الدافئ مع الحليب.
- وضعي فوقهم رشة من الدقيق وامزجيهم معا.
- وضعي الملح والبيكنج بودر وابدئي في العجن بيديك.
- واتركي العجينة تختمر في مكان دافئ ومظلم لمدة نصف الساعة قبل الاستخدام.
- وبعد ذلك افردي العجين على سطح العمل، وقسميها إلى كرات صغيرة.
- وافردي كرات العجين إلى أقراص صغيرة الحجم.
- وضعي الصوص الجاهزة مع صوص البيستو، وانثري الحشو فوقها مع الريحان والموزاريللا على الوجه.
- وضعي أقراص الميني بيتزا في صينية الخبز.
- وأدخلي الصينية إلى الفرن المسخن مسبقًا عند درجة 180 درجة مئوية.
- وعقب أن تنضج أخرجيها وقدميها مع المخلل والمقبلات.
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طريقة عمل أقراص الميني بيتزا، واحدة مكن أفضل الوجبات السريعة التي يمكنك طهيها في المنزل، وهي تناسب العزومات والمناسبات، حيث يمكنك طهيها في المنزل، بأسهل المقادير والمكونات والطرق، وتحضيرها لتمثل طبقًا جانبيًا على مائدتك، كما أنها تناسب الأطفال، وتناسبك أنت وزوجك أو أفراد أسرتك، ممن يعملون مبكرًا أو يذهبون للدراسة خارج المنزل، حيث تناسب ميني بيتزا بعجينة العشر دقائق، تلك الحياة السريعة، التي تتطلب تناول شيئًا خفيفا في منتصف اليوم، ويمكنك عمل ميني بيتزا للأطفال، على طريقة عمل ميني بيتزا هشة وطرية، أو طريقة عمل ميني بيتزا فاطمة أبو حاتي، وهي نفسها طريقة عمل بيتزا صغيرة للاطفال، أو ما تعرف باسم طريقة عمل بيتزا صغيرة.طريقة عمل بيتزا صغيرة
إذا أردت عمل ميني بيتزا سهلة بالصور، يمكنك تنفيذ طريقة عمل أقراص الميني بيتزا، أو متابعة طريقة تحضير ميني بيتزا مكتوبة، وتنفيذها في الواقع، خاصة وأن البيتزا لها الكثير من الطرق لتحضيرها ومنها؛ طريقة عمل البيتزا السحرية، وطريقة عمل البيتزا الكذابة أو طريقة بيتزا بدون عجين، والبيتزا السائلة في المقلاة، وطريقة عمل البيتزا رول، وذلك باستخدام أسهل طريقة عجينة للبيتزا، وهي عجينة البيتزا الايطالية منال العالم، جربيها واصنعي أفضل أنواع البيتزا على الإطلاق، وضعي ما ترغبين من حشوات مميزة، واحمليها معك إلى العمل، وتناوليها كيفما شئت في منتصف يومك، مع كوب لذيذ من الشاي الساخن.ميني بيتزا بعجينة العشر دقائق
- 2 كوب ونصف إلى 3 أكواب طحين.
- 3 ملاعق سكر.
- ½ كوب زيت زيتون.
- 5 ملاعق حليب بودر كبيرة الحجم.
- ½ كوب ماء دافئ.
- ¾ كوب حليب سائل.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- رشة ملح.
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- حضري عجينة البيتزا الهشة أولا، بوضع الزيت والخميرة والماء الدافئ مع الحليب.
- وضعي فوقهم رشة من الدقيق وامزجيهم معا.
- وضعي الملح والبيكنج بودر وابدئي في العجن بيديك.
- واتركي العجينة تختمر في مكان دافئ ومظلم لمدة نصف الساعة قبل الاستخدام.
- وبعد ذلك افردي العجين على سطح العمل، وقسميها إلى كرات صغيرة.
- وافردي كرات العجين إلى أقراص صغيرة الحجم.
- وضعي الصوص الجاهزة مع صوص البيستو، وانثري الحشو فوقها مع الريحان والموزاريللا على الوجه.
- وضعي أقراص الميني بيتزا في صينية الخبز.
- وأدخلي الصينية إلى الفرن المسخن مسبقًا عند درجة 180 درجة مئوية.
- وعقب أن تنضج أخرجيها وقدميها مع المخلل والمقبلات.
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