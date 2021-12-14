“في دقائق” خطوات تحضير البسبوسة بالفسدق بطريقة شهية في المنزل طعمها لذيذ ويجنن

تعد البسبوسة بالفسدق واحدة من أشهر الحلويات في الشرق الأوسط، وتتميز البسبوسة بالفسدق بأنها جميلة الشكل، وحلوة المذاق، كما يكثر عملها في شهر رمضان الكريم، لتقدم بعد الفطار، ولا يمكن أن تحضر البسبوسة بالفسدق بدون أن يضاف إليها القشطة، وإن كنت ترغب في معرفة المقادير الخاصة بتحضير البسبوسة بالفسدق، وطريقة تحضيرها تابع هذا المقال.

لتحضير البسبوسة بالفسدق يجب وجود عدة مقادير، وتلك المقادير سهلة الشراء، ورخيصة الثمن، وهذا ما يميز مقادير البسبوسة بالفسدق، وفيما يلي المقادير اللازمة من أجل البسبوسة بالفسدق:

كوب سميد.

كوب حليب بودرة.

علبة زبادي 170 جم.

علبة قشطة 170 جم.

2 حبة بيض.

3/4 كوب زيت.

3/4 كوب سكر.

كوب فستق مطحون.

فانيليا.

1/2 ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

1/2 ملعقة صغيرة بيكربونات.

لون غذائي أخضر.

مكونات البسبوسة بالفسدق

تمتاز طريقة تحضير البسبوسة بالفسدق بالبساطة والسهولة، كما أنها لا تستغرق الكثير من الوقت في التحضير أ،تجدي صعوبة في تحضيرها، وتتمثل خطوات تحضير البسبوسة بالفسدق في النقاط التالية:

يخفق البيض مع الفانيليا ثم نضيف الزيت والسكر ويخفق جيداً.

نضيف كل من الزبادي والقشطة ونستمر بالخفق.

نضيف المكونات الجافة ونقلب حتى يتجانس القوام.

نضيف قطرات من اللون الأخضر ونقلب، تقريباً 4 نقاط، ولا تبالغي باللون حتى لا يصبح لونها غير طبيعي ومصطنع.

تصب البسبوسة بصينية مدهونة بالزيت وتخبز بفرن سابق التسخين على حرارة 180 حتى تنضج.

بعد أن تنضج نسقيها بالسيرب وتترك لتبرد.

نغطي وجه بسبوسة الفستق بالقيمر أو القشطة الباردة وتزين بالفستق وتقدم.

وهناك طريقة بسبوسة بالفسدق الحلبي والتي تعد واحدة من أفضل أنواع البسبوسة بالفسدق، وخطواتها تكون سهلة، وتتمثل في الأتي: