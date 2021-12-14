المعمول الناعم بأسهل طريقة والطعم روعة

يعتبر المعمول الناعم من أشهى المخبوزات المعروفة في كل البلاد العربية، وتتعدد وصفات تحضير المعمول منها السادة والمحشية بالعجوة أو المكسرات، وهو من الحلويات اللذيذة التي يحرص الناس على شرائها في المناسبات والأعياد لتقديمها للضيوف، كما يمكننا تحضيره في المنزل بمكونات بسيطة وبنفس مذاق الجاهز، ومن خلال موقع ثقفني، سنقدم لكم وصفة سهلة لتحضير المعمول الناعم في المنزل بنفس طعم الجاهز على طريقة هبة أبو الخير. مكونات المعمول الناعم

كيلو من الدقيق الأبيض الفاخر.

2 كوب ونصف سمن بلدي (500 جرام).

كوب حليب مكثف محلي (300 جرام).

2 ملعقة كبيرة من ماء الورد (30 جرام) (اختياري).

ربع كوب حليب بارد (50 مللي).

كوب إلا ربع من الماء البارد المثلج (150 مللي).

ربع ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. الحشوة

نصف كيلو من معجون التمر(عجوة).

ملعقة كبيرة من السمن البلدي (20 جرام).

ملعقة كبيرة من ماء الورد (اختياري). طريقة التحضير ننخل الدقيق المخلوط بالملح والبيكنج بودر في إناء عميق، ثم نضيف السمن البلدي البارد ونخلط المكونات باليد حتى نحصل على قوام مفتت. نغطي الخليط ويوضع في الثلاجة لمدة ساعتين. لتحضير حشوة العجوة: نخلط العجوة مع ملعقة كبيرة من السمن وملعقة كبيرة من ماء الورد، ثم نعجن المكونات مع بعضها ثم نشكلها إلي كرات صغيرة الحجم. بعد مرور ساعتين نخرج العجينة من الثلاجة، ثم نضيف إليها كوب من الحليب المكثف، وربع كوب من الحليب، وكوب إلا ربع من الماء البارد وملعقتين من ماء الورد. نخلط المكونات بأطراف الأصابع دون عجن، ثم تغطي وتترك في الثلاجة لمدة نصف ساعة. بعد مرور نصف ساعة نقوم بتشكيل العجينة إلى كرات صغيرة، ثم نقوم بعمل تجويف داخل كل كرة ونضع العجوة. ثم نشكلها لكرات مرة ثانية ثم نضغط عليها بشوكة الطعام للتزيين أو نضعها في قوالب التشكيل. ثم نضع المعمول بعد تشكيله في صينية مدهونة ومبطنة بورق الزبدة. يخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 200 مئوية على الرف الأوسط لمدة 20 دقيقة حتى ينضج تماماً. عند تمام النضج نخرج الصينية من الفرن ونترك المعمول حتى يبرد تماماً، ثم يقدم بألف صحة وعافية. الوسوم

يعتبر المعمول الناعم من أشهى المخبوزات المعروفة في كل البلاد العربية، وتتعدد وصفات تحضير المعمول منها السادة والمحشية بالعجوة أو المكسرات، وهو من الحلويات اللذيذة التي يحرص الناس على شرائها في المناسبات والأعياد لتقديمها للضيوف، كما يمكننا تحضيره في المنزل بمكونات بسيطة وبنفس مذاق الجاهز، ومن خلال موقع ثقفني، سنقدم لكم وصفة سهلة لتحضير المعمول الناعم في المنزل بنفس طعم الجاهز على طريقة هبة أبو الخير. مكونات المعمول الناعم

كيلو من الدقيق الأبيض الفاخر.

2 كوب ونصف سمن بلدي (500 جرام).

كوب حليب مكثف محلي (300 جرام).

2 ملعقة كبيرة من ماء الورد (30 جرام) (اختياري).

ربع كوب حليب بارد (50 مللي).

كوب إلا ربع من الماء البارد المثلج (150 مللي).

ربع ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. الحشوة

نصف كيلو من معجون التمر(عجوة).

ملعقة كبيرة من السمن البلدي (20 جرام).

ملعقة كبيرة من ماء الورد (اختياري). طريقة التحضير ننخل الدقيق المخلوط بالملح والبيكنج بودر في إناء عميق، ثم نضيف السمن البلدي البارد ونخلط المكونات باليد حتى نحصل على قوام مفتت. نغطي الخليط ويوضع في الثلاجة لمدة ساعتين. لتحضير حشوة العجوة: نخلط العجوة مع ملعقة كبيرة من السمن وملعقة كبيرة من ماء الورد، ثم نعجن المكونات مع بعضها ثم نشكلها إلي كرات صغيرة الحجم. بعد مرور ساعتين نخرج العجينة من الثلاجة، ثم نضيف إليها كوب من الحليب المكثف، وربع كوب من الحليب، وكوب إلا ربع من الماء البارد وملعقتين من ماء الورد. نخلط المكونات بأطراف الأصابع دون عجن، ثم تغطي وتترك في الثلاجة لمدة نصف ساعة. بعد مرور نصف ساعة نقوم بتشكيل العجينة إلى كرات صغيرة، ثم نقوم بعمل تجويف داخل كل كرة ونضع العجوة. ثم نشكلها لكرات مرة ثانية ثم نضغط عليها بشوكة الطعام للتزيين أو نضعها في قوالب التشكيل. ثم نضع المعمول بعد تشكيله في صينية مدهونة ومبطنة بورق الزبدة. يخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 200 مئوية على الرف الأوسط لمدة 20 دقيقة حتى ينضج تماماً. عند تمام النضج نخرج الصينية من الفرن ونترك المعمول حتى يبرد تماماً، ثم يقدم بألف صحة وعافية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المعمول الناعم بأسهل طريقة والطعم روعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.