تعرفي على أسهل طريقة لعمل بسكويت الشاي اللذيذ في المنزل لأولادك من مكونات صحية ومفيدة

البسكويت من الوجبات الخفيفة المتاحة بسهولة لتناولها في أي وقت، وهو مغذي ويمد الجسم بالطاقة والنشاط ويساعد الطلاب في المدارس على زيادة التركيز نظرا لاحتواء البسكويت بشكل أساسي على الدقيق المصنوع من القمح المعروف بعناصره الغذائية العالية كما يحتوي علي الدهون المفيدة والسكريات ويصلح البسكويت وجبات خفيفة أثناء الرحلات وفي العمل وبالامكان تناول البسكويت مع الشاي صباحا في الإفطار أو ليلا كعشاء خفيف وهو يستخدم كهدايا في الأعياد والمناسبات.

طريقة بسكويت الشاي

هناك العديد من السيدات يرون أنه من الأفضل أن يتم إعداد البسكويت في المنزل، َذلك لاعتقادهم أن البسكويت الذي يباع في الأسواق والمتاجر غير صحي لأولادهم، أو أن يكون البسكويت قد مر على صنعه وقت طويل ولأن ربات البيوت الذين يهتمون بصحة أسرتهم يكونون دائما مهتمين بأن يكون ما يأكله أفراد الأسرة أكلا صحيا مضمونا ونظيفة فإنهم يحاولون قدر الإمكان إعداد البسكويت والوصفات الأخرى في المنزل، وفي هذا المجال سوف نعرفكم على طريقة سهلة وعملية لإعداد بسكويت الشاي اللذيذ في المنزل من خلال المكونات التالية:

نصف كوب من السمن أو الزبدة .

نصف كوب سكر بودرة .

عدد بيضة واحدة.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر .

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا .

عدد 2 كوب من الدقيق .

ملعقتان من النشا.

نصف كوب من الحليب أو عصير البرتقال حسب الرغبة.

تحضير بسكويت الشاي