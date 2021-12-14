ايه الاطعمة اللي المفروض تاكليها لو عندك فيروس كورونا

بما اننا لسه عايشين مع فيروس كورونا وكل شوية تحصل له تحورات وتغيرات ، ولسه مافيش لحد دلوقتي علاج نهائي ليه ، هنا هيجي دور التغذية اللي بتساعد بشكل كبير على الشفاء من فيروس كورونا لو بالفعل عندك ، وكمان الوقاية منه عن طريق تقوية جهاز المناعة بتاعك ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم اهم الاطعمة اللي تاكليها لو عندك فيروس كورونا هتساعدك على الشعور بالتحسن ، وايه اللي المفروض تتجنبي اكله خلال الفترة دي.

الاطعمة اللي تاكليها لو عندك فيروس كورونا:

عشان نكون واضحين مافيش نظام غذائي سحري لفيروس كورونا ، ولكن في اطعمة ومشروبات ممكن انها تقلل من اعراض الانفلونزا والبرد ومن مدتها.

كل اللي نعرفه ان الفيروس ده لحد دلوقتي انه الاعراض بتختلف اختلاف كبير من شخص للتاني ، والاعراض الاكتر شيوعا حسب مركز السيطرة على الامراض والوقاية منها ، هي الحمى, الكحة الجافة, ضيق التنفس ، وبعض الاشخاص ممكن يعانوا من آلام في العضلات,التعب, الصداع, التهاب الحلق, اعراض الجهاز الهضمي زي الاسهال ، وبالظبط زي الانفلونزا العادية ممكن يحصلك حالة فقدان شهية ومش بتحسي بالجوع.

1- الترطيب مهم جدا:

شرب الماية مهم جدا ، خصوصا لو بتعاني من الحمى ، واللي ممكن تسببلك التعرق وبالتالي هتفقدي ماية كتير وهتكوني محتاجة تعوضيها ، او لو بتعاني من الاسهال ، حاولي انك تشربي سوايل كتير زي:

– الماية.

– شاي بالعسل.

– شوربة.

– عصير.

– شاي الاعشاب.

الشاي بالعسل مفيد جدا لانه هيساعد على تهدئة السعال ، والعصاير هتمد جسمك بالعناصر الغذائية المفيدة اللي هتكوني محتاجاها في الفترة دي اكتر.

مهم جدا تحافظي على رطوبتك وترتاحي على قد ما تقدري.

2- التغذية مهمة ، لكن السعرات الحرارية مهمة كمان:

جسمك في الفترة دي هيكون محتاج للسعرات الحرارية للحصول على الطاقة للمساعدة في مكافحة العدوى ، ومافيش نوع طعام واحد بيساعد في علاج اعراض تشبه الانفلونزا ، ولكن في بعض العناصر الغذائية المهمة اللي هتساعد في تقوية المناعة بما فيهم البروتين والفيتامينات A, C, D,E, الزنك.

ومش بننصح ابدا في الفترة دي انك تاخدي مكملات غذائية ، لانه من السهل انك تحصلي على كل الفيتامينات والعناصر الغذائية اللي جسمك محتاجها من الاكل عن طريق اتباع نظام غذائي متنوع.

العصير المعمول من الفاكهة والزبادي مع زبدة الجوز او زبدة الفول السوداني هتساعدك في الحصول على السعرات الحرارية اللازمة لو مش جعانة ومش عايزة تاكلي ، شوربة الفراخ هتكون مفيدة جدا عند الاصابة بعدوى الجهاز التنفسي ، الزنجبيل ممكن يساعدك في علاج الغثيان (جربيه كشاي او ضيفيه لشوربة الجزر).

3- اطعمة لتقوية جهاز المناعة:

زي ما قولنا في البداية مافيش نظام غذائي محدد للمصابين بفيروس كورونا ، ولكن تقوية المناعة هي دايما مطلوبة في كل وقت ، وفي بعض الاطعمة اللي ممكن تساعدك على ده.

– بيتا كاروتين: البيتا كاروتين او فيتامين أ هنلاقيه موجود في البطاطا الحلوة, الجزر, والخضروات الورقية اللي بتحتوي على مضادات الاكسدة اللي بتساعد على تقليل الالتهاب.

– فيتامين C: كلنا عارفين اهمية فيتامين C عند الاصابة بنزلة برد او انفلونزا ، هو واحد من مضادات الاكسدة اللي بتساعد على تقوية المناعة ، وهنلاقيه موجود في الفلفل الاحمر, البرتقان, الفراولة,المانجا, والبروكلي.

– فيتامين E: المكسرات, البذور, السبانخ, البروكلي كلها مصادر جيدة للمغذيات القابلة للذوبان في الدهون واللي تعتبر مضاد للاكسدة ، وده بيساعد على حماية الخلايا من التلف اللي بتسببه الجذور الحرة ، وهي عبارة عن مركبات بتتشكل لما اجسامنا بتحول الاكل اللي بناكله لطاقة.

– الزنك: الزنك هيساعد على تعزيز خلايا الدم البيضا اللي هتساعد على حماية اجسامنا من الامراض ، وهنلاقيه موجود في بذور القرع, العدس, الفول, بذور السمسم.

الاطعمة اللي المفروض تتجنبيها اثناء اصابتك بفيروس كورونا:

لو بتعاني من اعراض الجهاز الهضمي ، هيكون من الافضل تجنب الاطعمة اللي هضمها صعب زي الخضروات, الفاصوليا, الحبوب الكاملة ، لانها بتاخد طاقة اكتر للهضم وبتزعج المعدة والجهاز الهضمي ، الافضل تستبدليها باطعمة هضمها سهل.

البسكويت وغيرها من الاطعمة الناشفة والمقرمشة, الاطعمة الحارة, او اي حاجة حمضية جدا زي الليمون والخل ممكن انها تهيج حلقك لو بتعاني من التهاب الحلق ، وممكن ترجعي تاكليها او تتحمليها تاني ، ده بيعتمد على الاعراض الخاصة بيكي.

نصايح اضافية:

– بشكل عام لازم تاكلي 3 حصص على الاقل من الفواكة والخضروات الطازة يوميا ، وابعدي عن الاطعمة المصنعة ، واختاري البروتينات الخالية من الدهون او النباتية.

– اتأكدي من تجنب استخدام الخضروات المعلبة او المحفوظة لانها بتحتوي على ملح كتير.

– لو مش قادرة تاكلي وجبة كاملة ، بننصحك بشرب عصير مصنوع من التوت الطازة, اللبن, مع الزبادي اليوناني (اللي تعتبر افيد لانها بتحتوي فوائد اضافية من البروتين والبروبيوتيك واللي بتساعد في دعم الامعاء الصحية) ، ممكن كمان الحصول على جرعة من فيتامين D من اللبن والزبادي ، واللي هتساعد كمان على تقوية جهازك المناعي.

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