طريقة عمل دجاج كنتاكي في المنزل بالخلطة السرية وبطعم خيال

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طريقة عمل دجاج كنتاكي بقرمشة لا مثيل لها، تعتبر فراخ كنتاكي من أكثر أنواع الوصفات المطلوبة بكثره من قبل الشباب والأطفال لطعمها اللذيذ والطيب، وتجذب إليها كل من يتناوله، ويبحث عدد كبير من ربات البيوت عن الخطوات الواجب اتباعها من أجل الحصول على دجاج مقرمشة بالخلطة السرية مثل مطعم كنتاكي، ليتم إعدادها في المنزل بكل سهولة، وعبر موقع ثقفني الإخباري نستعرض بعض الطرق البسيطة لصناعة أجمل فراخ كنتاكي.طريقة عمل دجاج كنتاكي بقرمشة المطاعم في المنزل
هذه المكونات تكفي لحوالي 5 أشخاص ويتم تحضير أفضل فراخ كنتاكي المقرمشة عن طريقة إحضار فرخة ويتم تقسيمها إلي 8 قطع واستخدام المكونات التالية.
- 2 ملاعق كبيرة فلفل أبيض_ 2 ملاعق كبيرة بودرة ثوم.
- ملعقة كبيرة من زنجبيل مطحون _ملعقة كبيرة من بابريكا.
- ملعقة كبيرة من مسحوق مسطردة.
- ملعقة كبيرة ملح كرفس _ملعقة كبيرة فلفل أسود
- نصف ملعقة كبيرة من البردقوش_ نصف ملعقة كبيرة من الزعتر.
- رشة من ملح الطعام حسب الطلب_ 2 بيضة.
- بعض من الدقيق_نصف كوب حليب.
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وتعتبر وجبة دجاج كنتاكي من الوجبات السريعة سهلة التحضير، إلي جانب أنها غير مكلفة، واقتصادية جداً، وبمكونات موجودة في كل مكان، وبالنسبة إلى الخطوات الواجب اتباعها هي علي النحو التالي.
- في البداية وبعد غسل الدجاج بشكل جيد يتم وضع البهارات المتنوعة وغمسها في الدجاجة جيداً وتترك لمدة لا تقل عن ساعتين.
- ثم قم برفع قطع الدجاج ونضعها في طبق به بيض والحليب.
- ثم يتم إعادة الدجاج إلي طبق البهارات.
- نغلف الدجاجة لمدة ساعة لتشرب الخلطة.
- ثم يتم احضار طاسة زيت ساخنة وتوضع قطع الدجاج بها لمدة 5 دقائق، حتي تمام النضج لتصبح لونها ذهبي فاتح.
- تخرج من الزيت ويتم تصفيتها ثم تقدم ساخنة.
- يمكنك إضافة بعض الأرز والكاتشب والمايونيز لإعطاء الوجبة طعم مميز.
- في النهاية نتمنى لكم طعام شهي ولذيذ.
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طريقة عمل دجاج كنتاكي بقرمشة لا مثيل لها، تعتبر فراخ كنتاكي من أكثر أنواع الوصفات المطلوبة بكثره من قبل الشباب والأطفال لطعمها اللذيذ والطيب، وتجذب إليها كل من يتناوله، ويبحث عدد كبير من ربات البيوت عن الخطوات الواجب اتباعها من أجل الحصول على دجاج مقرمشة بالخلطة السرية مثل مطعم كنتاكي، ليتم إعدادها في المنزل بكل سهولة، وعبر موقع ثقفني الإخباري نستعرض بعض الطرق البسيطة لصناعة أجمل فراخ كنتاكي.طريقة عمل دجاج كنتاكي بقرمشة المطاعم في المنزل
هذه المكونات تكفي لحوالي 5 أشخاص ويتم تحضير أفضل فراخ كنتاكي المقرمشة عن طريقة إحضار فرخة ويتم تقسيمها إلي 8 قطع واستخدام المكونات التالية.
- 2 ملاعق كبيرة فلفل أبيض_ 2 ملاعق كبيرة بودرة ثوم.
- ملعقة كبيرة من زنجبيل مطحون _ملعقة كبيرة من بابريكا.
- ملعقة كبيرة من مسحوق مسطردة.
- ملعقة كبيرة ملح كرفس _ملعقة كبيرة فلفل أسود
- نصف ملعقة كبيرة من البردقوش_ نصف ملعقة كبيرة من الزعتر.
- رشة من ملح الطعام حسب الطلب_ 2 بيضة.
- بعض من الدقيق_نصف كوب حليب.
قد يهمك أيضاً .. أفضل طريقة لعمل كبسة الدجاج السعودية باشهي طعم.خطوات تحضير دجاج كنتاكي بأطيب طعم
وتعتبر وجبة دجاج كنتاكي من الوجبات السريعة سهلة التحضير، إلي جانب أنها غير مكلفة، واقتصادية جداً، وبمكونات موجودة في كل مكان، وبالنسبة إلى الخطوات الواجب اتباعها هي علي النحو التالي.
- في البداية وبعد غسل الدجاج بشكل جيد يتم وضع البهارات المتنوعة وغمسها في الدجاجة جيداً وتترك لمدة لا تقل عن ساعتين.
- ثم قم برفع قطع الدجاج ونضعها في طبق به بيض والحليب.
- ثم يتم إعادة الدجاج إلي طبق البهارات.
- نغلف الدجاجة لمدة ساعة لتشرب الخلطة.
- ثم يتم احضار طاسة زيت ساخنة وتوضع قطع الدجاج بها لمدة 5 دقائق، حتي تمام النضج لتصبح لونها ذهبي فاتح.
- تخرج من الزيت ويتم تصفيتها ثم تقدم ساخنة.
- يمكنك إضافة بعض الأرز والكاتشب والمايونيز لإعطاء الوجبة طعم مميز.
- في النهاية نتمنى لكم طعام شهي ولذيذ.
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