أقوى كولاجين طبيعي كريم لبان الذكر السحري لتبييض الوجه وتوريد الخدود

تبحث السيدات عن طريقة سهلة عند عمل كريم لبان الذكر في المنزل بدل من شرائها من الخارج بأسعار غالية الثمن، لأنه يحتوي على العديد من الفوائد الجمالية الرائعة التي تخص البشرة، وتمنحها النضارة والنعومة والحيوية الكاملة، ويحارب الشيخوخة المبكرة والخطوط الرفيعة التي تجعل مظهر الوجه يبدو أكبر سناً، وهو يتميز بخصائصه الفعالة التي تساعد على شد تجاعيد البشرة وتعطيها النعومة والرقة وتجعلها متألقة وجميلة طول اليوم، وهو من الكريمات المنزلية الرائعة التي يتم تصنيعها في المنزل بكل سهولة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم لبان الذكر السحري لتبييض البشرة وتوريد الخدود بشكل رائع بخطوات بسيطة بالمنزل. مكونات كريم لبان الذكر السحري مكونات كريم لبان الذكر السحري يتكون الكريم من مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:- ملعقة كبيرة من لبان الذكر المطحون.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

كوب من الماء الساخن.

ملعقة كبيرة من الأرز المطحون.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم لبان الذكر أقوي كولاجين طبيعي لشد البشرة وتفتيحها بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر كوب الماء الساخن ونضع به لبان الذكر، والأرز ونقلبهم جيداً. نغطي الكوب ونتركه منقوع لمدة ثلاث ساعات حتى يصبح لونه أبيض مثل الحليب. نصفي الخليط جيداً بواسطة مصفي صغيرة الحجم، نأخذ الماء المنقوع ونضعه في إناء صغير، ثم نقوم بوضعه على البخار ونقلب برفق حتى يصبح الخليط كريمي. نرفع الإناء من على البخار ونضعه جانباً حتى يبرد، ثم نضيف زيت جوز الهند للخليط ونقلب برفق حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها. نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر، ثم ندهن الكريم على الوجه بالتساوي وندلك برفق حتى يتشرب الوجه الكريم تماماً. نترك الكريم على الوجه لمدة ساعة كاملة حتى يجف، بعد ذلك يتم غسله بالماء البارد وسوف تلاحظين الفرق بنفسك. فوائد كريم لبان الذكر للبشرة يحتوي الكريم على فوائد عظيمة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:- يغلق المسام الواسعة التي تسبب تراكم الدهون داخلها.

يمنح البشرة النضارة والحيوية ويجعلها تبدو أصغر سناً.

يقضي على التجاعيد والخطوط الرفيعة التي تسبب مظهر الوجه مشوه.

يتغلغل داخل المسام فيزيل البثور وحب الشباب بشكل رائع.

يعطي للبشرة توهج ونضارة ويجعل الخدود وردية وجميلة.

يخلص البشرة من الجفاف ويجعلها رطبة وجميلة بسبب احتوائه على زيت جوز الهند.

يقضي على الاسمرار وغمقان الوجه ويجعل البشرة متفتحة وجميلة.

يقلل من شحوب الوجه ويجعله نضر وجميل لفترة طويلة. الوسوم

تبحث السيدات عن طريقة سهلة عند عمل كريم لبان الذكر في المنزل بدل من شرائها من الخارج بأسعار غالية الثمن، لأنه يحتوي على العديد من الفوائد الجمالية الرائعة التي تخص البشرة، وتمنحها النضارة والنعومة والحيوية الكاملة، ويحارب الشيخوخة المبكرة والخطوط الرفيعة التي تجعل مظهر الوجه يبدو أكبر سناً، وهو يتميز بخصائصه الفعالة التي تساعد على شد تجاعيد البشرة وتعطيها النعومة والرقة وتجعلها متألقة وجميلة طول اليوم، وهو من الكريمات المنزلية الرائعة التي يتم تصنيعها في المنزل بكل سهولة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم لبان الذكر السحري لتبييض البشرة وتوريد الخدود بشكل رائع بخطوات بسيطة بالمنزل. مكونات كريم لبان الذكر السحري مكونات كريم لبان الذكر السحري يتكون الكريم من مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:- ملعقة كبيرة من لبان الذكر المطحون.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

كوب من الماء الساخن.

ملعقة كبيرة من الأرز المطحون.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم لبان الذكر أقوي كولاجين طبيعي لشد البشرة وتفتيحها بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر كوب الماء الساخن ونضع به لبان الذكر، والأرز ونقلبهم جيداً. نغطي الكوب ونتركه منقوع لمدة ثلاث ساعات حتى يصبح لونه أبيض مثل الحليب. نصفي الخليط جيداً بواسطة مصفي صغيرة الحجم، نأخذ الماء المنقوع ونضعه في إناء صغير، ثم نقوم بوضعه على البخار ونقلب برفق حتى يصبح الخليط كريمي. نرفع الإناء من على البخار ونضعه جانباً حتى يبرد، ثم نضيف زيت جوز الهند للخليط ونقلب برفق حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها. نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر، ثم ندهن الكريم على الوجه بالتساوي وندلك برفق حتى يتشرب الوجه الكريم تماماً. نترك الكريم على الوجه لمدة ساعة كاملة حتى يجف، بعد ذلك يتم غسله بالماء البارد وسوف تلاحظين الفرق بنفسك. فوائد كريم لبان الذكر للبشرة يحتوي الكريم على فوائد عظيمة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:- يغلق المسام الواسعة التي تسبب تراكم الدهون داخلها.

يمنح البشرة النضارة والحيوية ويجعلها تبدو أصغر سناً.

يقضي على التجاعيد والخطوط الرفيعة التي تسبب مظهر الوجه مشوه.

يتغلغل داخل المسام فيزيل البثور وحب الشباب بشكل رائع.

يعطي للبشرة توهج ونضارة ويجعل الخدود وردية وجميلة.

يخلص البشرة من الجفاف ويجعلها رطبة وجميلة بسبب احتوائه على زيت جوز الهند.

يقضي على الاسمرار وغمقان الوجه ويجعل البشرة متفتحة وجميلة.

يقلل من شحوب الوجه ويجعله نضر وجميل لفترة طويلة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أقوى كولاجين طبيعي كريم لبان الذكر السحري لتبييض الوجه وتوريد الخدود على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.