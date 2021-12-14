طاجن مكرونة وش بيتزا ألذ وأطيب من طواجن المطاعم

يعتبر طاجن مكرونة وش بيتزا ، من الطواجن السهلة والسريعة، والغير مكلفة في إعدادها، بدون لحم أو فراخ، وهي وصفة في غاية البساطة يحبها الأطفال والكبار، ويعشقها الجميع لمذاقها الرائع والمتميز، ونكهتة المختلفة، المناسبة لجميع الأذواق، وهي وصفة مغذية ومفيدة للجسم، بمكونات موجوده في كل منزل وتعتبر المكرونة من الأطباق العالمية الأكثر شهره في جميع أنحاء العالم، وتقدم كوجبة متكاملة وشهية، ويمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة وبساطة، ودائماً تحرص الأمهات عن التجديد في المطبخ العربي، وتقديم كل ما هو جديد لأفراد أسرتها، دون أي وقت أو مجهود، ومن خلال موقعنا ثقفني الإخباري هذا، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل طاجن مكرونة وش بيتزا اللذيذ، في المنزل بخطوات سهلة.

مكونات عمل طاجن المكرونة وش بيتزا

من هنا سوف نتعرف علي مقادير عمل هذا الطاجن اللذيذ وهي كما يلي:-

مكرونة قلم 250جرام.

معلقة كبيرة من الملح.

ماء.

4 فصوص من الثوم المفروم.

معلقة كبيرة من زيت الزيتون.

ورق ريحان طازج مفروم.

توابل رشة صغيرة من ( ملح / سكر / زعتر وريحان مجفف ).

كوب من عصير الطماطم المركز.

للوجه :-

جبنة موتزريلا / زيتون مخلي / شرائح فلفل أخضر / شرائح طماطم).

تعرفي من خلال المقالة الأتية علي خطوات عمل طاجن المكرونة وش بيتزا بكل سهولة في المنزل وهي كالاتي:-

في حلة على النار، نضع الماء ويترك ليغلي، وعند الغليان، نقوم بوضع المكرونة والملح، وتترك لمدة 8دقائق، ثم تصفي من الماء. بعد ذلك في طاسة على النار، نضع زيت الزيتون، والثوم المفروم، والريحان المفروم، ونقلب جيداً حتى نحصل على، لون ذهبي خفيف . ثم نضيف عصير الطماطم، والريحان، والزعتر، والسكر، والملح، ونقلب جيداً، ويترك على نار هادئة، حتى نحصل على قوام ثقيل. بعد ذلك نقوم بوضع المكرونة، على الصلصة ونقلب جيداً، ثم نصب المكرونة في طاجن التقديم، ونضيف على الوجة جبنة موتزريلا، وشرائح فلفل، وطماطم وزيتون. يخبز في فرن ساخن مسبقاً، على درجة 200مئوية، في الرف أوسط، نشغل الفرن من تحت حتى تذوب الجبنة، من الحرارة فقط. بعد ذلك نطفئ النار، ونشعل الشواية، لأخذ لون ذهبي خفيف، لمدة 5 دقائق فقط، تخرج بعد ذلك وتقدم بألف صحة وعافية.

طريقة عمل مكرونة بالصوص الأبيض

سوف نتعرف علي طريقة سهلة لعمل مكرونة بالصوص الأبيض وهي كما يلي:-

قومي بسلق المكرونة في ماء غزير وملح وزيت، ثم شوحي البصل ثم الثوم ثم المشروم.

ضعي الدجاج أو الجمبري في وعاء أخر ثم ضعي الزبدة مع الدقيق وشوحي الدقيق جيداً باستمرار علي نار هادئة حتي يصبح لونه ذهبي.

أضيفي الحليب أو الكريمة وقلبي حتي يصل للسمك المطلوب، أضيفي المكرونة ثم البصل والدجاج والمشروم وقلبي كويس ثم قدميها ساخنة.

بعد تزينها بمبشور الشيدر والبقدونس المفروم، يمكنك الاكتفاء بالصوص والجبن واستبعاد الدجاج علي حسب الرغبة.

طريقة عمل مكرونة بصوص الطماطم الكريمي

سوف نتعرف علي أبسط الخطوات لعمل مكرونة بصوص الطماطم الكريمي وهي كالاتي:-