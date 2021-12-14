طريقة عمل صلصة البرتقال الحلوة في المنزل لتزيين الكيك والحلويات المختلفة

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صلصة البرتقال الحلوة ، من الوصفات السهلة والتي تتميز بتوفر مكوناتها في المنزل وببساطة مكوناتها كذلك، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيره، كما يمكن استخدامها في تزيين الكيك والحلويات المختلفة.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل صلصة البرتقال الحلوة.مكونات صلصة البرتقال الحلوة
تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها رخيصة الثمن وليست مكلفة وسنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها كالتالي:
- كوب ونصف من السكر الأبيض الحبيبات.
- ثلاث أكواب من عصير البرتقال.
- ثلاث ملاعق مم النشا.
- عصير نصف ثمرة ليمون.
- ثلاث ملاعق كبار من الماء.
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل صلصه البرتقال الحلوة في المنزل وطريقة تحضيرها كالتالي:
- نقوم بوضع الكوب والنصف من السكر وعصير نصف ثمرة الليمون وثلاث ملاعق الماء علي النار حتى يذوب السكر.
- وبعدما يذوب السكر وسريعا قبل أن يأخذ اللون الذهبي نقوم بإضافة كوبين ونصف من عصير البرتقال ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض.
- ثم نقوم بخلط ثلاث ملاعق النشا مع نصف كوب عصير البرتقال المتبقي ونضيفهم إلي الخليط الذي عل النار.
- ونترك الخليط على النار حتي يغلي.
- ثم يكون بعد ذلك جاهز للاستخدام في تزين العديد من أنواع الكيك والحلويات وبالهناء والشفاء.
- كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة.
- مثل طريقة عمل صوص الكراميل أو الشوكولاتة البيضاء.
إعداد الحليب المكثف في المنزل من أسهل ما يكون وطريقة تحضيره كالتالي:
- نقوم بجلب إناء ونضع فيه أربع أكواب حليب وكوب وثلث من السكر الأبيض.
- بعد ذلك نقوم بوضع الإناء على النار على درجة حرارة متوسطة ونستمر في التقليب حتى تذوب جميع كمية السكر.
- وبعدما يذوب السكر في الحليب ويبدأ الحليب في الغليان نقوم بتهدئة النار وخفض حرارتها.
- وتتراوح مدة مكوث الحليب على النار ما بين ساعة إلا ربع ونصف ساعة.
- ويجب أن يكون قوام الحليب عند رفعه من النار خفيف قليلا لأن قوامه سيثقل عندما يبرد.
- ويكون الحليب المكثف بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.
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صلصة البرتقال الحلوة ، من الوصفات السهلة والتي تتميز بتوفر مكوناتها في المنزل وببساطة مكوناتها كذلك، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيره، كما يمكن استخدامها في تزيين الكيك والحلويات المختلفة.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل صلصة البرتقال الحلوة.مكونات صلصة البرتقال الحلوة
تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها رخيصة الثمن وليست مكلفة وسنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها كالتالي:
- كوب ونصف من السكر الأبيض الحبيبات.
- ثلاث أكواب من عصير البرتقال.
- ثلاث ملاعق مم النشا.
- عصير نصف ثمرة ليمون.
- ثلاث ملاعق كبار من الماء.
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل صلصه البرتقال الحلوة في المنزل وطريقة تحضيرها كالتالي:
- نقوم بوضع الكوب والنصف من السكر وعصير نصف ثمرة الليمون وثلاث ملاعق الماء علي النار حتى يذوب السكر.
- وبعدما يذوب السكر وسريعا قبل أن يأخذ اللون الذهبي نقوم بإضافة كوبين ونصف من عصير البرتقال ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض.
- ثم نقوم بخلط ثلاث ملاعق النشا مع نصف كوب عصير البرتقال المتبقي ونضيفهم إلي الخليط الذي عل النار.
- ونترك الخليط على النار حتي يغلي.
- ثم يكون بعد ذلك جاهز للاستخدام في تزين العديد من أنواع الكيك والحلويات وبالهناء والشفاء.
- كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة.
- مثل طريقة عمل صوص الكراميل أو الشوكولاتة البيضاء.
إعداد الحليب المكثف في المنزل من أسهل ما يكون وطريقة تحضيره كالتالي:
- نقوم بجلب إناء ونضع فيه أربع أكواب حليب وكوب وثلث من السكر الأبيض.
- بعد ذلك نقوم بوضع الإناء على النار على درجة حرارة متوسطة ونستمر في التقليب حتى تذوب جميع كمية السكر.
- وبعدما يذوب السكر في الحليب ويبدأ الحليب في الغليان نقوم بتهدئة النار وخفض حرارتها.
- وتتراوح مدة مكوث الحليب على النار ما بين ساعة إلا ربع ونصف ساعة.
- ويجب أن يكون قوام الحليب عند رفعه من النار خفيف قليلا لأن قوامه سيثقل عندما يبرد.
- ويكون الحليب المكثف بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.
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