تعتبر صينية البطاطس بكرات اللحم من ألذ الأكلات التي تتميز بطعم شهي ومذاق مختلف، ويتم تقديمها كوجبة غداء أو عشاء متكاملة بجانب الأرز والسلطات، فهى من الأكلات المفضلة لكل أفراد الأسرة، كما تتميز بأنها من الوصفات السهلة والسريعة التي يمكن تحضيرها بمكونات متوفرة وغير مكلفة، وتعد صينية البطاطس بكرات اللحم من الأكلات المغذية لاحتوائها على اللحم والخضروات وهما من المواد الغذائية التي تمد الجسم بالعديد من الفيتامينات والمعادن المهمة، فالبطاطس تحتوي على كثير من المعادن مثل الحديد والفوسفور والكالسيوم مما يساهم في حماية العظام حيث يلعب الحديد والزنك دور كبير في تصنيع الكولاجين الهام للحفاظ على صلابة العظام، كما أن البطاطس تحتوي على كثير من الألياف الغذائية التي تعمل على الحماية من أمراض القلب والأوعية الدموية، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل صينية البطاطس بكرات اللحم والصوص الأبيض.

صينية البطاطس بكرات اللحم والصوص الأبيض من أسهل الوصفات التي يمكن تحضيرها بمكونات مغذية تفيد الجسم، وهى كالتالي:-

4 بطاطس مقطعة دوائر.

3 بصلة متوسطة الحجم مقطع دوائر.

نصف كيلو من الطماطم مقطع دوائر.

نصف كوب من الجبن الموتزاريلا.

كوب إلا ربع من كريمة الطهي.

ربع كوب من زيت الزيتون ( اختياري).

ملعقة كبيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة كزبرة جافة مطحونة.

ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.

كرات اللحم

نصف كيلو لحمة مفرومة.

بصلة مفرومة.

3 ملاعق كبيرة بقدونس مفروم.

يتم تحضير صينية البطاطس بكرات اللحم والصوص الأبيض بطريقة سهلة وسريعة بالخطوات التالية:-

نقوم بخلط التوابل مع بعضها وهى ملعقة كبيرة من الملح، ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة المطحونة وملعقة صغيرة من البهارات المشكلة. نضع بصلة مفرومة وثلاث ملاعق من البقدونس المفروم على نصف كيلو من اللحم المفروم، ثم نضيف ملعقة كبيرة من خليط التوابل. ونعجن باليد حتى تمتزج المكونات مع بعضها، ثم نشكلها لكرات متوسطة الحجم ونتركها جانباً. نضع حلقات البطاطس في صينية ثم نضع حلقات البصل وقليل من زيت الزيتون، ونضيف ملعقة كبيرة من خليط التوابل مع تقليب المكونات مع بعضها جيداً. ثم نضيف طبقة من حلقات الطماطم وباقي التوابل، ثم نوزع كرات اللحم عليها مع إضافة باقي زيت الزيتون. نضع كوب صغير من الماء، ثم توضع الصينية في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 200 مئوية على الرف الأوسط لمدة 40 دقيقة. بعد مرور40 دقيقة نخرج الصينية من الفرن ونضيف كوب إلا ربع من كريمة الطبخ ثم نصف كوب من الجبن الموتزاريلا، وندخلها الفرن مره ثانية لمدة 10 دقائق حتى تأخذ لون ذهبي جميل. ثم نخرج صينية البطاطس من الفرن، ثم تقدم وهى ساخنة مع الأرز الأبيض والسلطات بألف صحة وعافية.

طريقة عمل كريمة الطبخ

المكونات

لتر حليب.

2 ملعقة كبيرة دقيق.

كوب قشدة.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

طريقة التحضير