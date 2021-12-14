أفضل وألذ طريقة عمل الكبيبة خطوة بخطوة وسر خلطتها والطعم جنان

كل الامهات تريد التميز بشكل كبير في منزلها، ومن أهم ما يميز كل ام هو تحضير اصناف مميزة ولذيذة لاسرتها، والتنوع في الاكلات من وقت لآخر، واليوم سوف نعرض لكل أم طريقة عمل الكبيبة باللحم المفروم وهي طريقة مميزة، ولذيذة من حيث الطعم والتقديم وبها الكثير من الفوائد للجسم، ولذلك يمكنكم متابعة المقال الان حتى يتم التعرف على خطوات تحضير الكبيبة. طريقة عمل الكبيبة فى المنزل بخطوات بسيطة طريقة عمل الكبيبة فى المنزل بخطوات بسيطة يمكنك عمل الكبيبة فى المنزل بطريقة شهية ولذيذة وبدون تكاليف مبالغ فيها وطريقة تحضيرها كالآتي: مكونات عمل الكبيبة مكونات عمل الكبيبة مكونات القشرة الخارجية ربع كيلو من اللحم. المفرومة خالية من أي دهون تمامًا.

كيلو برغل الأبيض.

بصلة كبيرة مبشورة ناعمة.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الكبيبة الصيني.

رشة من الكزبرة الناشفة.

ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة.

رشة من الحبهان. مكونات الكبيبة ربع كيلو من اللحمة المفرومة، و يتم تعصيجها بالشكل المعتاد.

ربع كوب من الزبيب، واللوز المبشور.

زيت غزير للقلي.

كوب من البقدونس المطحون. طريقة التحضير في البداية قومي بتنقية البرغل جيدًا حتى يكون من ظيف تمامًا.

انقعي البرغل في المياه حتى تغطيه الماء.

اتركي البرغل لمدة ساعة في الماء حتى يزداد حجمه.

صفي البرغل بإستخدام قطعة من الشاش حتى يتم تصفيتها جيدًا.

قومي بوضع البرغل الآن في المفرمة مع وضع البصل واللحم أيضًا ثم قومي بفرم المكونات مع بعض الآن أضيفي الملح والفلفل الاسود، والكزبرة، والحبهان الناعم، والكبيبة الصيني.

اعجني المكونات مع بعضها البعض مرة أخرى حتى تتجانس جيدًا، وإذا احتاجت إلى بعض قطرات المياه حتى تسهل عجن المكونات جيدًا.

ضعي العجينة الان بداخل الثلاجة لمدة ساعة حتى تتماسك معاكي أثناء تشكيلها.

الان يمكنك تشكيلها إلى كرات صغيرة.

قومي بتجويف الكرات من الداخل.

احضري الان مكونات الحشو.

اخلطي مكونات الحشو مع بعض جيدًا،ثم قومي بتتبيلها جيدًا بالتوابل أيضًا.

احشي الكرات بالخلطة حتى تنتهي الكمية التي تم تجهيزها.

الان احضري مقلاة بها زيت غزير.

اتركي الزيت حتى يسخن قليلًا.

أضيفي بعض المرات من الكبيبة.

اتركيها الحصول على اللون الذهبي.

الآن يمكن إخراجها من الزيت ونضعها على مناديل مطبخ وتقديمها ساخنة. طريقة التحضير الوسوم

كل الامهات تريد التميز بشكل كبير في منزلها، ومن أهم ما يميز كل ام هو تحضير اصناف مميزة ولذيذة لاسرتها، والتنوع في الاكلات من وقت لآخر، واليوم سوف نعرض لكل أم طريقة عمل الكبيبة باللحم المفروم وهي طريقة مميزة، ولذيذة من حيث الطعم والتقديم وبها الكثير من الفوائد للجسم، ولذلك يمكنكم متابعة المقال الان حتى يتم التعرف على خطوات تحضير الكبيبة. طريقة عمل الكبيبة فى المنزل بخطوات بسيطة طريقة عمل الكبيبة فى المنزل بخطوات بسيطة يمكنك عمل الكبيبة فى المنزل بطريقة شهية ولذيذة وبدون تكاليف مبالغ فيها وطريقة تحضيرها كالآتي: مكونات عمل الكبيبة مكونات عمل الكبيبة مكونات القشرة الخارجية ربع كيلو من اللحم. المفرومة خالية من أي دهون تمامًا.

كيلو برغل الأبيض.

بصلة كبيرة مبشورة ناعمة.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الكبيبة الصيني.

رشة من الكزبرة الناشفة.

ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة.

رشة من الحبهان. مكونات الكبيبة ربع كيلو من اللحمة المفرومة، و يتم تعصيجها بالشكل المعتاد.

ربع كوب من الزبيب، واللوز المبشور.

زيت غزير للقلي.

كوب من البقدونس المطحون. طريقة التحضير في البداية قومي بتنقية البرغل جيدًا حتى يكون من ظيف تمامًا.

انقعي البرغل في المياه حتى تغطيه الماء.

اتركي البرغل لمدة ساعة في الماء حتى يزداد حجمه.

صفي البرغل بإستخدام قطعة من الشاش حتى يتم تصفيتها جيدًا.

قومي بوضع البرغل الآن في المفرمة مع وضع البصل واللحم أيضًا ثم قومي بفرم المكونات مع بعض الآن أضيفي الملح والفلفل الاسود، والكزبرة، والحبهان الناعم، والكبيبة الصيني.

اعجني المكونات مع بعضها البعض مرة أخرى حتى تتجانس جيدًا، وإذا احتاجت إلى بعض قطرات المياه حتى تسهل عجن المكونات جيدًا.

ضعي العجينة الان بداخل الثلاجة لمدة ساعة حتى تتماسك معاكي أثناء تشكيلها.

الان يمكنك تشكيلها إلى كرات صغيرة.

قومي بتجويف الكرات من الداخل.

احضري الان مكونات الحشو.

اخلطي مكونات الحشو مع بعض جيدًا،ثم قومي بتتبيلها جيدًا بالتوابل أيضًا.

احشي الكرات بالخلطة حتى تنتهي الكمية التي تم تجهيزها.

الان احضري مقلاة بها زيت غزير.

اتركي الزيت حتى يسخن قليلًا.

أضيفي بعض المرات من الكبيبة.

اتركيها الحصول على اللون الذهبي.

الآن يمكن إخراجها من الزيت ونضعها على مناديل مطبخ وتقديمها ساخنة. طريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أفضل وألذ طريقة عمل الكبيبة خطوة بخطوة وسر خلطتها والطعم جنان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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