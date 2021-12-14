بدون حلة ضغط.. الملعقة السحرية لتسوية اللحوم والكوارع بسرعة البرق مهما كان حجمها هتبقي زي الزبدة

تسوية اللحوم من بين أهم ما تبحث عن طريقة جيدة له مختلف ربلات المنزل ممن لديهن الشكوى من طول فترة التسوية لبعض النوعيات من اللحوم وإليكم من خلال الآتي من الفقرات القادم أفضل طريقة سريعة من الممكن أن نلجأ لها لتسوية سريعة للحم من دون أن نعرضه للمزيد من الحرارة أو النار للتسوية، كما أن تلك الطريقة تعد صالحة للتسوية لمختلف نوعيات اللحم ومنها أيضا لحوم الدواجن والتي من الممكن أن تستغرق مدة زمنية طويلة لتسويتها التسوية الكاملة، ومن خلال الآتي في الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أفضل طريقة وأسرع خطوات تساعدنا على نضج اللحم وبمنتهى السرعة والطعم والمذاق يكون مميز لقطعة اللحم التي تتم تسويتها بتلك الطريقة.

اللحم الذي يتم نضجه بسرعة لا بد وأن يكون الحيوان المستخرج منه اللحم صغير السن، ولكن بالنسبة للنوعيات الأخرى من اللحوم المنتجة من حيوانات تكون كبيرة السن نحصل

من خلالها على اللحم يحتاج لمدة تسوية طويلة على البوتاجاز، ومن خلال استعمال مكون بسيط وهو السكر من الممكن التقليل من المدة الزمنية المستغرقة.

والتي من خلالها تسهل التسوية للحم ولأي نوع من أنواعه سواء لحم بقري أو لحم دواجن من شتى أنواعها، والسكر ييسر من تسوية اللحم وهذا ما يقوله مختلف خبراء الطهي.

طريقة لتسوية اللحوم بسرعة البرقالملعقة السحرية لتسوية اللحوم والكوارع

علينا في تلك الطريقة أن نقوم بالإحضار للحم المراد تسويته ثم تنظيفه استعدادا لطهيه بالطريقة التالية:

مكونات سلق اللحم

مكعبات من أي نوع لحم.

بهارات مشكلة.

ربع ملعقة فلفل أبيضز

لورا ومستكة وحبهان.

ملعقة من الزيت.

ملعقة من السكر.

بصل شرائح.

كرات وكرفس وجزر بكمية ملائمة.

ماء مغلي للتسوية.

ملعقة سكر.

في وعاء بحجم ملائم نضع الزيت ويسخن على النار.

نضع الحبهان واللورا والمستكة.

الانتظار قليلا ثم إضافة اللحم.

نضيف كمية المياه المغلية الملائمة.

بعد ذلك نقوم بوضع البوكيه جارنيه.

نضيف ملعقة السكر.

لا بد من ترك اللحم يغلي مع المكونات والانتظار حتى التسوية.

خطوات تسوية اللحوم بواسطة ملعقة من السكر