طريقة عمل فطيرة وردة النوتيلا سهلة ولذيذة بخطوات بسيطة سالي فؤاد

طريقة عمل فطيرة وردة النوتيلا، واحدة من طرق عمل الفطائر المحلاة، في المنزل مثل المحلات والمطاعم، خاصة وأن الفطائر والمخبوزات، من أكثر الوجبات والسناكس طلبًا من جانب الكبار والأطفال، وهي تعصلح وفقا لحشوتها أن تكون وجبة جانبية أو طبقًا جانبيا على مائدتك، كما يمكن أن تكون هي الطبق الرئيس على المائدة، فيمكن أن تقومين بتحضير طريقة عمل الفطائر في المنزل، وتحديدا طريقة عمل فطيرة الوردة، بأكثر من طريقة منها؛ طريقة عمل فطيرة الوردة بالشوكولاتة، أو طريقة عمل فطيرة وردة النوتيلا، وطريقة عمل فطيرة وردة التفاح، وطريقة عمل فطيرة وردة بجبن الفيتا، وأشهر من قدم طريقة عمل فطيرة الوردة سهلة، هي طريقة عمل فطيرة وردة سالي فؤاد.

إذا كنت ترغبين في عمل فطائر محلاة، تصلح لتناولها مع كوب شاي دافيء في الصباح الباكر، أو في نهاية اليوم، في المساء مع كوب من القهوة، يمكنك عمل فطيرة الوردة بالنوتيلا أو الشوكولاتة، فتلك الوجبة البسيطة الشهية، بدلا من شرائها من أحد المخابز، يمكنك عمل فطيرة الوردة في المنزل، مثل الجاهزة مع مكونات ومقادير بسيطة، كما يمكنك عمل الفطائر المنزلية لأغراض مختلفة وبطرق متعددة مثل؛ طريقة عمل فطائر الطحينة الهشة، وطريقة عمل فطائر السبانخ بالجبن، وطريقة فطائر المقلاة السريعة، وكذلك فطيرة البطاطس التركية بدون فرن، ولكن تذكري دائمًا أن طريقة عمل فطيرة وردة النوتيلا، التي قدمتها الشيف سالي فؤاد ليست للرياضيين، أو من يتبعون أنظمة غذائية لفقدان الوزن.

كوبان دقيق.

½ كوب ماء دافيء.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقتان كبيرتان لبن بودر.

حبة بيض واحدة.

ملعقتان كبيرتان زبادي.

¼ ملعقة صغيرة فانيليا.

رشة ملح.

ملعقتان كبيرتان زيت زيتون.

شوكولاتة نوتيلا في المنزل .

. صفار بيضة مخفقوة مع ملعقة لبن سائل.