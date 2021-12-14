طريقة عمل فطيرة وردة النوتيلا سهلة ولذيذة بخطوات بسيطة سالي فؤاد

طريقة عمل فطيرة وردة النوتيلا، واحدة من طرق عمل الفطائر المحلاة، في المنزل مثل المحلات والمطاعم، خاصة وأن الفطائر والمخبوزات، من أكثر الوجبات والسناكس طلبًا من جانب الكبار والأطفال، وهي تعصلح وفقا لحشوتها أن تكون وجبة جانبية أو طبقًا جانبيا على مائدتك، كما يمكن أن تكون هي الطبق الرئيس على المائدة، فيمكن أن تقومين بتحضير طريقة عمل الفطائر في المنزل، وتحديدا طريقة عمل فطيرة الوردة، بأكثر من طريقة منها؛ طريقة عمل فطيرة الوردة بالشوكولاتة، أو طريقة عمل فطيرة وردة النوتيلا، وطريقة عمل فطيرة وردة التفاح، وطريقة عمل فطيرة وردة بجبن الفيتا، وأشهر من قدم طريقة عمل فطيرة الوردة سهلة، هي طريقة عمل فطيرة وردة سالي فؤاد.طريقة عمل فطيرة الوردة سهلة
إذا كنت ترغبين في عمل فطائر محلاة، تصلح لتناولها مع كوب شاي دافيء في الصباح الباكر، أو في نهاية اليوم، في المساء مع كوب من القهوة، يمكنك عمل فطيرة الوردة بالنوتيلا أو الشوكولاتة، فتلك الوجبة البسيطة الشهية، بدلا من شرائها من أحد المخابز، يمكنك عمل فطيرة الوردة في المنزل، مثل الجاهزة مع مكونات ومقادير بسيطة، كما يمكنك عمل الفطائر المنزلية لأغراض مختلفة وبطرق متعددة مثل؛ طريقة عمل فطائر الطحينة الهشة، وطريقة عمل فطائر السبانخ بالجبن، وطريقة فطائر المقلاة السريعة، وكذلك فطيرة البطاطس التركية بدون فرن، ولكن تذكري دائمًا أن طريقة عمل فطيرة وردة النوتيلا، التي قدمتها الشيف سالي فؤاد ليست للرياضيين، أو من يتبعون أنظمة غذائية لفقدان الوزن.طريقة عمل فطيرة الوردة بالشوكولاتة
- كوبان دقيق.
- ½ كوب ماء دافيء.
- ملعقة كبيرة خميرة فورية.
- ملعقة كبيرة سكر.
- ملعقتان كبيرتان لبن بودر.
- حبة بيض واحدة.
- ملعقتان كبيرتان زبادي.
- ¼ ملعقة صغيرة فانيليا.
- رشة ملح.
- ملعقتان كبيرتان زيت زيتون.
- شوكولاتة نوتيلا في المنزل.
- صفار بيضة مخفقوة مع ملعقة لبن سائل.
- اخلطي الدقيق والماء والخميرة والسكر وقلبيهم جيدا.
- وضعي البيكنج بودر وقلبي مرة أخرى.
- واتركيها تختمر في مكان مظلم ودافيء لنصف ساعة.
- وبعدها أضيفي باقي كمية الدقيق مع الزبادي والبيض بالإضافة إلى الملح، واعجني جيدا حتى تمام التجانس.
- واتركي العجينة تختمر مرة أخرى لنصف ساعة.
- وعقب الاختمار افردي العجينة وقطعيها دوائر.
- وافردي شوكولاتة النوتيلا فوق كل دائرة.
- واضغطيها من الطرفين حتى تغلقي الدائرة.
- وضعي كل الكمية لديك في صينية الخبز على شكل وردة.
- وأخيرا ادهني الوجه بمخفوق البيض والحليب، قبل أن تدخل الصينية إلى الفرن الساخن عند 190 درجة مئوية.
- وانتظري حتى تنضج وتحصل على لون ذهبي على الوجه وقدميها.
الوسوم
طريقة عمل فطيرة وردة النوتيلا، واحدة من طرق عمل الفطائر المحلاة، في المنزل مثل المحلات والمطاعم، خاصة وأن الفطائر والمخبوزات، من أكثر الوجبات والسناكس طلبًا من جانب الكبار والأطفال، وهي تعصلح وفقا لحشوتها أن تكون وجبة جانبية أو طبقًا جانبيا على مائدتك، كما يمكن أن تكون هي الطبق الرئيس على المائدة، فيمكن أن تقومين بتحضير طريقة عمل الفطائر في المنزل، وتحديدا طريقة عمل فطيرة الوردة، بأكثر من طريقة منها؛ طريقة عمل فطيرة الوردة بالشوكولاتة، أو طريقة عمل فطيرة وردة النوتيلا، وطريقة عمل فطيرة وردة التفاح، وطريقة عمل فطيرة وردة بجبن الفيتا، وأشهر من قدم طريقة عمل فطيرة الوردة سهلة، هي طريقة عمل فطيرة وردة سالي فؤاد.طريقة عمل فطيرة الوردة سهلة
إذا كنت ترغبين في عمل فطائر محلاة، تصلح لتناولها مع كوب شاي دافيء في الصباح الباكر، أو في نهاية اليوم، في المساء مع كوب من القهوة، يمكنك عمل فطيرة الوردة بالنوتيلا أو الشوكولاتة، فتلك الوجبة البسيطة الشهية، بدلا من شرائها من أحد المخابز، يمكنك عمل فطيرة الوردة في المنزل، مثل الجاهزة مع مكونات ومقادير بسيطة، كما يمكنك عمل الفطائر المنزلية لأغراض مختلفة وبطرق متعددة مثل؛ طريقة عمل فطائر الطحينة الهشة، وطريقة عمل فطائر السبانخ بالجبن، وطريقة فطائر المقلاة السريعة، وكذلك فطيرة البطاطس التركية بدون فرن، ولكن تذكري دائمًا أن طريقة عمل فطيرة وردة النوتيلا، التي قدمتها الشيف سالي فؤاد ليست للرياضيين، أو من يتبعون أنظمة غذائية لفقدان الوزن.طريقة عمل فطيرة الوردة بالشوكولاتة
- كوبان دقيق.
- ½ كوب ماء دافيء.
- ملعقة كبيرة خميرة فورية.
- ملعقة كبيرة سكر.
- ملعقتان كبيرتان لبن بودر.
- حبة بيض واحدة.
- ملعقتان كبيرتان زبادي.
- ¼ ملعقة صغيرة فانيليا.
- رشة ملح.
- ملعقتان كبيرتان زيت زيتون.
- شوكولاتة نوتيلا في المنزل.
- صفار بيضة مخفقوة مع ملعقة لبن سائل.
- اخلطي الدقيق والماء والخميرة والسكر وقلبيهم جيدا.
- وضعي البيكنج بودر وقلبي مرة أخرى.
- واتركيها تختمر في مكان مظلم ودافيء لنصف ساعة.
- وبعدها أضيفي باقي كمية الدقيق مع الزبادي والبيض بالإضافة إلى الملح، واعجني جيدا حتى تمام التجانس.
- واتركي العجينة تختمر مرة أخرى لنصف ساعة.
- وعقب الاختمار افردي العجينة وقطعيها دوائر.
- وافردي شوكولاتة النوتيلا فوق كل دائرة.
- واضغطيها من الطرفين حتى تغلقي الدائرة.
- وضعي كل الكمية لديك في صينية الخبز على شكل وردة.
- وأخيرا ادهني الوجه بمخفوق البيض والحليب، قبل أن تدخل الصينية إلى الفرن الساخن عند 190 درجة مئوية.
- وانتظري حتى تنضج وتحصل على لون ذهبي على الوجه وقدميها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل فطيرة وردة النوتيلا سهلة ولذيذة بخطوات بسيطة سالي فؤاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.