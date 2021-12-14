وصفة سحرية لتبييض وتفتيح منطقة البيكيني وإزالة السواد والأسمرار من أول أستخدام

الفتيات من أكثر الفئات التي تقوم بالإهتمام والعناية الشديدة بالبشرة وكذلك الجسم والمناطق الحساسة فيما يتعلق بها من نظافة وتبييض وتقشير حتي تبدو بمظهر جميل وجذاب، حيث توجد هناك العديد من الخلطات والوصفات الطبيعية التي تقوم العديد من الفتيات بإستخدامها لتفتيح لون البشرة وتقشيرها وكذلك في الجسم، حيث توجد هناك بعض المناطق التي يعتقد البعض من الفتيات أن لا توجد هناك طريقة وحل لتفتيحها وتعتبر هذه المناطق هي المناطق الحساسة، حيث تعتبر هذه المناطق من أكثر الأشياء التي تسبب الكثير من المشكلات لدي كثير من الفتيات حيث تجعلهم يصابون بالعديد من الإحراج والضيق والحزن، لذلك تعتقد البعض من هؤلاء الفتيات أن هذه المناطق الحساسة لا يوجد إليها وصفات أو خلطات لتفتيحها، علي الرغم من أن توجد هناك بعض الخلطات الطبيعية المستخدمة في تفتيح هذه المناطق. وصفة لتبييض المناطق الحساسة وصفة لتبييض المناطق الحساسة المكونات خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

ملعقة واحدة كبيرة من السكر. طريقة التحضير قومي بتحضير طبق كبير وقومي بوضع خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون مع ملعقة واحدة كبيرة من السكر وقومي بخلط عصير الليمون مع السكر جيدا حتى يمتزجوا ببعضهما.

بعد إمتزاج عصير الليمون مع السكر قومي بإضافة ملعقتان كبيرتان من الخل مع ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند وقومي بخلط هذه المكونات مع بعضها جيدا حتى تمتزج تماما.

بعد ذلك قومي بوضع هذه الخلطة السحرية على المناطق التي تريدين تفتيحها، مع مراعاة أثناء وضع هذه الخلطة على المناطق قومي بفركها، ثم اتركي هذه الخلطة على المناطق الحساسة لمدة ساعة واحدة فقط.

بعد مرور ذلك الوقت قومي بغسل منطقة الإبط ومنطقة البيكيني جيدا بالماء الدافئ، ثم إستخدمي بعد الإنتهاء من وضع الخلطة وشطفها جيدا زيت جوز الهند للحصول على نعومة فائقة.

عليكي بتكرار هذه الخطوات وهذه الخلطة مرة واحدة من كل إسبوع للحصول على نتيجة مبهرة وجذابة. طريقة التحضير الوسوم

الفتيات من أكثر الفئات التي تقوم بالإهتمام والعناية الشديدة بالبشرة وكذلك الجسم والمناطق الحساسة فيما يتعلق بها من نظافة وتبييض وتقشير حتي تبدو بمظهر جميل وجذاب، حيث توجد هناك العديد من الخلطات والوصفات الطبيعية التي تقوم العديد من الفتيات بإستخدامها لتفتيح لون البشرة وتقشيرها وكذلك في الجسم، حيث توجد هناك بعض المناطق التي يعتقد البعض من الفتيات أن لا توجد هناك طريقة وحل لتفتيحها وتعتبر هذه المناطق هي المناطق الحساسة، حيث تعتبر هذه المناطق من أكثر الأشياء التي تسبب الكثير من المشكلات لدي كثير من الفتيات حيث تجعلهم يصابون بالعديد من الإحراج والضيق والحزن، لذلك تعتقد البعض من هؤلاء الفتيات أن هذه المناطق الحساسة لا يوجد إليها وصفات أو خلطات لتفتيحها، علي الرغم من أن توجد هناك بعض الخلطات الطبيعية المستخدمة في تفتيح هذه المناطق. وصفة لتبييض المناطق الحساسة وصفة لتبييض المناطق الحساسة المكونات خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

ملعقة واحدة كبيرة من السكر. طريقة التحضير قومي بتحضير طبق كبير وقومي بوضع خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون مع ملعقة واحدة كبيرة من السكر وقومي بخلط عصير الليمون مع السكر جيدا حتى يمتزجوا ببعضهما.

بعد إمتزاج عصير الليمون مع السكر قومي بإضافة ملعقتان كبيرتان من الخل مع ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند وقومي بخلط هذه المكونات مع بعضها جيدا حتى تمتزج تماما.

بعد ذلك قومي بوضع هذه الخلطة السحرية على المناطق التي تريدين تفتيحها، مع مراعاة أثناء وضع هذه الخلطة على المناطق قومي بفركها، ثم اتركي هذه الخلطة على المناطق الحساسة لمدة ساعة واحدة فقط.

بعد مرور ذلك الوقت قومي بغسل منطقة الإبط ومنطقة البيكيني جيدا بالماء الدافئ، ثم إستخدمي بعد الإنتهاء من وضع الخلطة وشطفها جيدا زيت جوز الهند للحصول على نعومة فائقة.

عليكي بتكرار هذه الخطوات وهذه الخلطة مرة واحدة من كل إسبوع للحصول على نتيجة مبهرة وجذابة. طريقة التحضير

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