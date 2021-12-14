طريقة كيكة الرمل العادية وبالأوريو

طريقة كيكة الرمل عبر موقعنا، تعتبر من ضمن أنواع الكيكات التي يفضلها الكثيرين سواء صغار أو كبار، وتحتوي على الكثير من المكونات المتاحة في أي منزل مثل الدقيق، والزبدة وغيرها من المكونات الأخرى، ولكي تتمكن من الحصول على مذاق شهي ومختلف، لذا سوف نوضح لكم عدة طرق لعمل كيكة الرمل خلال السطور القادمة.

طريقة كيكة الرمل تعتبر كيكة الرمل من ضمن أشهر أنواع الكيك التي يفضلها الكثيرين في مختلف الدول سواء صغار أو كبار، ولكي تتمكن من عمل كيكة الرمل لابد من اتباع الآتي: مكونات كيكة الرمل كمية مناسبة من الدقيق المنخول.

ملعقة من دقيق الذرة.

السكر على حسب الرغبة.

ثلث كوب من الحليب.

كمية مناسبة من الزبدة.

ثلاث بيضات.

كمية مناسبة من الكريمة الليمون.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

كوب من السكر البودر. مكونات كيكة الرمل

طريقة التحضير



قم بتسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة.

ندهن الصينية بورق الزبدة.

نضيف إلى الخلاط الكهربائي الدقيق المنخول، وباقي المكونات.

نمزج الخليط السابق ونخلطهم حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

نسكب الكيكة في الوعاء الخاص بها ثم نضعها في الفرن.

نترك الكيكة حتى تنضج ثم نخرجها ونضيف إليه مكونات التزيين.

طريقة كيكة الرمل بالأوريو

يُمكنك عمل كيك الرمل والتي يبحث عنها الكثير من الأشخاص، فهي من ضمن الوصفات السهلة والبسيطة التي يمكنك عملها عن طريق الآتي:

كمية مناسبة من الزبدة.

القليل من السكر المطحون.

ملعقة من الفانيليا.

القليل من بسكويت الأوريو.

كوب من الحليب السائل.

كمية من الجبن الكريمي.

القليل من الكريمة المخفوقة.

نضع الزبدة في وعاء ونضيف السكر ونمزجهم بشكل جيد.

نضيف إلى المزيج السابق الجبن الكريمي ونخلطهم.

يتم إضافة باقي المكونات ونستمر في الخفق حتى تتجانس.

يتم إضافة بسكويت الأوريو ثم نضع الكيكة في الثلاجة لمدة ساعة.

نضيف كيك الرمل بالأوريو بشكل جيد.

نضع الكيك في وعاء للتقديم بألف هنا.

مكونات كيكة الرمل بالأورويو

بهذا نكون وصلنا لختام مقالنا الذي يحمل عنوان طريقة كيكة الرمل ونرجو أن يكون نال إعجابكم.