استخدمي زيت السمسم بهذه الطريقة لعمل أفضل كيراتين صحي لشعرك

يعتبر زيت السمسم أحد أفضل الزيوت للشعر، فهو له تاريخ هائل من الاستخدامات المذهلة للشعر حيث يحتوي زيت السمسم على خواص علاجية رائعة للجسم بشكل عام وللبشرة والشعر بشكل خاص، وقب أن نخوض في طريقة استخدامه سنشرح لكم بعض الفوائد التي ستتحصلون عليها من استخدام زيت السمسم على الشعر.

فوائد زيت السمسم للشعر

زيت السمسم يحتوي على نسبة كبيرة من الأحماض الدهنية ومضادات الأكسدة التي يحتاج إليها الشعر لينعم بصحة وقوة أكثر، كما تعالج تلك الخصائص إلتهابات فروة الرأس والكثير من مشاكل الشعر مثل القشرة والتساقط، فضلا عن احتواءه على الكالسيوم والماغنسيوم والفوسفور والبروتين وكلا من فيتامين ب وفيتامين هـ والذي لهم دور فعال في تقوية جذور وبصيلات الشعر، ومن فوائد زيت السمسم على الشعر ما يلي:

يعمل زيت السمسم على تعزيز نمو الشعر وذلك بفضل احتواءه على اوميجا 3 واوميجا 6 التي تساهم في تحفيز نمو الشعر. يصل زيت السمسم إلى فروة الرأس بسهولة حيث يدخل ضمن عناصره زيت الأوليك والذي يحفز بصيلات شعرك والدورة الدموية لفروة الرأس حيث تعزز نمو الشعر. ولأنه يعالج إلتهابات فروة الرأس يجعله خيار ممتاز لمن يعاني من القشرة، فيعالجها ويساهم في القضاء عليها حيث يحدث ذلك بفضل مضادات الميكروبات التي يحتويها. يقضي على حكة الشعر التي تكون مصاحبة لمشكلة القشرة. بالإضافة إلى ذلك فهو يمنح شعرك الترطيب الطبيعي والمدهش. يعمل على ترطيب الشعر وزيادة نعومته فيقضي على جفاف فروة الشعر وجلد الرأس. يقضي على الشيب المبكر. إذا كان شعرك يتعرض للشمس كثيرا فإن آشعة الشمس قد تضر بصيلات شعرك، ولكن مع استخدام زيت السمسم فيحمي فروة الرأس من وصول آشعة الشمس الضارة بشكل كبير. يمنحك اللمعان والترطيب المرغوب لشعرك.

وصفة زيت السمسم للشعر

الطريقة الشائعة أن يتم استخدام الزيت بشكل مباشر على الرأس حيث يتم تغليل فروة الرأس به من الجذور وصولا إلى الأطراف، حيث يستخدم كحمام زيت على الشعر لمدة ربع ساعة تقريبا ثم يشطف الشعر بالماء والشامبو، على أن يتم استخدامه مرتين أسبوعيا إذا اتبعتم تلك الطريقة.

وصفة زيت السمسم وجل الصبار

أضيفي ملعقتين من زيت السمسم مع ملعقتين من جل الصبار في وعاء واخلطيهم جيدا حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض، ثم ارفعيهم على النار أو ضعيهم بالميكرويف واتركيها لتبرد، ثم أبدأي بفرد الخليط على شعرك واتركية قرابة الساعة أو 45 دقيقة ثم يغسل الشعر بشامبو الأطفال أو الشامبو المعتاد استخدامه.