تنظيف عيون البوتاجاز بخلطات فعالة من الداخل والخارج

تواجه العديد من ربات المنزل مشكلة في تنظيف عيون البوتاجاز عادة بعد الانتهاء من الطبخ وطهي الأطعمة بمختلف أنواعها، وخاصة إذا تراكمت عليها الدهون وتعرضت للنار، مما ينتج عنه حروق دهنية على العيون من الخارج، والتي يصعب على ربة المنزل تنظيفها بالطرق العادية، لذلك ينبغي على ربة المنزل الحرص دائما على تنظيفها بشكل مستمر، حتى لا تتراكم ويصعب تنظيفها، كما أن المنظر العام للمطبخ وهو مرتب يكون مريح كثيرا، مما يدفعك على القيام بإعداد الأطعمة دون انزعاج.

طريقة تنظيف عيون البوتاجاز شديدة الاتساخ

الفترة الفاصلة بين كل مرة نقوم فيها بتنظيف البوتاجاز او عيون البوتاجاز، يتم تحديدها من خلال عدد مرات استخدامك للبوتاجاز، ونوعية المأكولات التي تقومي بإعدادها، حيث يمكن القيام بتنظيف العيون بشكل أسبوعي عن طريق دعكها باستخدام سلك ناعم والسائل الخاص بغسل الصحون والليمون، مما يجعلها نظيفة ويضيف الليمون لها لمعان وبريق، ولكن في بعض الحالات التي تكثر فيها الأطعمة المقلية، ينبغي عليك تنظيفها بشكل يومي، بعد الانتهاء من المأكولات المقلية، للتخلص من الدهون أولا بأول دون تراكم، والتي قد تؤدي عملية تراكم الدهون عليها إلى انسداد العيون، مما يصعب عليك عملية تنظيفها، وفي هذه الحالة يجب تنظيف العيون بشكل يومي.

سائل غسيل الصحون.

صودا الخبز.

سلك ناعم.

فرشاة تنظيف البوتاجاز أو فرشاة تنظيف الأسنان.

إبرة تسليك العيون.

نقوم بغلق الغاز. ثم نقوم برفع غطاء الشعلات والحوامل. نضع كلا من أغطية العيون والحوامل في ماء ساخن، وبه صابون لمدة لا تقل عن نصف ساعة. قومي بعد ذلك بدعك العيون لإزالة الدهون والشوائب المتراكمة على أغطية العيون، بواسطة الاسفنجة وسلك المواعين الناعم. ستلاحظين الفرق واضح، وفي حالة وجود بعد الأماكن الضيقة صعبة التنظيف بالسلك الناعم، نستخدم لها الفرشاة للتنظيف. بعد ذلك يمكنك استخدام إبرة التسليك في تسليك فتحات العيون المسدودة، وغسلها وشطفها بالماء جيدا بعد الانتهاء. نقوم بتجفيف العيون والحوامل باستخدام فوطة المطبخ، وإعادة تركيبها مرة أخرى على البوتجاز بعد تنظيف السطح وتجفيفه.

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