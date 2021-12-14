بالمقص فقط لف ورق العنب والكرنب بدون ماكينة بسرعة الصاروخ أكثر من 5 كيلو في أسرع وقت

لف ورق العنب والكرنب بالمقص، ورق العنب واحد من بين أهم الأصناف مع صنف محشي الكرنب حيث ينالون الشهرة الكبيرة وكثرة الإقبال على التحضير من قبل الكثير من ربات المنزل، حيث يعد استعمال بعض الأدوات في التيسير من الحشو لورق الملفوف أصبح من الأمور المبحوث عنها من قبل ربة المنزل، وترغب في أن تقوم باستعمال أداة تيسر الخطوة الخاصة باللف لورق العنب والكرنب بكل سهولة، ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف على أبرز طريقة من الممكن أن نعتمد عليها للف الورق وبكل سهولة وعمل وجبة المحشي بأقل وقت ممكن، وبالنسبة للطريقة الخاصة بالتحضير بمساعدة المقص فهذا ما سنوضحه من خلال السطور القادمة.طريقة لف ورق العنب والكرنب بالمقص
الطريقة بسيطة، ومن الممكن أن يتم الاعتماد عليها لتيسير من اللف للورق مهما كانت كميته خلال ساعة من بدء التحضير لوصفة المحشي والتي تحتاج لطول فترة التجهيز وهذا فقط إذا ما قد تم استعمال الطريقة العادية في اللف لورق العنب والكرنب، وبالنسبة للمقص فمن الممكن أن نستعمله وبكل سهولة في الحصول على الملفوف جاهز وبكمية كبيرة والبدء في التسوية له بشكل عادي وإليكم من خلال الآتي أهم الخطوات للف المحشي بطريقة بسيطة بالمقص:خطوات لف ورق العنب والكرنب بالمقص
من بين أهم الطرق والتي يجب الاعتماد عليها حيث أنها تيسر على كل ربة منزل أنتقوم بالحشو للورق مها كانت الكمية المطلوبة، ومن خلال الآتي توضيح لأهم الخطوات المستخدمة في اللف للورق:
- الخطوة الأولى هي التجهيز للخلطة التي تفضلها ربة المنزل من الأرز والتوابل المفضلة والكمون والشطة، والشبت مع البقدونس المفروم وكمية ملائمة من البصل المبشور والثوم المفروم، مع إضافة كمية مناسبة من معجون صلصة الطماطم.
- بعد ذلك يتم السلق للورق بماء مع كمون، ومن ثم يتم التصفية للورق بمساعدة مصفاة كبيرة الحجم، وبعد ذلك يتم وضع الورق على القطعة الخشبية، وبعد أن يتم التوزيع للورق على الفلانشة يتم قصه لعدد من المربعات المتساوية وتوزيع الخليط بملعقة صغيره والبدء في لفه وتسويته بالوعاء الملائم.
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لف ورق العنب والكرنب بالمقص، ورق العنب واحد من بين أهم الأصناف مع صنف محشي الكرنب حيث ينالون الشهرة الكبيرة وكثرة الإقبال على التحضير من قبل الكثير من ربات المنزل، حيث يعد استعمال بعض الأدوات في التيسير من الحشو لورق الملفوف أصبح من الأمور المبحوث عنها من قبل ربة المنزل، وترغب في أن تقوم باستعمال أداة تيسر الخطوة الخاصة باللف لورق العنب والكرنب بكل سهولة، ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف على أبرز طريقة من الممكن أن نعتمد عليها للف الورق وبكل سهولة وعمل وجبة المحشي بأقل وقت ممكن، وبالنسبة للطريقة الخاصة بالتحضير بمساعدة المقص فهذا ما سنوضحه من خلال السطور القادمة.طريقة لف ورق العنب والكرنب بالمقص
الطريقة بسيطة، ومن الممكن أن يتم الاعتماد عليها لتيسير من اللف للورق مهما كانت كميته خلال ساعة من بدء التحضير لوصفة المحشي والتي تحتاج لطول فترة التجهيز وهذا فقط إذا ما قد تم استعمال الطريقة العادية في اللف لورق العنب والكرنب، وبالنسبة للمقص فمن الممكن أن نستعمله وبكل سهولة في الحصول على الملفوف جاهز وبكمية كبيرة والبدء في التسوية له بشكل عادي وإليكم من خلال الآتي أهم الخطوات للف المحشي بطريقة بسيطة بالمقص:خطوات لف ورق العنب والكرنب بالمقص
من بين أهم الطرق والتي يجب الاعتماد عليها حيث أنها تيسر على كل ربة منزل أنتقوم بالحشو للورق مها كانت الكمية المطلوبة، ومن خلال الآتي توضيح لأهم الخطوات المستخدمة في اللف للورق:
- الخطوة الأولى هي التجهيز للخلطة التي تفضلها ربة المنزل من الأرز والتوابل المفضلة والكمون والشطة، والشبت مع البقدونس المفروم وكمية ملائمة من البصل المبشور والثوم المفروم، مع إضافة كمية مناسبة من معجون صلصة الطماطم.
- بعد ذلك يتم السلق للورق بماء مع كمون، ومن ثم يتم التصفية للورق بمساعدة مصفاة كبيرة الحجم، وبعد ذلك يتم وضع الورق على القطعة الخشبية، وبعد أن يتم التوزيع للورق على الفلانشة يتم قصه لعدد من المربعات المتساوية وتوزيع الخليط بملعقة صغيره والبدء في لفه وتسويته بالوعاء الملائم.
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