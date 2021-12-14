مكرونة تيك توك أحلى وأسرع عشوة في 10 دقائق فقط بأقل المقادير وأبسط التكاليف

طريقة تحضير مكرونة التيك توك، المكرونة من الأكلات المحببة جداً لجميع الأسر من الكبار إلى الصغار، فهي العشق بجميع الطرق والصوصات المتنوعة، وانتشرت في الأونة الأخيرة مكرونة التيك توك التي عرفت بطعمها اللذيذ والمميز، والتي تعرف باسم مكرونة الفيتا فهي اختراع من إحدي البلوجرات على برنامج التيك توك الشهير، حيث لاقت هذه الوصفة على إقبال كبير بين رواد السوشيال ميديا، كما أنها تتميز بسهولتها وبسطتها في التحضير وذات طعم لذيذ وشهي، وسوف نوفر لكم مكوناتها وطريقة تحضيرها المشهورة والتي أحدثت ضجة كبيرة بين الرواد على مواقع التواصل الإجتماعي.

مكرونة التيك توك

انتشرت في الآونة الأخيرة طريقة عمل مكرونة التيك توك، والتي تتكون من الطماطم الشيري والجبنة الفيتا وورق الريحان والثوم وبعض المكونات الأخرى، التي تضيف للوصفة جمال ومذاق مميز ورائع، مما جعل هذا الطبق ينتشر ويحدث ضجة بين رواد المواقع الإجتماعية والسوشيال ميديا، فهي تتكون من مقادير بسيطة قد توجد في كل بيت وكذلك بالطعم الرائع الذي جعل الكثيرين يتسائلون عنها وعن طريقة تحضيرها في البيت.

مقادير مكرونة التيك توك

وبالنسبة لمقادير وصفة طبق مكرونة التيك توك جاءت كما يلـــــي:

400 جرام من المكرونة المسلوقة.

200 جرام من الجبنة الفيتا.

5 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

نصف كيلو من الطماطم الشيري.

ملعقة كبيرة من الزعتر البري الناشف.

رشة من الملح.

ثم رشة من الفلفل الأسود.

فصين من الثوم المفروم.

ملعقة كبيرة من الحبق المفروم.

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أولاً نقوم بوضع الطماطم في بايركس مع الملح والفلفل الأسود وزيت الزيتون والزعتر والحبق والثوم. ونقلب كل المكونات مع بعض حتى تتوزع وتمتزج جميع المكونات على الطماطم. ثانياً نقوم بوضع الجبنة الفيتا في منتصف البايركس. ونضع عليها الزعتر والفلفل الأسود وملعقة كبيرة من زيت الزيتون. ثم نقوم بإدخال البايركس الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية ونتركها لمدة 30 دقيقة. وبعدها نضع البايركس تحت الشواية لمدة ثلاث دقائق. كما نقوم بهرس مزيج الطماطم جيداً للحصول على صلصة. بينما نقوم بوضع المكرونة للصلصة وتخلط المكونات جيداً. ثم تزين المكرونة بالحبق وتقدم على طبق التقديم وبالهنا والشفا.

طريقة عمل مكرونة التيك توك