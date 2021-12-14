الوصفة المعجزة.. كريم بانثينول وزبدة الشيا لفرد وتنعيم الشعر الخشن في ربع ساعة هتشوفي الفرق

إن كريم بانثينول وزبدة الشيا أحد أفضل المكونات التي يتم وضعها على الشعر لتنعيمه والتخلص من التموجات التي تتواجد به، حيث إن الشعر الخشن يصعب تسريحه ويتساقط بكثرة بسبب عدم ترطيب خصلة الشعر وتقصفها، وتعد هذه الوصفة فعالة للغاية للحصول على شعر ناعم وغير مموج وشكله صحي وحيوي، ومن خلال هذا المقال سنوضح لكم كل ما يدور حول كريم البانثينول وزبدة الشيا لفرد وتنعيم الشعر الخشن.

وصفة كريم البانثينول وزبدة الشيا للشعر

يعمل كلًا من كريم بانثينول وزبدة الشيا على ترطيب خصلة الشعر وفردها وجعلها ناعمة وغير ومقصفة، وفي السطور التالية في هذه الفقرة سنوضح لكم مكونات وخطوات تحضير هذه الوصفة.

المكونات:

كريم بانثينول بمقدار 3 ملاعق كبيرة.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

عدد 2 ملعقة كبيرة من زبدة الشيا.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت الخروع.

غطاء للشعر بلاستيكي.

نقوم بوضع الكريم مع الزبدة في إناء حجمه مناسب ونمزجهم معًا.

نضع زيت الزيتون وزيت الخروع مع المزيج ونقلب بالملعقة حتى يختلطوا ويصبح الخليط كالسائل المتماسك.

نغسل الشعر بالماء والشامبو ونجففه قليلًا بحيث يكون رطبًا.

نوزع المزيج على الرأس بداية من الفروة ومن ثم الاطراف.

نقوم بتسريح الشعر بمشط واسع لتغليف خصلة الشعر بالمزيج.

نغطي الشعر بالكيس البلاستيكي وننتظر لمدة لا تقل عن ساعتين.

نشطف الشعر بالماء الفاتر جيدًا، ومن ثم ندهنه بكمية قليلة من زيت الزيتون وسنلاحظ النتيجة المذهلة من أول مرة.

خطوات عمل الوصفة:استخدامات كريم بانثينول وزبدة الشيا

يوجد العديد من الاستخدامات الأخرى لهذان المكونان حيث تعمل زبدة الشيا كمزيل عرق طبيعي، ذلك بالإضافة إلى أن الكريم يقوم بتهدئة الجلد من الالتهابات والحساسية، ويمكن أيضًا أن يتم استعماله لتهدئة الحروق كما أنه يقوم بترطيب الجلد والبشرة وجعلها ناعمة.

يقوم كريم بانثينول أيضًا بمعالجة بشرة الاطفال من الالتهابات الناتجة عن الحفاظات، ويمكن أن يتم وضعه على أظافر اليد يوميًا في أثناء الليل لتقويتها وقتل البكتريا التي تتراكم عليها كما قدمنا لكم في هذا المقال افضل وصفات فرد وتنعيم الشعر الخشن