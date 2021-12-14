طريقة عمل أجنحة الدجاج المقرمشة زي كنتاكي بطرق مختلفة

نقدم لكم طريقة عمل أجنحة الدجاج المقلي المقرمش الحار، رغم أن هذه الوجبة الغذائية تعتبر اقتصادية جدا وفي متناول يد الجميع إلا أنها وجبة محببه جدا لدى الكبار والصغار، حيث أنها تتميز بمذاقها الغني بالعديد من التوابل والبهارات، كما أن قوامها الكرسبي المقرمش يجعلها محببه لدى الأطفال ويتهافتون على شرائها من مطاعم التيك أواي،ولأن صحة أولادنا هي هدفنا أتينا إليك بهذه الوصفة السهلة والسريعة لتقديمها إليهم بنفسك وتحميهم من خطر التواجد في المطاعم المزدحمة في ظل انتشار فيروس كرونا الحالي. أجنحة الدجاج المقرمش الحارة Crispy spice: أجنحة الدجاج المقرمش الحارة Crispy spice: المكونات: كيلو اجنحه دجاج مغسول جيدا.

ملح حسب الرغبة.

٤ بيضات بدرجه حراره الغرفة.

ملعقه صغيرة ثوم بودر.

ملعقه صغيرة بصل بودر.

ملعقه صغيرة هوت صوص.

شطه حسب الرغبة.

ملعقه صغيرة فلفل اسود.

ملعقه صغيرة صوص باربيكيو.

ملعقه صغيره خل ابيض.

ملعقه صغيرة قرفه مطحونة.

ملعقه صغيرة بابريكا.

ملعقه صغيره كركم.

ملعقه صغيرة حبهان مطحون.

ملعقه صغيرة بهارات فراخ.

مكعب فوري مرقه دجاج.

ربع كوب زيت زيتون أو نباتي حسب الرغبة.

٢كوب كبير كورن فليكس سادة مجروش.

كوب كبير دقيق.

نص كوب نشا.

طريقه التحضير: في الخطوات البسيطة التالية نقدم إليكم افضل طريقة لعمل أجنحة الدجاج الحارة. نحضر بوله عميقه ونضع التوابل ملح حسب الرغبة ونضع جميع البهارات (ملعقه صغيرة ثوم بودر، ملعقه صغيرة بصل بودر، ملعقه صغيرة هوت صوص، ملعقه صغيرة شطه، ملعقه صغيرة فلفل اسود ، ملعقه صغيرة باربيكيو، ملعقه صغيره خل ابيض، ملعقه صغيرة قرفه مطحونة، ملعقه صغيرة ببريكا، ملعقه صغيره كركم ،ملعقه صغيرة حبهان مطحون، ملعقه صغيرة بهارات فراخ،مكعب فوري مرقه دجاج). تخرم اجنحه الدجاج شرائط طوليه ونضعهم فوق التوابل ونصب كميه الزيت بالتدريج مع التقليب المستمر. نغلفها بورق أسترتش ونضعها في الثلاجة ومن الأفضل تركه لمده ليله كامله في الثلاجة وفي اليوم التالي. نحضر بوله عميقه ونضع فيها الدقيق مع النشا وفي بوله أخري نخفق البيض ونضع الملح والفلفل الأسود، وهذه الخطوة يجيب أن تنفذ لضمان فرمشة الأجنحة. نحضر أيضا وعاء به كميه مناسبه من الماء المضاف إليه مكعبات الثلج وبوله أخيرة نضع بها الكورن فليكس المجروش. نأخذ كميه مناسبه من الأجنحة ونضعهم في الدقيق مع النشا ونقلبهم جيدا حتى يغطى الجلد تمام بالدقيق. نضعه في بوله البيض ونقلبهم جيدا ثم نقوم بإعادتهم مرة أخرى في الدقيق ونخرجها ثم نضعها في بوله الماء المثلج ونخرجها على الفور ونضعها أخيرا في الكورن فليكس. نكرر الخطوات مع باقي الأجنحة وسوف تتكون طبقه سميكه هي التي تريديها لكي تصبح الأجنحة مقرمشة. نضعهم على طبق مسطح ونتركهم في الثلاجة لمده ساعه أو ساعتين، ثم نخرجهم ونضع طاسه علي نار متوسطه وبها كميه مناسبه من الزيت ونتركه إلى أن يسخن. نحمر الأجنحة إلى أن يصبح لونها ذهبي ونضع مناديل مطبخ علي طبق مسطح لامتصاص الزيت الزائد من تحمير الأجنحة، ونخرجها في سرفيس خاص بالتقديم، ويقدم بجانبه الصوصات المتنوعة مثل الكاتشب والمايونيز. طريقة عمل أجنحة الدجاج المقرمشة في الفرن: طريقة عمل أجنحة الدجاج المقرمشة في الفرن: المكونات والمقادير: كيلو أجنحة دجاج نظيفة.

10 فص ثوم مهروس.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أبيض.

ملعقتين كبيرتين زيت نباتي ويفضل أن يكون زيت زيتون.

نصف كوب عصير ليمون.

ربع ملعقة صغيرة كزبرة مجففة ناعمة.

ملعقة ملح صغيرة.

كزبرة طازجة مفرومة. طريقة التحضير: بعد غسل أجنحة الدجاج جيداً ونقعها في محلول الماء والخل والليمون والملح لمدة لاتقل عن ربع ساعة ثم تشطيفها جيداً بالماء، قومي بتقطيعها الى قسمين . ومن ثمة في وعاء عميق قومي بإضافة كل المكونات واخلطيها جيدا، ثم أضيفي الأجنحة واتركيها لمدة ساعة على الأقل في الثلاجة. ثم ضعي الأجنحة في صينية فرن، وادخليها الفرن الساخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة. ثم أشعلي الشواية لتحمير وجهها وقدميها مباشرة. طريقة التحضير: الوسوم

نقدم لكم طريقة عمل أجنحة الدجاج المقلي المقرمش الحار، رغم أن هذه الوجبة الغذائية تعتبر اقتصادية جدا وفي متناول يد الجميع إلا أنها وجبة محببه جدا لدى الكبار والصغار، حيث أنها تتميز بمذاقها الغني بالعديد من التوابل والبهارات، كما أن قوامها الكرسبي المقرمش يجعلها محببه لدى الأطفال ويتهافتون على شرائها من مطاعم التيك أواي،ولأن صحة أولادنا هي هدفنا أتينا إليك بهذه الوصفة السهلة والسريعة لتقديمها إليهم بنفسك وتحميهم من خطر التواجد في المطاعم المزدحمة في ظل انتشار فيروس كرونا الحالي. أجنحة الدجاج المقرمش الحارة Crispy spice: أجنحة الدجاج المقرمش الحارة Crispy spice: المكونات: كيلو اجنحه دجاج مغسول جيدا.

ملح حسب الرغبة.

٤ بيضات بدرجه حراره الغرفة.

ملعقه صغيرة ثوم بودر.

ملعقه صغيرة بصل بودر.

ملعقه صغيرة هوت صوص.

شطه حسب الرغبة.

ملعقه صغيرة فلفل اسود.

ملعقه صغيرة صوص باربيكيو.

ملعقه صغيره خل ابيض.

ملعقه صغيرة قرفه مطحونة.

ملعقه صغيرة بابريكا.

ملعقه صغيره كركم.

ملعقه صغيرة حبهان مطحون.

ملعقه صغيرة بهارات فراخ.

مكعب فوري مرقه دجاج.

ربع كوب زيت زيتون أو نباتي حسب الرغبة.

٢كوب كبير كورن فليكس سادة مجروش.

كوب كبير دقيق.

نص كوب نشا.

طريقه التحضير: في الخطوات البسيطة التالية نقدم إليكم افضل طريقة لعمل أجنحة الدجاج الحارة. نحضر بوله عميقه ونضع التوابل ملح حسب الرغبة ونضع جميع البهارات (ملعقه صغيرة ثوم بودر، ملعقه صغيرة بصل بودر، ملعقه صغيرة هوت صوص، ملعقه صغيرة شطه، ملعقه صغيرة فلفل اسود ، ملعقه صغيرة باربيكيو، ملعقه صغيره خل ابيض، ملعقه صغيرة قرفه مطحونة، ملعقه صغيرة ببريكا، ملعقه صغيره كركم ،ملعقه صغيرة حبهان مطحون، ملعقه صغيرة بهارات فراخ،مكعب فوري مرقه دجاج). تخرم اجنحه الدجاج شرائط طوليه ونضعهم فوق التوابل ونصب كميه الزيت بالتدريج مع التقليب المستمر. نغلفها بورق أسترتش ونضعها في الثلاجة ومن الأفضل تركه لمده ليله كامله في الثلاجة وفي اليوم التالي. نحضر بوله عميقه ونضع فيها الدقيق مع النشا وفي بوله أخري نخفق البيض ونضع الملح والفلفل الأسود، وهذه الخطوة يجيب أن تنفذ لضمان فرمشة الأجنحة. نحضر أيضا وعاء به كميه مناسبه من الماء المضاف إليه مكعبات الثلج وبوله أخيرة نضع بها الكورن فليكس المجروش. نأخذ كميه مناسبه من الأجنحة ونضعهم في الدقيق مع النشا ونقلبهم جيدا حتى يغطى الجلد تمام بالدقيق. نضعه في بوله البيض ونقلبهم جيدا ثم نقوم بإعادتهم مرة أخرى في الدقيق ونخرجها ثم نضعها في بوله الماء المثلج ونخرجها على الفور ونضعها أخيرا في الكورن فليكس. نكرر الخطوات مع باقي الأجنحة وسوف تتكون طبقه سميكه هي التي تريديها لكي تصبح الأجنحة مقرمشة. نضعهم على طبق مسطح ونتركهم في الثلاجة لمده ساعه أو ساعتين، ثم نخرجهم ونضع طاسه علي نار متوسطه وبها كميه مناسبه من الزيت ونتركه إلى أن يسخن. نحمر الأجنحة إلى أن يصبح لونها ذهبي ونضع مناديل مطبخ علي طبق مسطح لامتصاص الزيت الزائد من تحمير الأجنحة، ونخرجها في سرفيس خاص بالتقديم، ويقدم بجانبه الصوصات المتنوعة مثل الكاتشب والمايونيز. طريقة عمل أجنحة الدجاج المقرمشة في الفرن: طريقة عمل أجنحة الدجاج المقرمشة في الفرن: المكونات والمقادير: كيلو أجنحة دجاج نظيفة.

10 فص ثوم مهروس.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أبيض.

ملعقتين كبيرتين زيت نباتي ويفضل أن يكون زيت زيتون.

نصف كوب عصير ليمون.

ربع ملعقة صغيرة كزبرة مجففة ناعمة.

ملعقة ملح صغيرة.

كزبرة طازجة مفرومة. طريقة التحضير: بعد غسل أجنحة الدجاج جيداً ونقعها في محلول الماء والخل والليمون والملح لمدة لاتقل عن ربع ساعة ثم تشطيفها جيداً بالماء، قومي بتقطيعها الى قسمين . ومن ثمة في وعاء عميق قومي بإضافة كل المكونات واخلطيها جيدا، ثم أضيفي الأجنحة واتركيها لمدة ساعة على الأقل في الثلاجة. ثم ضعي الأجنحة في صينية فرن، وادخليها الفرن الساخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة. ثم أشعلي الشواية لتحمير وجهها وقدميها مباشرة. طريقة التحضير:

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