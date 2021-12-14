مشروب معجزة للتخلص من غازات البطن والانتفاخ في يوم واحد وداعاً للاحراج بعد الآن

الانتفاخ هو الشعور بامتلاء البطن ويحدث ذلك بسبب وجود كمية كبيرة من الغازات في الجهاز الهضمي، وهناك العديد من الأسباب التي تسبب انتفاخ البطن، وهذه الأسباب قد تكون بسبب مشاكل في الجهاز الهضمي او بسبب تناول اطعمة تسبب غازات في البطن، ويبحث الكثير من الأشخاص الذين يتعرضون لهذه المشكلة عن أفضل المشروبات الطبيعية التي تعمل على علاج انتفاخات البطن، وخلال هذا المقال سنعرض بعض المشروبات الطبيعية التي يمكن تحضيرها بسهولة في البيت وتناولها لتقليل الانتفاخ.

كيفية عمل مشروب طبيعي لعلاج انتفاخات البطن

هناك العديد من المشروبات الطبيعية التي تعمل على علاج انتفاخ البطن ومن أفضل هذه المشروبات: –

مشروب النعناع، يحتوي النعناع على مواد تعمل على تسكين الألم التي تنتج عن امتلاء المعدة بالغازات، ويعمل على تقليل التشنجات في المعدة، ويساعد في التخلص من أي غازات في البطن، ويمكن تناول كوب من مغلي النعناع بعد تناول الطعام بشكل مباشر.

الشاي الأخضر يحتوي على مضادات الاكسدة التي تعمل على تحفيز خلايا الجهاز الهضمي الي التخلص من الغازات الموجودة به، وتعمل على زيادة سرعة عملية الهضم وعلاج عسر الهضم وتقليل الإصابة بقرحة المعدة.

الليمون يحتوي على مواد تحسن من عملية الهضم وتكمن فائدة الليمون في قشوره، حيث يتم نقع شرائح الليمون في الماء الدافئ وتناوله على مدار اليوم بشكل منتظم.

الكر كدية من الأعشاب التي تحافظ على نسبة الهرمونات في الجسم متوازنة، وتقلل من انتفاخ الجهاز الهضمي، وتحافظ على مستوي الماء في الجسم.

أهم الخطوات لتجنب انتفاخ البطن

هناك مجموعة من الخطوات الصحيحة التي يمكن اتباعها لتجنب التعرض للانتفاخ البطن، وهذه الخطوات تتمثل في الاتي: –