سر وفوائد التلبينة النبوية الصحية وطريقة تحضيرها الصحيحة لعلاج الكثير من الامراض

تعتبر التلبينة من المأكولات الصحية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم فى الكثير من الأحاديث النبوية الصحيحة. وقد أوصى النبي باكلها اذ قال عليكم بالتلبين البغيض النافع. والذي نفسي بيده إنه ليغسل بطن أحدكم كما يغسل وجهه أحدكم بالماء من الوسخ. وتعمل التلبينة من الشعير والحليب وبعض المكونات الاخرى الهامة والمفيدة فى أمراض الوجهة وأمراض المعدة والمفاصل والكثير من الامراض التى سوف نذكرها هنا . وسوف نشرح طريقة عمل التلبينة الصحيحة كما أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. حتى تتمكن ربات البيوت من عملها والاستفادة منها للاسرة. فوائد التلبينة النبوية الهامة والضرورية لصحة الانسان تعمل على خفض نسبة الكولسترول فى الدم.

تعتبر التلبين هامة للشعر حيث تغذية بالعناصر وتقوية

علاج مهم و فعال للاكتئاب.

مقوى عام للاطفال وزيادة المناعة والحماية من الامراض.

علاج ارتفاع ضغط الدم والسكر.

تساعد فى علاج أمراض القلب.

تحسين الحالة المزاجية للفرد.

تعالج ضعف الكبد.

تعتبر التلبينة مدرة للبول.

علاج الامساك.

علاج قرحة المعدة وارتجاع المرئ.

تخرج الماء الزائد من الجسم.

تعطي الجسم طاقة عالية.

تقوية جهاز المناعة.

تقوية الاعصاب والمفاصل.

غذاء للجسد والروح.

تقلل من الإحساس بالجوع.

بالاضافة الى فوائدها للوجهة والبشرة.

تساعد فى عملية التخسيس.

تستخدم التلبينة فى علاج امراض السحر. طريقة عمل التلبينة النبوية الصحيحة المكونات اللازمة لعمل التلبينة كوبان ونصف من الشعير النقى.

ثلاث اكواب من الماء.

لترين من الحليب

ربع كوب من العسل.

كوب من جوز الهند.

ملعقة صغيرة من الفانيليا ورشة قرفة. فوائد التلبينة النبوية الهامة والضرورية لصحة الانسانطريقة عمل التلبينة النبوية الصحيحة المكونات اللازمة لعمل التلبينة طريقة التحضير اللازمة لعمل التلبينة طريقة طحن الشعير لعمل التلبينة.

يتم غسل الشعير جيدا بعد تنقية الشوائب منة ثم يفرد ويترك حتى يجف جيدا مع التقليب .

طحن الشعير بحيث يكون وسط ما بين الخشن والناعم.

يتم وضع طحين الشعير فى قدر على نار متوسطة

ويضاف إليه الحليب مع التقليب جيدا.

بعد ذلك اضافة القرفة والفانيليا وترك الخليط ربع ساعة على النار مع التقليب.

ثم اضافة العسل والحبهان الى القدر مع التقليب ايضا.

رف التلبين من على النار عندما يكون القوام ثقيل نسبيا اى كثيف.

يتم تفريغ التلبيتة فى اطباق ثم يتم رش بعض المكسرات المحون وجوز الهند.

ويمكن ايضا ترك التلبينة فى وعاء زجاجى ويعكم الاغلاق علية ثم يوضع فى الثلاجة.

يوخذ من التلبنة مقدار كوب ثم يرش علية جوز الهند والمكسرات ويتم تناولة. طريقة التحضير اللازمة لعمل التلبينة ملحوظة يعتبر العسل والمكسرات وجوز الهند مكملات للتبيلة لكى تعطى طعم مستساغ ولذيذ.

بفضل تناول التلبين باستمرار لمدة اربعين يوم حتى الحصول على نتائج عالية.

كما يفضل تناول التلبينة فى الظهر والمساء. مرة واحدة يوميا ملحوظة الوسوم

تعتبر التلبينة من المأكولات الصحية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم فى الكثير من الأحاديث النبوية الصحيحة. وقد أوصى النبي باكلها اذ قال عليكم بالتلبين البغيض النافع. والذي نفسي بيده إنه ليغسل بطن أحدكم كما يغسل وجهه أحدكم بالماء من الوسخ. وتعمل التلبينة من الشعير والحليب وبعض المكونات الاخرى الهامة والمفيدة فى أمراض الوجهة وأمراض المعدة والمفاصل والكثير من الامراض التى سوف نذكرها هنا . وسوف نشرح طريقة عمل التلبينة الصحيحة كما أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. حتى تتمكن ربات البيوت من عملها والاستفادة منها للاسرة. فوائد التلبينة النبوية الهامة والضرورية لصحة الانسان تعمل على خفض نسبة الكولسترول فى الدم.

تعتبر التلبين هامة للشعر حيث تغذية بالعناصر وتقوية

علاج مهم و فعال للاكتئاب.

مقوى عام للاطفال وزيادة المناعة والحماية من الامراض.

علاج ارتفاع ضغط الدم والسكر.

تساعد فى علاج أمراض القلب.

تحسين الحالة المزاجية للفرد.

تعالج ضعف الكبد.

تعتبر التلبينة مدرة للبول.

علاج الامساك.

علاج قرحة المعدة وارتجاع المرئ.

تخرج الماء الزائد من الجسم.

تعطي الجسم طاقة عالية.

تقوية جهاز المناعة.

تقوية الاعصاب والمفاصل.

غذاء للجسد والروح.

تقلل من الإحساس بالجوع.

بالاضافة الى فوائدها للوجهة والبشرة.

تساعد فى عملية التخسيس.

تستخدم التلبينة فى علاج امراض السحر. طريقة عمل التلبينة النبوية الصحيحة المكونات اللازمة لعمل التلبينة كوبان ونصف من الشعير النقى.

ثلاث اكواب من الماء.

لترين من الحليب

ربع كوب من العسل.

كوب من جوز الهند.

ملعقة صغيرة من الفانيليا ورشة قرفة. فوائد التلبينة النبوية الهامة والضرورية لصحة الانسانطريقة عمل التلبينة النبوية الصحيحة المكونات اللازمة لعمل التلبينة طريقة التحضير اللازمة لعمل التلبينة طريقة طحن الشعير لعمل التلبينة.

يتم غسل الشعير جيدا بعد تنقية الشوائب منة ثم يفرد ويترك حتى يجف جيدا مع التقليب .

طحن الشعير بحيث يكون وسط ما بين الخشن والناعم.

يتم وضع طحين الشعير فى قدر على نار متوسطة

ويضاف إليه الحليب مع التقليب جيدا.

بعد ذلك اضافة القرفة والفانيليا وترك الخليط ربع ساعة على النار مع التقليب.

ثم اضافة العسل والحبهان الى القدر مع التقليب ايضا.

رف التلبين من على النار عندما يكون القوام ثقيل نسبيا اى كثيف.

يتم تفريغ التلبيتة فى اطباق ثم يتم رش بعض المكسرات المحون وجوز الهند.

ويمكن ايضا ترك التلبينة فى وعاء زجاجى ويعكم الاغلاق علية ثم يوضع فى الثلاجة.

يوخذ من التلبنة مقدار كوب ثم يرش علية جوز الهند والمكسرات ويتم تناولة. طريقة التحضير اللازمة لعمل التلبينة ملحوظة يعتبر العسل والمكسرات وجوز الهند مكملات للتبيلة لكى تعطى طعم مستساغ ولذيذ.

بفضل تناول التلبين باستمرار لمدة اربعين يوم حتى الحصول على نتائج عالية.

كما يفضل تناول التلبينة فى الظهر والمساء. مرة واحدة يوميا ملحوظة

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