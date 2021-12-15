بدون قلي حضري صينية الكفتة بالباذنجان بطعم رائع ونكهة جميلة

تعتبر صينية الكفتة بالباذنجان ، من الأكلات الشهية اللذيذة التي يمكن تحضيرها بخطوات سهلة جداً وبسيطة وهي من الوصفات الرائعة التي لا نحتاج فيها إلي قلي الباذنجان أو قلي الكفتة، فهي صينية صحية جداً وشهية تمتاز بمذاق البهارات الجميلة التي لها نكهة رائعة جداً، وتعبر هي من الأطباق الرئيسية التي تقدم على السفرة ومن أشهي الأكلات التي يمكن تقديمها في العزائم والمناسبات فهي لذيذة وسريعة التحضير ولا تحتاج لمجهود كبير، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل صينية الكفتة بالباذنجان بطريقة سهلة وخطوات بسيطة.

مكونات عمل صينية الكفتة بالباذنجان

يتم تحضير هذه الصينية من مكونات بسيطة هي كما يلي:ـ

كيلو لحم مفروم.

2 حبة كبيرة بصل مفروم.

ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأحمر الحلو المفروم.

حزمة بقدونس أخضر مفروم.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

2 ملعقة كبيرة بابريكا.

ملعقة كبيرة قرفة.

ملعقة كبيرة نعناع مجفف.

نصف ملعقة صغيرة شطة.

2 حبة باذنجان متوسط الحجم.

للوجه

قرون من الفلفل الأخضر والأحمر للتزين.

ربع كوب زيت زيتون.

3 حبات بصل.

4 حبات طماطم.

رشة من الفلفل الأسود.

طريقة التحضير

بخطوات سهلة يمكننا تحضير صينية الكفتة بالباذنجان وهي كالآتي:ـ

نقوم بتقطيع الباذنجان إلي أصابع طولية متوسطة الحجم، ثم توضع في وعاء ثم نضيف إليها الفلفل الأسود والملح ونقلبها جيداً. ثم نقوم بوضع اللحم المفروم في طبق كبير ثم نضيف إليها البهارات القرفة والنعناع والبابريكا والشطة والملح والفلفل الأسود. نضيف إليها معجون الفلفل الأحمر الحلو والثوم المفروم والبصل المفروم والبقدونس المفروم، ثم نعجن المكونات مع بعضها البعض حتي يتجانس الخليط تماماً. ثم نضع الباذنجان في صينية دائرية الشكل بحيث يكون الباذنجان في المنتصف. نشكل خليط الكفتة على شكل أقراص مسطحة ثم نغطي به أصابع الباذنجان من جميع الجوانب ومن أعلى حتي يتغطى بخليط الكفتة من جميع الجهات. نقطع حبات من البصل والطماطم إلي شرائح طولية ثم ترص في حافة الصينية بالتبادل. ثم نقوم بعمل خطوط رفيعة في أعلى خليط الكفتة باستخدام السكين لتساعد في خروج البخار ثم نضع قرون من الفلفل الأحمر والأخضر على الوجه للتزين. نرش وجه الصينية بزيت الزيتون ثم نضع رشة من الفلفل الأسود أيضاً على الوجه.

طريقة التسوية