طريقة عمل الشيش طاووق بتتبيلة وخلطة سرية وطعم لذيذ مش هتفرقيها عن شيش المطاعم

الشيش طاووق من أكثر المأكولات التي تعتبر ذات طعم رائع وجميل ومرغوب، حيث يعتبر الشيش طاووق الوجبة المفضلة التي يرغب بتناولها جميع الناس خاصة الصغار، حيث يعتبر يعتبر هذا النوع من الطعام من الوجبات السريعة التي يتم تناولها في أي وقت من الأوقات حيث يعتبر خفيف وسهل الهضم، يعتبر الشيش طاووق يمكن عمله بقطع الفراخ الغنية بالبروتينات اللازمة والتي يحتاجها جسم الإنسان بكثرة شديدة، بالإضافة إلى أنه يحتوي على العديد من الخضروات التي يحتاجها الجسم نظرا لأنها غنية بالمعادن والفيتامينات. طريقة عمل الشيش طاووق طريقة عمل الشيش طاووق المكونات كيلو واحد من صدور الفراخ.

خمسة حبات من الطماطم كبيرة الحجم.

خمسة حبات من البصل كبيرة الحجم.

خمسة حبات من الفلفل الأخضر كبير الحجم.

ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة من بهارات الدجاج.

ملعقة واحدة كبيرة من الزبادي.

ملعقة واحدة كبيرة من العسل الأبيض. طريقة التحضير قومي اولا بوضع كيلو من الدجاج في طبق كبير وقومي بغسله جيدا بالماء.

بعد ذلك قومي بتحضير طبق كبير وضعي به كمية من الماء مع كمية مم الملح مع كمية من الخل الأبيض وقومي بوضع كليو الدجاج في هذا المحلول بعد تقطيعه على شكل مكعبات متساوية الحجم.

بعد ذلك عليي بتحضير طبق كبير وضعي به خمسة حبات من البصل كبيرة الحجم مع خمسة حبات من الطماطم كبيرة الحجم مع خمسة حبات من الفلفل الأخضر كبير الحجم بعد تقطيعهما على شكل مكعبات صغيرة الحجم.

بعد تقطيع هذه الخضروات على شكل مكعبات قومي بإضافة ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود مع ملعقة واحدة صغيرة من الملح مع ملعقة واحدة صغيرة من بهارات الفراخ مع ملعقة واحدة كبيرة من الزبادي مع خمسة ملاعق كبيرة من الزيت وقومي بتقليب جميع هذه المكونات مع بعضها جيدا حتى تختلط جميع هذه المكونات مع بعضها.

بعد إختلاط جميع هذه المكونات مع بعضها قومي بإضافة قطع الفراخ بها وقومي بغمسها جيدا بهذه الخلطة حتى تتسرب قطع الدجاج هذه التتبيلة جيدا.

بعد ذلك عليكي بتحضير أعواد خشبية وقومي بإدخال مكعب من الدجاج مع تشكيلة مكعبات الخضروات التي قومنا بتقطيعها.

أتعبي نفس هذه الطريقة مع باقي كمية الدجاج.

بعد ذلك أحضري صينية وقومي بوضع أعواد الشيش طاووق بها وقومي بإدخالها في الفرن واتركيها حتي تنضج جيدا.

بعد نضجها جيدا قومي بإخراجها من الفرن وتناوليها بأشهى وألذ طعم. طريقة التحضير الوسوم

الشيش طاووق من أكثر المأكولات التي تعتبر ذات طعم رائع وجميل ومرغوب، حيث يعتبر الشيش طاووق الوجبة المفضلة التي يرغب بتناولها جميع الناس خاصة الصغار، حيث يعتبر يعتبر هذا النوع من الطعام من الوجبات السريعة التي يتم تناولها في أي وقت من الأوقات حيث يعتبر خفيف وسهل الهضم، يعتبر الشيش طاووق يمكن عمله بقطع الفراخ الغنية بالبروتينات اللازمة والتي يحتاجها جسم الإنسان بكثرة شديدة، بالإضافة إلى أنه يحتوي على العديد من الخضروات التي يحتاجها الجسم نظرا لأنها غنية بالمعادن والفيتامينات. طريقة عمل الشيش طاووق طريقة عمل الشيش طاووق المكونات كيلو واحد من صدور الفراخ.

خمسة حبات من الطماطم كبيرة الحجم.

خمسة حبات من البصل كبيرة الحجم.

خمسة حبات من الفلفل الأخضر كبير الحجم.

ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة من بهارات الدجاج.

ملعقة واحدة كبيرة من الزبادي.

ملعقة واحدة كبيرة من العسل الأبيض. طريقة التحضير قومي اولا بوضع كيلو من الدجاج في طبق كبير وقومي بغسله جيدا بالماء.

بعد ذلك قومي بتحضير طبق كبير وضعي به كمية من الماء مع كمية مم الملح مع كمية من الخل الأبيض وقومي بوضع كليو الدجاج في هذا المحلول بعد تقطيعه على شكل مكعبات متساوية الحجم.

بعد ذلك عليي بتحضير طبق كبير وضعي به خمسة حبات من البصل كبيرة الحجم مع خمسة حبات من الطماطم كبيرة الحجم مع خمسة حبات من الفلفل الأخضر كبير الحجم بعد تقطيعهما على شكل مكعبات صغيرة الحجم.

بعد تقطيع هذه الخضروات على شكل مكعبات قومي بإضافة ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود مع ملعقة واحدة صغيرة من الملح مع ملعقة واحدة صغيرة من بهارات الفراخ مع ملعقة واحدة كبيرة من الزبادي مع خمسة ملاعق كبيرة من الزيت وقومي بتقليب جميع هذه المكونات مع بعضها جيدا حتى تختلط جميع هذه المكونات مع بعضها.

بعد إختلاط جميع هذه المكونات مع بعضها قومي بإضافة قطع الفراخ بها وقومي بغمسها جيدا بهذه الخلطة حتى تتسرب قطع الدجاج هذه التتبيلة جيدا.

بعد ذلك عليكي بتحضير أعواد خشبية وقومي بإدخال مكعب من الدجاج مع تشكيلة مكعبات الخضروات التي قومنا بتقطيعها.

أتعبي نفس هذه الطريقة مع باقي كمية الدجاج.

بعد ذلك أحضري صينية وقومي بوضع أعواد الشيش طاووق بها وقومي بإدخالها في الفرن واتركيها حتي تنضج جيدا.

بعد نضجها جيدا قومي بإخراجها من الفرن وتناوليها بأشهى وألذ طعم. طريقة التحضير

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