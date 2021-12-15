اصنعي كيك الزبيب بنكهة البرتقال كيك بقوام هش وطعم ونكهة رائعة

كيك الزبيب بنكهة البرتقال ، يعد هذا الكيك من أشهي أنواع الكيك الذي يمتاز بقوام هش ورائع جداً، كما أنه يمتاز برائحة جميلة ومميزة تجعله يختلف عن أي نوع آخر من الكيك، فهو يحتوي على عصير البرتقال الشهي، وطريقة تحضيره تشبه طريقة تجضير الكيكة العادية ولا يختلف عنها سوي في إضافات قليلة تجعل له رائحة مميزة جداً، ويعد تقديم الكيك في وجبة الإفطار شيء ضروري فهو مغذي ولذيذ، ويحتوي على مكونات مفيدة للجسم مثل الزبادي والبيض فهي مكونات ضرورية ولازمة لصحة الجسم، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كيك الزبيب بنكهة البرتقال بأبسط الطرق.

مكونات عمل كيك الزبيب بنكهة البرتقال

مكونات الكيك متوفرة دائما في كل منزل وهي كما يلي:ـ

3 أكواب من الدقيق.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

2 ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

نصف كوب عصير برتقال.

نصف كوب زبادي.

4 حبات بيض.

كوب ونصف سكر.

كوب زيت ذرة.

ملعقة كبيرة بشر برتقال.

2 كوب زبيب.

طريقة التحضير

يتم تحضير كيك الزبيب بنكهة البرتقال باتباع الآتي:ـ

نقوم باستخدام قالب كيك ذو فتحة في المنتصف ثم ندهن القالب بالزبدة من جميع الجوانب ثم يرش بالدقيق. نأخذ نصف كمية الدقيق المستخدم بعد نخله ثم نضيف إليها الزبيب ونقلب الخليط جيداً. نخلط كمية الدقيق المتبقية مع الملح والبيكنج بودر ونقلب المكونات جيداً. نمزج عصير البرتقال مع الزبادي ويترك جانباً، ثم نضع في الخلاط الكهربائي البيض مع السكر ونخفق حتي يصبح الخليط أصفر فاتح. نستمر في الخفق وأثناء الخفق نضيف الزيت ثم نضيف خليط البرتقال والزبادي ثم نضيف خليط الدقيق وبشر البرتقال ونخفق المكونات لمدة ثلاث دقائق. ثم نضيف خليط الدقيق والزبيب إلي خليط الكيك ونقلب باستخدام ملعقة عادية(لا نستخدم الخلاط). نصب الخليط في القالب السابق الذي تم تجهيزه مسبقاً.

طريقة التسوية