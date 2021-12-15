بملعقة خل واحدة تخلصي من اسمرار القدمين والتشققات من أول استعمال بنتيجة مذهلة

‏تشققات القدمين من أبرز المشاكل التي تعاني منها اغلب النساء وتنتشر هذه المشكلة بشكل اكبر في فصل الشتاء لأن البشرة في فصل الشتاء تتعرض إلى الجفاف، ‏لأن الجو خلال فصل الشتاء تكون به نسبة كبيرة من الرطوبة في أغلب الأيام وبشكل كبير فإن التخلص من تشققات الكعبين لا يكون سهلا ويحتاج إلى الكثير من الخطوات حتى نقوم بالحصول على قدمين ناعمتين وجميلتيم ومن خلال هذا المقال سنتعرف على طريقة يمكن من خلالها التخلص من تشققات الكعبين وهذه الطريقة هي طريقة يتم وضع فيها كوب كامل من الخل للتخلص من آثار جفاف القدمين.

‏المكونات التي سنحتاجها للتخلص من تشققات الكعبين.

يجب أن نفعل ذاك دون استخدام الكثير من الكريمات الصناعية، ‏‏لإننا خلال هذه الفقرة سنقوم باستخدام الخل وهو أحد المواد الفعالة التي يمكنها التخلص من الجلد الميت الموجود على القدمين والجلد الميت والسبب الرئيسي للمعاناة من كل هذه الأشياء هي القدم:

وعاء كبير يحتوي على الماء.‏

‫1\2‬ كوب من الخل.‬

‏ملعقة كبيرة من الملح.‏

فرشاة خشنة لتنظيف القدمين.

‏خطوات عمل طريقة ازالة تشققات الكعبين من الرجل

‏هناك العديد من المواد التي يمكن استخدامها للتخلص من آثار الجلد الميت الموجود على البشرة أو الشعر ولكن لا بد من اتباع خطوات العمل بشكل أن دقيق حتى نحصل على النتيجة التي نريدها وهذه الخطوات هي: