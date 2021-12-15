معجزة الوصفة الكورية لتبييض الوجه وتوريد الخدود طبيعياً هتستغني عن المكياج بعد الآن

يتمتع الكوريين ببشرة جميلة ونقية خالية من العيوب وبسبب ذلك تقوم الفتيات بالبحث عن طرق طبيعية للحصول على بشرة بيضاء وصافية، ولكن قد يكون الأمر صعب قليلا خاصة في ظل عوامل التلوث والأشعة الفوق بنفسجية التي تؤثر بالسلب على صحة البشرة ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم خلطة كورية لتبييض وتوريد الوجه فتابعونا.

الليمون والفراولة:

خلطة كورية لتبييض وتوريد الوجه

نهرس 5 حبات من الفراولة مع قطرات من عصير الليمون ونضيف أيضا 2 ملعقة كبيرة من الزبادي الطازج ونقلب المكونات للحصول على مزيج متجانس.

نقوم بوضع الخلطة على الوجه ونتركها لمدة 30 دقيقة ثم تغسل بالماء الدافئ وسوف تلاحظي الفرق بنفسك تكرر هذه الخلطة مرتين أسبوعيا للحصول على النتيجة المطلوبة.

يعتبر الليمون من مضادات الأكسدة الطبيعية لأنه يحتوي على فيتامين c المعروف بفوائدة المذهلة للبشرة ومنها منع تلف الجلد أما الفراولة فهي تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات وتعالج حب الشباب وتحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة.

الصبار ودقيق الأرز:

نمزج 3 ملاعق كبيرة من دقيق الأرز المطحون مع 2 ملعقة كبيرة من الصبار ثم نضيف القليل من الماء البارد ونقلب للحصول على خليط رقيق.

يوضع هذا المزيج على الوجه ويترك لمدة ساعة ثم يغسل بالماء البارد تكرر هذه الخلطة مرة واحدة أسبوعيا للحصول على وجه أبيض وأكثر إشراقة وجمال.

يعد دقيق الأرز مضاد للالتهابات ومضاد للأكسدة وبالتالي يمنع الإصابة بشيخوخة الجلد ويقلل من أضرار الأشعة الفوق بنفسجية ويعتبر مقشر طبيعي للبشرة ويساعد في التخلص من خلايا الجلد الميت وبالتالي تصبح البشرة أكثر إشراقة وجمال.

أما الصبار يرطب البشرة ويقلل من حب الشباب ويساعد في التخلص من الشوائب والأتربة العالقة بالبشرة لأنها يحتوي على مواد مطهرة.

الشاي الأخضر:

نحضر ربع كوب من الماء المغلي وننقع به كمية مناسبة من الشاي الأخضر ونتركه حتى يبرد نهائيا ثم يغسل الوجه بهذا المزيج عدة مرات يوميا.

يحارب الشاي الأخضر الشيخوخة المبكرة ويرطب البشرة ويعالج حب الشباب وهو يحتوي أيضا على مادة البوليفينول التي تقوم بمعالجة الكثير من الأمراض الجلدية، ولذلك ينصح بتكرار هذه الخلطة مرتين يوميا ولمدة أسبوع للحصول على النتيجة المطلوبة.

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به ملعقة من الكركم وحبة طماطم ثم نضيف ملعقة ونصف من الدقيق مع ملعقة من الحليب وملعقة من العسل.

نخفق المكونات حتى تتجانس ثم يوضع المزيج على الوجه مع التدليك بحركات دائرية ويترك لمدة 20 دقيقة ثم يغسل بالماء البارد.

بعد ذلك يجفف الوجه بمنشفة قطنية جافة تكرر هذه الخلطة مرة واحدة أسبوعيا وسوف تلاحظي الفرق من أول مرة.

الكركم والطماطم