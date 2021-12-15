اعملي بطريقة صحية ومقرمشة البطاطس المقلية بدون ما تشرب نقطة زيت مثل المطاعم

بعض الأشخاص لا يمكنهم تناول كميات كبيرة من الزيت داخل الطعام خاصة الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم وأيضا مرضي السكري، وبسبب ذلك يتبعون حمية غذائية وفي هذه الحالة تكون لديهم رغبة بتناول جميع الأطعمة وبشكل صحي ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم قلي البطاطس المقرمشة بدون زيت فتابعونا. قلي البطاطس المقرمشة بدون زيت قلي البطاطس المقرمشة بدون زيت المكونات: 4 حبات من البطاطس.

ماء للسلق.

ورق زبدة.

القليل من الزيت. طريقة التحضير: في البداية يجب أن نقوم بتقشير البطاطس ثم نغسلها جيدا تحت الماء الجاري وتقطع على شكل أصابع. نرفع وعاء على النار به كمية مناسبة من الماء ونتركه حتى يغلي ثم نضيف البطاطس بداخله ونتركها لمدة دقيقتين. نصفي البطاطس ونضع طبقة واحدة من البطاطس مفرودة على الصينية ونرش عليها القليل من الزيت باستخدام زجاجة بخاخ. ندخل الصينية إلى الفرن ونتركها حتى تحمر البطاطس من جميع الجوانب ثم نرش عليها الملح والكمون وتقدم بالهنا والشفا. البطاطس المقرمشة بالنشا البطاطس المقرمشة بالنشا المكونات: بطاطس على حسب الرغبة.

لتر ماء مغلي.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ملعقة كبيرة من الزعتر.

ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من الملح. طريقة التحضير: نقطع حبات البطاطس إلى أصابع متساوية في الحجم ثم توضع في الماء المغلي لمدة دقيقتين وتصفي ونضعها في الهواء الطلق حتى تجف. نتركها لمدة 30 دقيقة للتخلص من الماء الزائد الذي يوجد بداخلها ثم نضعها في وعاء كبير ونضيف إليها النشا والزعتر. ويضاف أيضا الثوم البودر مع الملح ونقلب المكونات جيدا حتى تتجانس ثم نفرد البطاطس في صينية مغلفة بورق زبدة. وندخل الصينية إلى فرن ساخن ونتركها لمدة 30 دقيقة حتى تحمر ويصبح لونها ذهبي وعندما تخرج من الفرن تقدم مع الكاتشاب وبالهنا والشفا. قلي البطاطس دون امتصاص الزيت نقطع البطاطس على هيئة أصابع متوسطة في السمك ثم نضعها في وعاء مملوء بالماء المثلج أو الثلج.

بعد ذلك نضيف ربع كوب من الخل على كل كيلو بطاطس ونرش الملح على حسب الرغبة.

نضع البطاطس داخل الثلاجة لمدة ساعة ثم نرفعها على النار حتى الغليان وتصفي من الماء.

ثم تقلي في مقلاة بها كمية مناسبة من الزيت وسوف تلاحظي أن البطاطس لم تمتص الزيت نهائيا. قلي البطاطس دون امتصاص الزيت الوسوم

بعض الأشخاص لا يمكنهم تناول كميات كبيرة من الزيت داخل الطعام خاصة الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم وأيضا مرضي السكري، وبسبب ذلك يتبعون حمية غذائية وفي هذه الحالة تكون لديهم رغبة بتناول جميع الأطعمة وبشكل صحي ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم قلي البطاطس المقرمشة بدون زيت فتابعونا. قلي البطاطس المقرمشة بدون زيت قلي البطاطس المقرمشة بدون زيت المكونات: 4 حبات من البطاطس.

ماء للسلق.

ورق زبدة.

القليل من الزيت. طريقة التحضير: في البداية يجب أن نقوم بتقشير البطاطس ثم نغسلها جيدا تحت الماء الجاري وتقطع على شكل أصابع. نرفع وعاء على النار به كمية مناسبة من الماء ونتركه حتى يغلي ثم نضيف البطاطس بداخله ونتركها لمدة دقيقتين. نصفي البطاطس ونضع طبقة واحدة من البطاطس مفرودة على الصينية ونرش عليها القليل من الزيت باستخدام زجاجة بخاخ. ندخل الصينية إلى الفرن ونتركها حتى تحمر البطاطس من جميع الجوانب ثم نرش عليها الملح والكمون وتقدم بالهنا والشفا. البطاطس المقرمشة بالنشا البطاطس المقرمشة بالنشا المكونات: بطاطس على حسب الرغبة.

لتر ماء مغلي.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ملعقة كبيرة من الزعتر.

ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من الملح. طريقة التحضير: نقطع حبات البطاطس إلى أصابع متساوية في الحجم ثم توضع في الماء المغلي لمدة دقيقتين وتصفي ونضعها في الهواء الطلق حتى تجف. نتركها لمدة 30 دقيقة للتخلص من الماء الزائد الذي يوجد بداخلها ثم نضعها في وعاء كبير ونضيف إليها النشا والزعتر. ويضاف أيضا الثوم البودر مع الملح ونقلب المكونات جيدا حتى تتجانس ثم نفرد البطاطس في صينية مغلفة بورق زبدة. وندخل الصينية إلى فرن ساخن ونتركها لمدة 30 دقيقة حتى تحمر ويصبح لونها ذهبي وعندما تخرج من الفرن تقدم مع الكاتشاب وبالهنا والشفا. قلي البطاطس دون امتصاص الزيت نقطع البطاطس على هيئة أصابع متوسطة في السمك ثم نضعها في وعاء مملوء بالماء المثلج أو الثلج.

بعد ذلك نضيف ربع كوب من الخل على كل كيلو بطاطس ونرش الملح على حسب الرغبة.

نضع البطاطس داخل الثلاجة لمدة ساعة ثم نرفعها على النار حتى الغليان وتصفي من الماء.

ثم تقلي في مقلاة بها كمية مناسبة من الزيت وسوف تلاحظي أن البطاطس لم تمتص الزيت نهائيا. قلي البطاطس دون امتصاص الزيت

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