تخلصي من حب الشباب وبثور الوجه نهائيا بملعقة من كريم البانثينول و مكونين سحريين من المنزل

حب الشباب وبثور الوجه من أكثر المشاكل التي تتعرض لها البشرة و الوجه باستمرار وهذا لأسباب عديدة أسباب وراثية أو بسبب كثرة استخدام مستحضرات التجميل و تراكم الأتربة على البشرة وعدم التنظيف العميق، لهذا يبحث الكثير من الأشخاص من الرجال و السيدات عن علاج فعال للقضاء على حب الشباب وبثور الوجه نهائيا دون آثار جانبية ووجدنا لكم الحل السحري لعلاج مشاكل البشرة بمكونات طبيعية ومتوفرة في المنزل وكريم البانثينول.

إذا كنت تعانين من حب الشباب ووجود بثور في الوجه استخدمي هذه الوصفة الفعالة والمضمونة لكي تحصلين على بشرة صافية مثل بشرة الأطفال، المكونات هي:

ملعقة كبيرة من كريم البانثينول.

3 معالق صغيرة من الشاي الأخضر المطحون.

ملعقة من الزبادي.

مكونات وصفتنا سهله جداً وفعاله لن تتخلى النتيجة التي ستحصلين عليها من استخدام هذه الوصفة الرائعة للقضاء على حب الشباب وبثور الوجه نهائياً، طريقة الاستخدام هي:

أولا قومي بوضع كريم البانثينول في بولة صغيرة وضيفي عليه الشاي الأخضر ثم قلبيهم جيداً.

بعد ذلك ضيفي ملعقة الزبادي واخلطيهم جيدًا حتي تتجانس جميع المكونات.

طريقة الاستخدام

يفضل قبل وضع خليط البانثينول والشاي الأخضر قومي بتقشير الوجه و البشرة بخلط ملعقة من القهوة مع ملعقة من السكر الحبيبات ووزعيها على المنطقه لكي يتم تقشير البشرة والتخلص من الجلد الميت.

بعد ذلك قومي بتوزيع خليط البانثينول على الوجه و البشرة.

اتركي الخليط على الوجه حتي يجف تماماً.

بعد ذلك قومي بفرك الخليط بشكل دائري.

ثم نظفي الوجه من الخليط وستلاحظين الفرق.

استخدمي هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع لكي تحصلين على النتيجة المطلوبة.