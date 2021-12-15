أعملي شوربة العدس بخلطة لذيذة وطعم جنان هتدفيكي من برد الشتاء

خلال فصل الشتاء نحتاج إلى بعض الأكلات والمشروبات التي تساعد على الشعور بالدفء ومنها العدس وهو يقدم بجانب خبز محمص وبصل أخضر ويمكن عمله فتة أيضا، وهو يتميز بطعمه اللذيذ ويحتوي على فيتامينات ومعادن وعناصر غذائية أخري مفيدة لصحة الجسم ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة طبق العدس بمكونات بسيطة من البيت فتابعونا. طريقة طبق العدس طريقة طبق العدس المكونات: كوب من العدس الأصفر.

بصلة متوسطة مفرومة.

2 فص ثوم مفروم.

ملح وفلفل أسود.

كمون.

نصف حبة من الطماطم.

ماء ساخن.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. طريقة التحضير: في البداية يجب أن نقوم بتنظيف العدس من الشوائب الموجودة به ثم نغسله جيدا تحت الماء الجاري ونقوم بنقعه في ماء ساخن لمدة 15 دقيقة. نحضر وعاء ونقوم برفعه على الناء ونضع العدس المصفي مع البصل والطماطم والثوم ونصب الماء ونترك المكونات حتى تغلي. ثم نخفض النار حتى ينضج العدس وبعد ذلك نخفق المكونات جيدا باستخدام الخلاط الكهربائي أو الهاند بلندر ويعاد مرة أخرى على النار. في مقلاة نحمر الثوم مع ملعقة من الكزبرة الناشفة المطحونة ونضع المزيج على العدس ثم يقدم مع خبز محمر وعلى الوجه نضع ملعقة من زيت الزيتون وبالهنا والشفا. طريقة عمل العدس الأصفر بالشعرية طريقة عمل العدس الأصفر بالشعرية المكونات: نصف كيلو عدس أصفر مجروش.

5 أكواب من الماء.

بصلة مفرومة ناعم.

جزرة مقطعة أجزاء صغيرة.

3 حبات طماطم متوسطة.

حبة بطاطس متوسطة مقطعة مكعبات.

كمية بسيطة من الشعرية.

ملح وفلفل أسود.

كمون.

مكعب مرقة. طريقة التحضير: نغسل العدس جيدا تحت الماء الجاري ثم يصفي نرفع وعاء على النار به كمية مناسبة من الماء ونضيف إليه العدس. مع البصل وباقي الخضروات الأخري نترك المزيج على النار لمدة 30 دقيقة حتي ينضج وتصبح المكونات طرية. بعد ذلك نخفق المزيج بالخلاط الكهربائي لكي يصبح ناعم ومتجانس في وعاء أخر نحمر الشعرية بملعقة من الزيت حتى تحمر. نضيف عليها الملح والفلفل الأسود مع مكعب المرقة ثم نصب الشوربة فوقها ونتركها على النار لمدة 10 دقائق وعندما تنضج الشعرية نرفعها من النار. تقدم الشوربة وهي ساخنة مع عيش محمص أو خبز بلدي ومخلل لفت أو بصل أخضر وبالهنا والشفا. الوسوم

خلال فصل الشتاء نحتاج إلى بعض الأكلات والمشروبات التي تساعد على الشعور بالدفء ومنها العدس وهو يقدم بجانب خبز محمص وبصل أخضر ويمكن عمله فتة أيضا، وهو يتميز بطعمه اللذيذ ويحتوي على فيتامينات ومعادن وعناصر غذائية أخري مفيدة لصحة الجسم ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة طبق العدس بمكونات بسيطة من البيت فتابعونا. طريقة طبق العدس طريقة طبق العدس المكونات: كوب من العدس الأصفر.

بصلة متوسطة مفرومة.

2 فص ثوم مفروم.

ملح وفلفل أسود.

كمون.

نصف حبة من الطماطم.

ماء ساخن.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. طريقة التحضير: في البداية يجب أن نقوم بتنظيف العدس من الشوائب الموجودة به ثم نغسله جيدا تحت الماء الجاري ونقوم بنقعه في ماء ساخن لمدة 15 دقيقة. نحضر وعاء ونقوم برفعه على الناء ونضع العدس المصفي مع البصل والطماطم والثوم ونصب الماء ونترك المكونات حتى تغلي. ثم نخفض النار حتى ينضج العدس وبعد ذلك نخفق المكونات جيدا باستخدام الخلاط الكهربائي أو الهاند بلندر ويعاد مرة أخرى على النار. في مقلاة نحمر الثوم مع ملعقة من الكزبرة الناشفة المطحونة ونضع المزيج على العدس ثم يقدم مع خبز محمر وعلى الوجه نضع ملعقة من زيت الزيتون وبالهنا والشفا. طريقة عمل العدس الأصفر بالشعرية طريقة عمل العدس الأصفر بالشعرية المكونات: نصف كيلو عدس أصفر مجروش.

5 أكواب من الماء.

بصلة مفرومة ناعم.

جزرة مقطعة أجزاء صغيرة.

3 حبات طماطم متوسطة.

حبة بطاطس متوسطة مقطعة مكعبات.

كمية بسيطة من الشعرية.

ملح وفلفل أسود.

كمون.

مكعب مرقة. طريقة التحضير: نغسل العدس جيدا تحت الماء الجاري ثم يصفي نرفع وعاء على النار به كمية مناسبة من الماء ونضيف إليه العدس. مع البصل وباقي الخضروات الأخري نترك المزيج على النار لمدة 30 دقيقة حتي ينضج وتصبح المكونات طرية. بعد ذلك نخفق المزيج بالخلاط الكهربائي لكي يصبح ناعم ومتجانس في وعاء أخر نحمر الشعرية بملعقة من الزيت حتى تحمر. نضيف عليها الملح والفلفل الأسود مع مكعب المرقة ثم نصب الشوربة فوقها ونتركها على النار لمدة 10 دقائق وعندما تنضج الشعرية نرفعها من النار. تقدم الشوربة وهي ساخنة مع عيش محمص أو خبز بلدي ومخلل لفت أو بصل أخضر وبالهنا والشفا.

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