بخلطة وتتبيلة المطاعم طريقة عمل أصابع الفراخ المقرمشة في المنزل بطعم مقرمش ولذيذ

أصابع الفراخ المقرمشة تعد من الأكلات المحببة والتي يحب أن يتناولها جميع الأشخاص بكثرة سواء كبار السن أو صغار السن وهذا بسبب مذاقها الجميل وأيضا لها قرمشة لذيذة جدا، فعادة يقومون أغلبية الناس بشراء أصابع الفراخ جاهزة من المحلات ويتم قليها فقط في المنزل ولكن هذه الأشياء تكون غير صحية بالنسبة للأطفال نظرا لإحتوائها علي مواد حافظة، لذلك تبحث كل الأمهات عن طريقة عمل أصابع الفراخ المقرمشة وما هي مكوناتها التي تحتوي عليها فكل هذا يتم التعرف عليه من خلال هذا المقال.

حيث أن طريقة هذه الأكلة سهلة وسريعة، فمن المعروف أن جميع الأطفال لايرغبون في تناول اللحمة كثيرا بل يفضلون تناول الفراخ ولهذا السبب تبحث الأمهات عن وصفات الفراخ فقد يوجد الكثير من الوصفات مثل الفراخ بانيه والفراخ المحشي بالجبن والفراخ المشوي وغيرها لكن المفضلة من قبل كل الناس هي أصابع الفراخ المقرمشة.

نصف كيلو من صدور الفراخ.

ثلاث فصوص من الثوم.

بصلة واحدة.

ملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

كوب صغير من الدقيق الأبيض.

نصف كوب صغير من النشا.

ملعقتان صغيرتان من البيكينج بودر.

بيضتان.

كمية من الزيت للقلي.

يتم تحضير نصف كيلو من صدور الفراخ ثم يتم غسلها جيدا بالماء وبعد ذلك يتم تقطيعها بالسكينة علي شكل أصابع لا تكون رفيعة.

ثم نقوم بتحضير الخلاط ونضع به بصلة واحدة وثلاث فصوص من الثوم ثم يتم وضع ملعقتان كبيرتان من الخل لأبيض وملعقتان كبيرتان من عصير الليمون، وبعد ذلك نضيف رشة من الملح وربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة وملعقة صغيرة من البابريكا.

وبعد ذلك نقوم بتشغيل الخلاط حتي يتم الحصول علي خليط ناعم ثم يتم وضع هذا الخليط في طبق عميق مناسب ونضيف إليها أصابع الفراخ.

ثم نترك الفراخ في هذه التتبيلة لمدة ثلاث ساعات أو أكثر حتي تتشرب الفراخ من طعم التتبيلة.

وبعد ذلك نحضر طبق ونضع به كوب صغير من الدقيق ونصف كوب من النشا وملعقتان صغيرتان من البيكينج بودر ورشة من الملح والفلفل الأسود والكزبرة الجافة ويتم خلطهم، ثم نجهز طبق آخر ونضع به بيضتان ورشة من الفلفل الأسود ويتم خفق البيض.

ثم نقوم بوضع طاسة عميقة علي النار وبها كمية من الزيت للقلي ونتركها علي النار حتي يتم تسخين الزيت، وبعد ذلك نقوم بوضع أصابع الفراخ في البيض المخفوق ثم نضعه في خليط الدقيق ثم يتم وضعهم في الزيت السخن للقلي.

طريقة عمل أصابع الفراخ المقرمشةطريقة عمل أصابع الفراخ المقرمشة