بكوب من الدقيق أعملي كيكة الرواني الهشة الخفيفة بالمقادير المظبوطة بطعم لذيذ

تعد كيكة الرواني من أحلي وأجمل أنواع الكيكات والتي تتميز بمذاق رائع ولذيذ ولها نكهة مميزة تختلف عن باقي الأنواع حيث أن توجد أنواع متعددة من الكيك، وهي كيكة البرتقال وكيكة الفانيليا وكيكة الشوكولاتة وكيكة الرواني والكب كيك، فكل نوع منها لها طريقة مختلفة وأن كيكة الرواني وحدها لها طرق كثيرة جداً ونكهات أكثر فجميع الأشخاص يحبون تناولها.

حيث أنها من الكيكات المشهورة والمعروفة في مصر فالمقادير التي تحتوي عليها بسيطة ولا تتطلب إلي جهد أو وقت كثير لتجهيزها، وكيكة الرواني مميزة عن غيرها من الكيكات لأنها خفيفة جدا حيث أنها سريعة العضم وتساعد علي تقوية جهاز المناعة بالنسبة للإنسان فهي من أنواع الكيك التي تُضاف إليها كمية مناسبة من الشربات فقد يعطيها الشربات طعم جميل وقوام رملي وهي تشبه البسوسبة كثيرا في طعمها.

كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض.

نصف كوب كبير من دقيق السميد.

نصف كوب كبير من السكر.

رشة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا البودر.

خمس بيضات.

ربع كوب كبير من جوز الهند.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة.

مكونات الشربات وهي كوب واحد كبير من السكر وكوب من الماء وثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون وربع ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

قومي بتجهيز الشربات أولا وهذا من خلال وضع وعاء عميق علي النار ونضع به كوب واحد كبير من الماء ونضيف كوب كبير من السكر، ثم نضع ثلاث ملاعق كبيرة من الليمون ونتركهم علي النار لدة عشر دقائق ثم نضيف ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلو ونتركهم مرة آخري حوالي ربع ساعة ثم يتم رفعهم من علي النار ونتركه حتي يبرد.

وبعد ذلك نقوم بتحضير الكيكة ولكن لابد من تشغيل الفرن أولا علي درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها لكي يتم تسخينها، ثم نحضر صينية مناسبة ونقوم بدهنها بملعقة كبيرة من الزبدة.

ثم يتم تجهيز خليط الكيك وهذا من خلال تحضير طبق عميق ونضع به خمس بيضات ونصف ملعقة صغيرة من الفانيليا البودر ونصف كوب من السكر، ثم يتم مزجهم جيدا لخفق البيض وهذا يتم بإستخدام مضرب البيض الكهربائي وبعد ذلك نضيف ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة اللينة ونستمر في المزج حتي نحصل علي قوام كريمي وناعم ولونه أبيض.

وبعد ذلك نقوم بوضع المكونات الجافة وهي الدقيق الأبيض ودقيق السميد وجوز الهند ويتم خلطهم بإستخدام ملعقة حتي نحصل علي خليط كيك متجانس، ثم نضع الخليط في الصينية ونقوم بوضعها في الفرن ونتركها لمدة خمسة وأربعون دقيقة ثم يتم إخراجها ونضيف إليها كمية مناسبة من الشربات ونتركها حتي تبرد ثم يتم تقديمها.

مكونات عمل كيكة الروانيطريقة عمل كيكة الرواني