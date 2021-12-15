الخبز العربي من المنزل بدون فرن مثل المخابز طري و مورق و منفوخ

الخبز العربي من ألذ وأخف انواع العيش الذي تتمتع بطعم مميز، كما أنه يتميز بأنه مرن يمكن تناوله مع كافة الإضافات الحلو و الحادق، هناك العديد من الأمهات الذين يفضلون تحضير المخبوزات و المعجنات من المنزل لكي يضمنوا لأفراد أسرتهم اكلات صحية، و هناك العديد من أنواع المخبوزات التي يتم شراؤها من الأفران والمخابز ولكن يعد الخبز العربي من أكثر المخبوزات المميزة و المفضلة لدى الجميع، ولهذا حرصنا على تقديم طريقة سهلة لتحضير الخبز العربي.

أهم ما يميز المخبوزات هو مكوناتها السهلة و البسيطة وكذلك الخبز العربي لا يحتاج سوي مكونات بسيطة جدًا، والمكونات هي:

كيلو من الدقيق الأبيض المنخول.

2 معلقة كبيرة من الخميرة الفورية.

معلقة كبيرة من السكر.

نصف معلقة صغيرة من الملح.

ماء فاتر حسب الحاجة للعجن.

من أسرار نجاح الخبز العربي هو العجن الجيد و التخمير هذا من أكثر العوامل التي تؤثر على نجاح الخبز، و لكي تحصلين على خبز عربي مثل الافران مورق و منفوخ قومي باتباع هذه الخطوات وهي: