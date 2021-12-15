الخبز العربي من المنزل بدون فرن مثل المخابز طري و مورق و منفوخ

الخبز العربي من ألذ وأخف انواع العيش الذي تتمتع بطعم مميز، كما أنه يتميز بأنه مرن يمكن تناوله مع كافة الإضافات الحلو و الحادق، هناك العديد من الأمهات الذين يفضلون تحضير المخبوزات و المعجنات من المنزل لكي يضمنوا لأفراد أسرتهم اكلات صحية، و هناك العديد من أنواع المخبوزات التي يتم شراؤها من الأفران والمخابز ولكن يعد الخبز العربي من أكثر المخبوزات المميزة و المفضلة لدى الجميع، ولهذا حرصنا على تقديم طريقة سهلة لتحضير الخبز العربي.مقادير الخبز العربي
أهم ما يميز المخبوزات هو مكوناتها السهلة و البسيطة وكذلك الخبز العربي لا يحتاج سوي مكونات بسيطة جدًا، والمكونات هي:
- كيلو من الدقيق الأبيض المنخول.
- 2 معلقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- معلقة كبيرة من السكر.
- نصف معلقة صغيرة من الملح.
- ماء فاتر حسب الحاجة للعجن.
من أسرار نجاح الخبز العربي هو العجن الجيد و التخمير هذا من أكثر العوامل التي تؤثر على نجاح الخبز، و لكي تحصلين على خبز عربي مثل الافران مورق و منفوخ قومي باتباع هذه الخطوات وهي:
- أولاً نأتي بوعاء كبير أو أستخدام العجان و ضعي الدقيق و الخميرة و الملح و السكر.
- بعد ذلك قومي بخلط المكونات الجافة جيدًا.
- نقوم بالتدريج بإضافة الماء مع العجن حتى تحصلي على عجينة متماسكة.
- قومي بعد ذلك بعجن الخبز العربي جيداً لمدة ربع ساعة على الأقل حتى تحصلي على عجينة طرية.
- غطي العجينة بقماشة نظيفة واتركيها حتى يتم تخمير الخبز في مكان دافئ لمدة ساعة على الأقل.
- بعد ذلك قومي بتقسيم العجين وتقطع العجينة إلى كور صغيرة متساوية.
- نرش القليل من الدقيق على سطح الرخامة ثم نقوم بفرد كور الخبز حتى يصل حجمها 1 سم.
- نضع طاسة غير قابلة للالتصاق على نار هادئة وعندما تسخن نقوم بوضع رغيف الخبز العربي ونتركها حتى تنتفخ و يصبح لون الخبز ذهبي.
- نقلب الخبز على الوجه الأخرى يأخذ اللون الذهبي.
- بعد ذلك قومي بتغطية الخبز بقماشة لكي يصبح طري.
- يمكنك رص الخبز على صينية ونضعها في الفرن لمدة 5 دقائق حتى تنتفخ وتحصل على اللون الذهبي.
الوسوم
الخبز العربي من ألذ وأخف انواع العيش الذي تتمتع بطعم مميز، كما أنه يتميز بأنه مرن يمكن تناوله مع كافة الإضافات الحلو و الحادق، هناك العديد من الأمهات الذين يفضلون تحضير المخبوزات و المعجنات من المنزل لكي يضمنوا لأفراد أسرتهم اكلات صحية، و هناك العديد من أنواع المخبوزات التي يتم شراؤها من الأفران والمخابز ولكن يعد الخبز العربي من أكثر المخبوزات المميزة و المفضلة لدى الجميع، ولهذا حرصنا على تقديم طريقة سهلة لتحضير الخبز العربي.مقادير الخبز العربي
أهم ما يميز المخبوزات هو مكوناتها السهلة و البسيطة وكذلك الخبز العربي لا يحتاج سوي مكونات بسيطة جدًا، والمكونات هي:
- كيلو من الدقيق الأبيض المنخول.
- 2 معلقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- معلقة كبيرة من السكر.
- نصف معلقة صغيرة من الملح.
- ماء فاتر حسب الحاجة للعجن.
من أسرار نجاح الخبز العربي هو العجن الجيد و التخمير هذا من أكثر العوامل التي تؤثر على نجاح الخبز، و لكي تحصلين على خبز عربي مثل الافران مورق و منفوخ قومي باتباع هذه الخطوات وهي:
- أولاً نأتي بوعاء كبير أو أستخدام العجان و ضعي الدقيق و الخميرة و الملح و السكر.
- بعد ذلك قومي بخلط المكونات الجافة جيدًا.
- نقوم بالتدريج بإضافة الماء مع العجن حتى تحصلي على عجينة متماسكة.
- قومي بعد ذلك بعجن الخبز العربي جيداً لمدة ربع ساعة على الأقل حتى تحصلي على عجينة طرية.
- غطي العجينة بقماشة نظيفة واتركيها حتى يتم تخمير الخبز في مكان دافئ لمدة ساعة على الأقل.
- بعد ذلك قومي بتقسيم العجين وتقطع العجينة إلى كور صغيرة متساوية.
- نرش القليل من الدقيق على سطح الرخامة ثم نقوم بفرد كور الخبز حتى يصل حجمها 1 سم.
- نضع طاسة غير قابلة للالتصاق على نار هادئة وعندما تسخن نقوم بوضع رغيف الخبز العربي ونتركها حتى تنتفخ و يصبح لون الخبز ذهبي.
- نقلب الخبز على الوجه الأخرى يأخذ اللون الذهبي.
- بعد ذلك قومي بتغطية الخبز بقماشة لكي يصبح طري.
- يمكنك رص الخبز على صينية ونضعها في الفرن لمدة 5 دقائق حتى تنتفخ وتحصل على اللون الذهبي.
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