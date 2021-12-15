“طوليها في 48 ساعة” خطوات تطويل الرموش وتنعيمها بعدة طرق مختلفة في المنزل

تطويل الرموش، الكثير من الفتيات يرغبون في إبراز جمال عيونهم وتزيينها وذلك من خلال الحصول على رموش طويلة حيث تضيف إليهم جاذبية، يظن البعض أن هناك طريقة لتطويل الرموش في أسبوع واحد فنتائج هذه الوصفات الخاصة بتطويل الرموش تختلف من فتاة لأخرى، فيمكن أن تستغرق من بضعة أسابيع حتى عدة شهور حتى تحصل على رموش طويلة.

خطوات تطويل الرموش وتنعيمها

هناك بعض الزيوت الطبيعية التي يمكنها تطويل الرموش مثل زيت جوز الهند وزيت الخروع كما يمكن تطويل الرموش عن طريق الشاي والفازلين وجل الصبار وغيرهم، وإليك طرق مختلفة لتطويل الرموش:-

أولًا: تطويل الرموش باستخدام زيت الخروع

يحتوي زيت الخروع على حمض الريسينوليك بنسبة 90% فهو يحد من التساقط في الشعر، فيمكن استخدام زيت الخروع لتطويل الرموش بعد التأكد من عدم احتوائه على مواد مهيجة عن طريق اتباع بعض الخطوات، ومنها:

نقوم بتجربة الزيت على جزء من الجسم كالذراع مثلًا قبل وضعه على الرموش بيوم حتى نتأكد من أنه آمن.

نقوم بتنظيف الرموش وخلوها من أي مكياج، ومن الأفضل وضع الزيت قبل النوم.

نقوم بغمس قطعة من القطن في زيت الخروع، ثم نمسح الجفن العلوي للرموش مع تجنب عدم ملامسة القطنة للعين من الداخل حتى نتفادى الألم، وفي حالة ملامسة العين يجب غسلها فورًا.

نقوم بغسل العين صباحًا بمزيل المكياج والماء.

نقوم بالتكرار بشكل يومي حتى نحصل على النتيجة المطلوبة.

ثانيًا: تطويل الرموش باستخدام زيت جوز الهند

يستخدم زيت جوز الهند للمحافظة على صحة الرموش وذلك لاحتوائه على الأحماض الدهنية التي تمتلك خصائص مضادة للفطريات والالتهابات، ويجب استخدام زيت جوز الهند الذي لا يحتوي على أي مواد مهيجة وتسبب الحساسية، يمكننا استخدام زيت جوز الهند لتطويل الرموش باتباع الخطوات التالية: