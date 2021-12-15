بتتبيلة لذيذة طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل بطعم وريحة أول مرة تدوقيه في حياتك

وجبة الفراخ بالبصل تعتبر من الوجبات الرئيسية المتكاملة والتي يتم تناولها في وجبة الغذاء أو من الممكن أن نقوم بتناولها في وجبة العشاء نظرا لأنها من الوجبات الخفيفة التي لايكون بها كمية كبيرة الدهون ولا سعرات حرارية كثيرة، حيث تعد هذه الأكلة من ضمن الأكلات الإقتصادية والغير مكلفة وبجانب هذا أنها مغذية جدا لأن المكون الأساسي بها هو الفراح حيث أن الفراخ مصدر مهم جدا للبروتينات التي يحتاجها جسم الإنسان.

وغير هذا أن الفراخ بوجه عام من أكثر اللحوم التي يتم تناولها بكثرة من قبل كل الأشخاص وصغار السن بالتحديد وبسبب ذلك تسعي جميع الأمهات في البحث عن عمل أجمل وصفات الفراخ حيث يوجد للفراخ وصفات كثيرة ومختلفة غير هذه الأكلة ولكن الوصفة الأسرع وذات الطعم الشهي والرائع هي الفراخ بالبصل.

كيلو من الفراخ.

ثلاث حبات من البصل.

ثمرتان من البطاطس.

ملعقة واحدة كبيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة صغيرة من بهارات الفراخ والبابريكا.

ربع ملعقة صغيرة من الكركم والكاري.

ربع ملعقة صغيرة من الثوم البودر والبصل البودر.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

مكعب واحد من المرقة.

كمية من الماء.

يتم تجهيز فرخة ونقوم بتقطيعها إلي 8 قطع وبعد ذلك يتم غسلها ثم نحضر محلول نضع فيه الفراخ للتخلص من الرائحة التي توجد بها وهوعبارة عن خلط كمية من الماء والسكر والملح والخل في طبق عميق ثم نضع به قطع الفراخ ونتركها فيه حوالي ساعتين.

وبعد ذلك يتم إخراج الفراخ من المحلول ثم يتم غسلها بالماء.

ثم نقوم بوضع وعاء عميق علي النار ونضع به ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي ثم نضع قطع الفراخ وبصلة واحدة يتم تقطيعها علي شكل شرائح، ثم يتم تقليبهم حتي يكون لون الفراخ ذهبي غامق وبعد ذلك يتم إضافة كمية مناسبة من الماء المغلي ثم نضع مكعب من المرقة ونضيف ملعقة صغيرة من الملح وبهارات الفراخ ثم نتركها علي النار حتي يتم تسوية الفراخ ونقوم برفعها من علي النار.

وبعد ذلك يتم تجهيز ثمرتان من البطاطس ويتم تقشيرها وتقطيعه علي شكل مكعبات صغيرة ونضع عليها الملح والفلفل الأسود والبابريكا والكاري والكركم والثوم البودر والبصل البودر ثم يتم قليها في الزيت.

ثم نقوم بتجهيز حبتان من البصل ويتم تقطيعه علي شكل شرائح ونقوم بوضعه في إناء علي النار وبه كمية قليلة من الزيت ويتم تقليب البصل حتي يكون لونه ذهبي.

وبعد ذلك يتم تجهيز صينية مناسبة ونضع بها الفراخ والبطاطس المقلي والبصل ويتم وضعها في الفرن حتي يتغير لونها ثم يتم تقديمها.

مكونات الفراخ بالبصلطريقة عمل الفراخ بالبصل