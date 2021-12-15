سر عمل العجة المصرية بالخضروات في البيت لفطار شهي ولذيذ بدون تعقيد

يشغل المحرك أعداد قياسية في البحث حول طريقة عمل العجة في المنزل بمكونات بسيطة وسهلة، حيث تعتبر العجة من أفضل الأكلات التي لديها الملايين من المحبين من مختلف أنحاء العالم وذلك لأنها تختلف في تحضيرها ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على أفضل طريقتين لتحضير العجة في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة جدا، كما تعد العجة من الوصفات التي تحتوي على الكثير من الفوائد مثل أنها تعطي الجسم كمية كافية من الفيتامينات والمعادن التي يحتاج إليها على مدار اليوم، وتعد العجة من الأكلات الشعبية والمعروفة على مدار البلاد العربية المختلفة.

سر عمل العجة المصرية بالخضروات

تعد هذه الطريقة من الطرق التي يبحث عنها الكثير وذلك لأنها تعتبر مصدر للغذاء جيد جدا، كما أنها تعتبر من أهم الأكلات التي تحتوي على البروتين التي يحتاج إليه الجسم ومن أبرز المكونات التي تحتاج إليها هذه الوصفة التالي:

عدد 4 بيضة كبيرة الحجم.

كمية من البقدونس المقطع.

٤ملاعق كبيرة من زيت الزيتون الطبيعي.

كمية من ملح الطعام على حسب رغبة الأشخاص.

ملعقتين كبيرتين من البابريكا.

ملعقة ونصف من الفلفل الأسود المطحون

نصف كوب من الدقيق

بصلة كبيرة وتقلى

قرن فلفل مقطع صغير

ملعقة من البيكنج بودر

نصف طماطمية مقطعة صغير

ملعقة كمون مطحون كبيرة

تعتبر هذه الطريقة سهلة جدا فمن أهم الخطوات التي نحتاج إليها التالي :

أولا يتم تحضير طبق متوسط الحجم لخلط المكونات.

ثانيا يتم إضافة البيض الي الطبق ونخفقه جيدا.

ثالثا إضافة جميع المكونات بالتدريج واستمرار التقليب.

رابعاً وضع كمية من الزيت في طاسة ووضعها على النار العالية.

خامساً تشكيل العجين على حسب الرغبة ووضع في الزيت لمدة حوالي سبع دقائق.

وأخيرا يتم تقديم العجة مع قطع العيش ويمكن تناول الشاي معها

٤ بيضات.

حوالي ٧ ورقات من ورق الريحان.

١٠٠ جم من حب الفطر.

كمية ملح على حسب الرغبة.

بصلة كبيرة الحجم.

ملعقتين من الفلفل الأسود

كوب إلا ربع من الدقيق

يتم وضع جميع المكونات معا في الخلاط الكهربي .

بعد أن تُخلط المكونات يتم وضعها في طبق وتقطيعها بالشكل المناسب.

وضع كمية من الزيت على النار ووضع القطع بها واستمرت التقليب حتي تنضج جيدا ومن هنا يتم يقدمها.

طريقة التحضير