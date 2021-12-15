اسرار افضل طرق عمل الدجاج كرسبي المقرمش وسر خلطة التتبيلة وقرمشة خطيرة مثل المطاعم الشهيرة

يعتبر قطع الدجاج الكرسبى من اكثر الاطباق المميزة . والتي عليها اقبال كبير جدا من مختلف الفئات. وذلك لما يتميز بة من طعم شهى ومذاق لذيذ. كما أن قرمشة قطع الدجاج تزيد من لذة الطعم عند تناوله.وتختلف المسميات من دجاج كنتاكى الى بروستد الدجاج ثم كرسبى الدجاج وتتعدد وصفات وطرق تحضير الدجاج كرسبى. تبحث السيدات وربات البيوت عن طريقة مثلى لعمل الدجاج كرسبى. وسوف نوضح افضل الطرق فى الخطوات التالية وخاصة الطرق الصحيحة والممتازة فى عمل قطع الدجاج الكرسبى وأهم المكونات والتوابل الهامة فى تحضيرها. طريقة عمل قطع الدجاج الكرسبى المقرمش اللذيذ طريقة عمل قطع الدجاج الكرسبى المقرمش اللذيذ هناك بعض المكونات الهامه اللاومة لعم دجاج كرسبى ومن اهمها مكونات التتبيلة والتغطية اللازمة يجب مراعاتها جيدا واتباع الخطوات وهى المكونات اللازمة دجاجة كاملة مقطعة الى 8 قطع او 8 قطع صدور الدجاج حسب الرغبة والكمية. المكونات اللازمة مقادير التتبيلة هامة علبة كبيرة من الزبادى.

ثم ملعقتان ثوم بودرة اربع فصوص ثوم مفروم.

ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود الناعم.

ايضا ملعقة من الفلفل الأبيض المطحون عند العطار.

كذلك ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

ايضا ملعقة كبيرة من الخل.

ملعقة ونصف من الملح.

ثلاث معالق كبيرة من النشا

ملعقة من البصل البودرة.

كذلك ملعقة من البيكنج بودر.

ملعقة من البابريكا. مقادير التتبيلة هامة مكونات التغطية كوب من الدقيق النقى.

كوب ونصف بقسماط مطحون او كوبان من السميد.

حبتان من البيض المخفوق. طريقة التحضير اللازمة غسل الدجاج جيدا و تقطع الدجاجة الى 8 قطع . فى حالة الصدور يقطع الى اثنين.

يتم تحضير التتبيلة بخلط جميع المكونات فى وعاء كبير وتخلط جيدا حتى تتجانس المكونات معا.

يتم وضع قطع الدجاج فى التتبيلة وتفرك جيدا على ان تصل التتبيلة الى كل جزء من قطع الدجاج.

ثم يتم تغطية الوعاء جيدا ويوضع فى الثلاجة لمدة ليلة كاملة حتى يتشرب الدجاج ويتبل جيدا.

يراعى أن تتبيلة الدجاج تساعد فى عملية النضج والطعم اللذيذ.

بعد مرور ليلة أو 12 ساعة على التتبيلة فى الثلاجة نخرجها من الثلاجة.

تجهيز مكونات التغطية بخلط مكونات التغطية معا جيدا.

نخرج قطع الدجاج من التتبيلة ونفضها ثم غمسها جيدا فى مكونات التغطية من جميع الجوانب.

وضع كمية مناسبة من الزيت للقلى فى قدر عميق حتى يسخن الزيت ثم جعل النار متوسطة .

بعد ذلك وضع قطع الدجاج فى الزيت ويراعى تغطية القدر حتى يساعد على التسوية جيدا.

يفضل ان تكون كمية الزيت كافية لتغطية قطع الدجاج جيدا فى القدر.

بعد تحول لون قطع الدجاج الى اللون الذهبى يتم اخراجها من الزيت ووضعها في مصفاة لتصفية الزيت جيدا.

ثم تقدم قطع الدجاج مع الخبز والثومية والطحينة وصوابع البطاطس المقلية الى أفراد الاسرة والضيوف مكونات التغطيةطريقة التحضير اللازمة الوسوم

يعتبر قطع الدجاج الكرسبى من اكثر الاطباق المميزة . والتي عليها اقبال كبير جدا من مختلف الفئات. وذلك لما يتميز بة من طعم شهى ومذاق لذيذ. كما أن قرمشة قطع الدجاج تزيد من لذة الطعم عند تناوله.وتختلف المسميات من دجاج كنتاكى الى بروستد الدجاج ثم كرسبى الدجاج وتتعدد وصفات وطرق تحضير الدجاج كرسبى. تبحث السيدات وربات البيوت عن طريقة مثلى لعمل الدجاج كرسبى. وسوف نوضح افضل الطرق فى الخطوات التالية وخاصة الطرق الصحيحة والممتازة فى عمل قطع الدجاج الكرسبى وأهم المكونات والتوابل الهامة فى تحضيرها. طريقة عمل قطع الدجاج الكرسبى المقرمش اللذيذ طريقة عمل قطع الدجاج الكرسبى المقرمش اللذيذ هناك بعض المكونات الهامه اللاومة لعم دجاج كرسبى ومن اهمها مكونات التتبيلة والتغطية اللازمة يجب مراعاتها جيدا واتباع الخطوات وهى المكونات اللازمة دجاجة كاملة مقطعة الى 8 قطع او 8 قطع صدور الدجاج حسب الرغبة والكمية. المكونات اللازمة مقادير التتبيلة هامة علبة كبيرة من الزبادى.

ثم ملعقتان ثوم بودرة اربع فصوص ثوم مفروم.

ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود الناعم.

ايضا ملعقة من الفلفل الأبيض المطحون عند العطار.

كذلك ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

ايضا ملعقة كبيرة من الخل.

ملعقة ونصف من الملح.

ثلاث معالق كبيرة من النشا

ملعقة من البصل البودرة.

كذلك ملعقة من البيكنج بودر.

ملعقة من البابريكا. مقادير التتبيلة هامة مكونات التغطية كوب من الدقيق النقى.

كوب ونصف بقسماط مطحون او كوبان من السميد.

حبتان من البيض المخفوق. طريقة التحضير اللازمة غسل الدجاج جيدا و تقطع الدجاجة الى 8 قطع . فى حالة الصدور يقطع الى اثنين.

يتم تحضير التتبيلة بخلط جميع المكونات فى وعاء كبير وتخلط جيدا حتى تتجانس المكونات معا.

يتم وضع قطع الدجاج فى التتبيلة وتفرك جيدا على ان تصل التتبيلة الى كل جزء من قطع الدجاج.

ثم يتم تغطية الوعاء جيدا ويوضع فى الثلاجة لمدة ليلة كاملة حتى يتشرب الدجاج ويتبل جيدا.

يراعى أن تتبيلة الدجاج تساعد فى عملية النضج والطعم اللذيذ.

بعد مرور ليلة أو 12 ساعة على التتبيلة فى الثلاجة نخرجها من الثلاجة.

تجهيز مكونات التغطية بخلط مكونات التغطية معا جيدا.

نخرج قطع الدجاج من التتبيلة ونفضها ثم غمسها جيدا فى مكونات التغطية من جميع الجوانب.

وضع كمية مناسبة من الزيت للقلى فى قدر عميق حتى يسخن الزيت ثم جعل النار متوسطة .

بعد ذلك وضع قطع الدجاج فى الزيت ويراعى تغطية القدر حتى يساعد على التسوية جيدا.

يفضل ان تكون كمية الزيت كافية لتغطية قطع الدجاج جيدا فى القدر.

بعد تحول لون قطع الدجاج الى اللون الذهبى يتم اخراجها من الزيت ووضعها في مصفاة لتصفية الزيت جيدا.

ثم تقدم قطع الدجاج مع الخبز والثومية والطحينة وصوابع البطاطس المقلية الى أفراد الاسرة والضيوف مكونات التغطيةطريقة التحضير اللازمة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اسرار افضل طرق عمل الدجاج كرسبي المقرمش وسر خلطة التتبيلة وقرمشة خطيرة مثل المطاعم الشهيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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