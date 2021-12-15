طريقة تحضير كيكة البسبوسة الهشة في المنزل بخطوات بسيطة وبأقل تكلفة

تعتبر كيكة البسبوسة من أفضل أنواع الكيك التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص من مختلف الأماكن كما أنها تعتبر واحدة من الحلويات التي يقبل عليها عدد كبير جدا من الأشخاص ويبحث عن طريقة تحضيرها الملايين من النساء من مختلف الأماكن، وذلك يكون معرفة جميع المكونات المتواجدة بها وعدم وجود أي قلق نهائيا، كما تتميز هذه الوصفة أيضا بأنها لا تحتاج إلى مكونات مكلفة ويمكن تحضيرها في وقت قليل جدا، ومن خلال هذا المقال سوف نعرض جميع المعلومات والتفاصيل الخاصة بها وبطريقة التحضير، وتتميز أيضا هذه الكيكة بأنه يمكن إضافة إليها أي نوع من التزيين مثل المكسرات ويمكن أيضا وضع بها وعليها كميات من جوز الهند التي لديه الكثير من المحبين.ما هي طريقة عمل كيكة البسبوسة في المنزل
تعتبر هذه الطريقة من أبسط الطرق التي يمكن تحضيرها في اقل وقت، وتتميز أيضا بأنها لا تحتاج للعديد من المكونات فمن أبرز المكونات التي نحتاج إليها
- ٤ اكواب من الطحين الأبيض يفضل أن يكون منخول.
- ٢٠٠ ملل من زيت الذرة الطبيعي والنظيف.
- كمية كافية من السميد ‘يحب أن يكون غير مطحون.
- علبتين من الزبادي الطبيعي.
- ٢٠٠ جرام من السكر المطحون.
- رشة من ملح الطعام الأبيض.
- ٢ ملعقة كبيرة من الصودا
- كمية من طعم البرتقال ويجب أي تكون مضمون.
- أي نوع من المكسرات على حسب الرغبة.
- عدد ٤ من البيض المتوسط الحجم.
- كيس من البيكنج بودر.
تعد من أبسط الطرق ومن أهم الخطوات الآتي:
- تحضير الخلاط الكهربي وتنظيفه جيدا من أي أتربة.
- إضافة البيض والسكر إلى الخلاط ونخلطهم جيدا حتي يتجانسوا معا.
- إضافة الطحين بالتدريج حتى لا يفسد الخلاط ونمزجهم جيدا.
- يجب إحضار صينية متوسطة الحجم وندهنا الزيت من كافة النواحي.
- وضع العجين في الصينية.
- إدخال الصينية الفرن على درجة حرارة تتراوح ما بين ١٧٠ إلى ١٨٠ درجة.
- بعد أن تنضج يتم إخراجها ووضع عليها الشربات الخاصة بها وتركها حتى تصبح طرية.
- ومن هنا يتم أن يتم تقديمها على أفضل وجه.
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تعتبر كيكة البسبوسة من أفضل أنواع الكيك التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص من مختلف الأماكن كما أنها تعتبر واحدة من الحلويات التي يقبل عليها عدد كبير جدا من الأشخاص ويبحث عن طريقة تحضيرها الملايين من النساء من مختلف الأماكن، وذلك يكون معرفة جميع المكونات المتواجدة بها وعدم وجود أي قلق نهائيا، كما تتميز هذه الوصفة أيضا بأنها لا تحتاج إلى مكونات مكلفة ويمكن تحضيرها في وقت قليل جدا، ومن خلال هذا المقال سوف نعرض جميع المعلومات والتفاصيل الخاصة بها وبطريقة التحضير، وتتميز أيضا هذه الكيكة بأنه يمكن إضافة إليها أي نوع من التزيين مثل المكسرات ويمكن أيضا وضع بها وعليها كميات من جوز الهند التي لديه الكثير من المحبين.ما هي طريقة عمل كيكة البسبوسة في المنزل
تعتبر هذه الطريقة من أبسط الطرق التي يمكن تحضيرها في اقل وقت، وتتميز أيضا بأنها لا تحتاج للعديد من المكونات فمن أبرز المكونات التي نحتاج إليها
- ٤ اكواب من الطحين الأبيض يفضل أن يكون منخول.
- ٢٠٠ ملل من زيت الذرة الطبيعي والنظيف.
- كمية كافية من السميد ‘يحب أن يكون غير مطحون.
- علبتين من الزبادي الطبيعي.
- ٢٠٠ جرام من السكر المطحون.
- رشة من ملح الطعام الأبيض.
- ٢ ملعقة كبيرة من الصودا
- كمية من طعم البرتقال ويجب أي تكون مضمون.
- أي نوع من المكسرات على حسب الرغبة.
- عدد ٤ من البيض المتوسط الحجم.
- كيس من البيكنج بودر.
تعد من أبسط الطرق ومن أهم الخطوات الآتي:
- تحضير الخلاط الكهربي وتنظيفه جيدا من أي أتربة.
- إضافة البيض والسكر إلى الخلاط ونخلطهم جيدا حتي يتجانسوا معا.
- إضافة الطحين بالتدريج حتى لا يفسد الخلاط ونمزجهم جيدا.
- يجب إحضار صينية متوسطة الحجم وندهنا الزيت من كافة النواحي.
- وضع العجين في الصينية.
- إدخال الصينية الفرن على درجة حرارة تتراوح ما بين ١٧٠ إلى ١٨٠ درجة.
- بعد أن تنضج يتم إخراجها ووضع عليها الشربات الخاصة بها وتركها حتى تصبح طرية.
- ومن هنا يتم أن يتم تقديمها على أفضل وجه.
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