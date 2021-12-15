أفضل 3 وصفات عصائر طبيعية مفعولها رهيب في انقاص الوزن

يبحث الكثيرون عن وصفات عصائر طبيعية لفقدان الوزن حيث أن العصير عبارة عن مشروب محلى يتكون أساسًا من الفواكه الطازجة التي نقوم بخلطها، يتكون البعض الآخر بالكامل من الخضار كما يمكن اضافة الزبيب وزبدة الفول السوداني والشوكولاتة في بعض العصائر وتتميز العصائر هو أنها سريعة التحضير إذا كان لديك خلاط سوف تحصل تحصل على وجبة خفيفة شبه مثالية.

الفوائد الصحية للعصائر

لأن معظم العصائر تحتوي على الفاكهة ، فهي مصدر رائع للفيتامينات والعناصر المفيدة، وتتكون العصائر العديد من الفاكهة مثل الحمضيات والكيوي والفراولة، فهي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين C ، بينما تحتوي أنواع أخرى ، مثل المشمش الأصفر البني والشمام والمانجو، على نسبة عالية من البيتا كاروتين، وهو يعتبر أحد مضادات الأكسدة القوية الأخرى يشتهر الجزر والطماطم ، اللذان غالبًا ما يتم تضمينها في العصائر ، بقيمتهما الغذائية. العصائر هي بديل رائع للوجبات لمراقبي الوزن و أخصائيو الحميات المهتمين بالصحة يمكن لمن يتبع نظام غذائي أن يضيف العصائر بسهولة إلى خطة وجباته طالما لا توجد موانع لاستخدامه كبديل غذائي.

وصفات عصير صحية لفقدان الوزن

إذا كنت تبحث عن زيادة صحية للطاقة منخفضة الدهون أيضًا وتكون جيدة لفقدان الوزن، فإليك خمسة من أفضل أنواع العصائر الفائقة لفقدان الوزن كما ستزودك أيضًا بجميع الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تحتاجها للطاقة ونمو العضلات يمكن تخصيص هذه الوصفات البسيطة لتلائم نمط حياتك، سواء كنت تبحث عن منشط قبل التمرين أو توقف للتزود بالوقود بعد التمرين.

الوصفة الاولي

وتتكون في الغالب من الجزر لزيادة مستويات بيتا كاروتين، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد في الوقاية من الأمراض التي تتراوح من فقدان الذاكرة إلى أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان، كما إنه مفيد لإنقاص الوزن لأن كل وجبة تحتوي فقط على 132 سعرًا حراريًا، و 32 جرامًا من الكربوهيدرات، و 1 جرامًا من الدهون، و 2 جرامًا من البروتين ، و 5 جرامات من الألياف. يتكون من المكونات التالية:

1 كوب مانجو ، مكعبات

1 كوب فراولة مجمدة غير محلاة

1 كوب عصير جزر بارد (أو 1 كوب عصير جزر ممزوج طازجًا)

1/3 كوب فلفل أحمر مفروم

لا تخف من الفلفل. تضفي حلاوته الطبيعية طعمًا جميلًا على هذا العصير. في الخلاط ، اخلطي المانجو مع عصير الجزر والفراولة والفلفل الأحمر، امزج حتى يصبح ناعمًا تمامًا

الوصفة الثانية

المشروب المائي هو ثاني مشروب لانقاص الوزن.يعتمد علي الليمون وهو يعتبر مشروب رياضي، في الواقع. يوفر دفعة من الإلكتروليتات لمساعدة عضلاتك على التحمل طوال فترة التمرين، أفضل ما في الأمر أنه يساعدك على إنقاص الوزن بسبب الخصائص التي تعمل على حرق الدهون. هناك 112 سعرًا حراريًا في كل وجب ، بالإضافة إلى 29 جرامًا من الكربوهيدرات ، و 5 جرامات من الدهون ، و 1 جرام من البروتين ، و 1 جرام من الألياف. كل ما تحتاجه هو الأطعمة التالية:

نصف كوب شمام ، مفروم

1 كوب عصير ليمون

ثلث كوب من العنب الأخضر المجمد

في الخلاط ، اخلطي كل هذه المكونات حتى يصبح ناعماً ، ثم يقدم على الفور.

الوصفة الثالثة

تتكون من عصير التوت جدًا وهو مشروب ممتع إذا كنت تبحث عن عصير مضاد للأكسدة مفيد أيضًا لفقدان الوزن، هذا المزيج اللذيذ من التوت والكرز غني بفيتامين C و الأنثوسيانين ، والتي يمكن أن تساعد في مكافحة السرطان كل ما تحتاجه هو:

1 كوب زبادي كرزي (قليل الدسم)

عصير التوت البري (14 كوب)

1 كوب كرز مجمد منزوع النواة

نصف كوب توت أزرق مجمد غير محلى

في الخلاط ، اخلطي الزبادي وعصير التوت البري. اخلطي الكرز والتوت حتى يصبح المزيج ناعمًا، هذه الوصفة تحتوي 230 سعرًا حراريًا لكل وجبة ، و 49 جرامًا من الكربوهيدرات ، و 2 جرامًا من الدهون ، و 5 جرامات من البروتين ، و 3 جرامات من الألياف