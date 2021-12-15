سر نجاح الطعمية المصرية مثل المطاعم في البيت وطريقة عملها بأسهل الطرق

نقدم لكم سر نجاح الطعمية المصرية حيث تعد الطعمية من الأكلات الشهيرة في الوطن العربي وخصوصاً مصر وسوريا فيوجد منها عدة أنواع فهناك طعمية محشية عن طريق الفلفل الأحمر المهروس بداخلها وطعمية بطعم الحمص وطعمية عادية فتقدم الطعمية بجانب الفول والبطاطس والباذنجان المخلل والجرجير الطازج فهو من الأكلات المشهورة فهو ذات عناصر غذائية هامة وذلك يرجع إلى وجود البيض والخضراوات الطازجة التي لها تأثير قوي على جهاز المناعة بجسم الإنسان فتلجأ ربات المنزل إلى عملها وذلك لسهولة طهيها وتوافر مكوناتها وسرعة تقديمها فهي أنظف من التي تباع في المحلات الشعبية بعيدة عن التلوث الموجود في الهواء والزيت المستخدم في قليتها بالخارج. سر نجاح الطعمية المصرية نصف كيلو فول مدشوش

حبتان متوسطة بصل ونقوم بتقسيمهم إلى أرباع

ثمان فصوص ثوم مهروس

حزمة بقدونس

حزمة كزبرة

واحد حزمة شبت

بيضة كبيرة

ربع كوب ماء

ثلاث معالق كبار من الكزبرة الناشفة

معلقة كبيرة بيكربونات صوديوم

رشة ملح

رشة فلفل أسود

قليل من الشطة

زيت نباتي للقلي طريقة تحضير الطعمية بالمنزل بأسهل الطرق وأقل الخطوات نقوم بغسل الفول جيداً ثم نقوم بنقعه في ماء ونتركه ليلة كاملة.

نأتي بالفول ونقوم بتصفيته من الماء ونضعه في الكبة أو الخلاط الكهربائي ثم نضيف إليه البقدونس والماء والكزبرة الخضراء. والبصل والشبت والثوم ونضرب المكونات جيداً حتى ينعموا جيداً.

نقوم بإضافة الفلفل الأسود الملح والبيض والكزبرة المجففة والشطة وبيكربونات الصوديوم ونضربهم مرة أخرى حتى يمتزجوا جيداً.

نأتي بمقلاة عميقة ونضع فيها زيت نباتي للقلي ونتركه حتى يقدح.

نأتي بعجينة الطعمية ونبدأ في تشكيلها على شكل أقراص متوسطة أو الشكل الذي نرغب فيه ونضعها في الزيت الساخن.

نقوم بقلي الطعمية ونقلبها على الجانب الآخر حتى تحمر.

نرفع الطعمية أعلى الزيت ونضعها على ورق مطبخ حتى نتخلص من الزيت الزائد بها.

نقوم بتقديم الطعمية مع الخبز البلدي والفول المدمس. أسرار نجاح الطعمية بالمنزل يجب أن نقوم بفرم الطعمية جيداً حتى تتجانس وتنعم تماماً.

يمكننا أن نضيف البيض حتى نحصل على طعمية هشة.

يجب علينا أن نحرص عند تشكيل عجينة الطعمية ألا تكون كبيرة الحجم لأنها ستنتفخ عند القلي. سر نجاح الطعمية المصرية الوسوم

نقدم لكم سر نجاح الطعمية المصرية حيث تعد الطعمية من الأكلات الشهيرة في الوطن العربي وخصوصاً مصر وسوريا فيوجد منها عدة أنواع فهناك طعمية محشية عن طريق الفلفل الأحمر المهروس بداخلها وطعمية بطعم الحمص وطعمية عادية فتقدم الطعمية بجانب الفول والبطاطس والباذنجان المخلل والجرجير الطازج فهو من الأكلات المشهورة فهو ذات عناصر غذائية هامة وذلك يرجع إلى وجود البيض والخضراوات الطازجة التي لها تأثير قوي على جهاز المناعة بجسم الإنسان فتلجأ ربات المنزل إلى عملها وذلك لسهولة طهيها وتوافر مكوناتها وسرعة تقديمها فهي أنظف من التي تباع في المحلات الشعبية بعيدة عن التلوث الموجود في الهواء والزيت المستخدم في قليتها بالخارج. سر نجاح الطعمية المصرية نصف كيلو فول مدشوش

حبتان متوسطة بصل ونقوم بتقسيمهم إلى أرباع

ثمان فصوص ثوم مهروس

حزمة بقدونس

حزمة كزبرة

واحد حزمة شبت

بيضة كبيرة

ربع كوب ماء

ثلاث معالق كبار من الكزبرة الناشفة

معلقة كبيرة بيكربونات صوديوم

رشة ملح

رشة فلفل أسود

قليل من الشطة

زيت نباتي للقلي طريقة تحضير الطعمية بالمنزل بأسهل الطرق وأقل الخطوات نقوم بغسل الفول جيداً ثم نقوم بنقعه في ماء ونتركه ليلة كاملة.

نأتي بالفول ونقوم بتصفيته من الماء ونضعه في الكبة أو الخلاط الكهربائي ثم نضيف إليه البقدونس والماء والكزبرة الخضراء. والبصل والشبت والثوم ونضرب المكونات جيداً حتى ينعموا جيداً.

نقوم بإضافة الفلفل الأسود الملح والبيض والكزبرة المجففة والشطة وبيكربونات الصوديوم ونضربهم مرة أخرى حتى يمتزجوا جيداً.

نأتي بمقلاة عميقة ونضع فيها زيت نباتي للقلي ونتركه حتى يقدح.

نأتي بعجينة الطعمية ونبدأ في تشكيلها على شكل أقراص متوسطة أو الشكل الذي نرغب فيه ونضعها في الزيت الساخن.

نقوم بقلي الطعمية ونقلبها على الجانب الآخر حتى تحمر.

نرفع الطعمية أعلى الزيت ونضعها على ورق مطبخ حتى نتخلص من الزيت الزائد بها.

نقوم بتقديم الطعمية مع الخبز البلدي والفول المدمس. أسرار نجاح الطعمية بالمنزل يجب أن نقوم بفرم الطعمية جيداً حتى تتجانس وتنعم تماماً.

يمكننا أن نضيف البيض حتى نحصل على طعمية هشة.

يجب علينا أن نحرص عند تشكيل عجينة الطعمية ألا تكون كبيرة الحجم لأنها ستنتفخ عند القلي. سر نجاح الطعمية المصرية

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر نجاح الطعمية المصرية مثل المطاعم في البيت وطريقة عملها بأسهل الطرق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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