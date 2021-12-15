طريقة عمل اللانشون في المنزل بطريقة صحية وبمكونات بسيطة متوفرة في كل بيت

تتخوف الكثير من الأمهات من شراء اللانشون من محلات البقالة حيث يشك الكثيرون في نوعية اللحوم المستخدمة في صناعة اللانشون حيث انتشر مؤخرا ظاهرة استخدام أنواع لحوم لحيوانات أخرى مما يثير فزع أولياء الأمور، وبالفعل لا يفضل تناول اللانشون من مصادر غير موثوقة ويفضل تناولها من صنع المنزل ، ونستعرض لكم اليوم أضمن طريقة لتحضير اللانشون في المنزل بيدك وبأفضل طريقة ممكنة وصحية، وتتنوع طرق تحضير اللانشون حيث تقوم الأمهات بتحضيره كسندوتشات لأطفالهم في المدرسة لأن الأطفال في هذه السن يحبون اللانشون كثيرا. مكونات تحضير اللانشون في المنزل عدد ٦ بيضات كاملين

القليل من ثوم البودرة

القليل من بصل البودرة

١ كوب دقيق

ربع ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون

نصف ملعقة من الملح

نصف كوب من الزيت

رشة من الفلفل الأسود حسب الرغبة

٢ مكعب مرقة اللحم

٥ مكعبات من الجبنة الكريمي

لون طعام صحي

رشه بابريكا طريقة تحضير اللانشون احضري الخلاط الكهربائي ثم ضعي فيه مكعبات ألجبنه الكريمي مع كوب الزيت واخفقي فيه البيض، ثم امزجي الخليط جيدا

بعد المزج جيدا أضيفي إلى الخليط باقي المكونات الجافة من بصل البودرة وثوم البودرة والحبهان والفلفل الأسود ومرقة اللحم والملح

اخلط المكونات التي أضفناها جيدا أضيفي القليل من لون الطعام الصحي حتى يكسب اللانشون لونه المعتاد واخفقي المكونات جيدا في الخلاط

تجهيز الخليط ضعيه في كيس من البلاستيك ثم قومي بلفه في ورق استر تش، ثم ضعي من حوله ورق ألومنيوم (ورق الفويل)

احضري وعاء عميق و املئيه بالماء وضعيه على النار حتى يصل إلى درجة غليان الماء وهي ١٠٠ درجة مئوية.

أضيفي كيس اللانشون المغلق بإحكام إلى الوعاء واتركيه لمدة تصل إلى ساعة.

بعد مضي ساعة اخرجي اللانشون من الإناء وضعيه على الرخامة حتى يبرد تماما ثم ادخليه إلى الثلاجة.

في اليوم التالي لصنع اللانشون احرجيه من الثلاجة وقطعيه شرائح بالسمك الذي تفضلينه، الآن أصبح اللانشون جاهز لتقديمه لأطفالك وعائلتك. أنواع اللانشون مكونات تحضير اللانشون في المنزلطريقة تحضير اللانشونأنواع اللانشون ويوجد الكثير من أنواع وأطعمة اللانشون مثل بالفراخ وباللحم واللانشون بالزيتون وأطعمه أخرى مثل الفلفل الأسود، وكلها أنواع مميزة ترضي جميع الأذواق. الوسوم

تتخوف الكثير من الأمهات من شراء اللانشون من محلات البقالة حيث يشك الكثيرون في نوعية اللحوم المستخدمة في صناعة اللانشون حيث انتشر مؤخرا ظاهرة استخدام أنواع لحوم لحيوانات أخرى مما يثير فزع أولياء الأمور، وبالفعل لا يفضل تناول اللانشون من مصادر غير موثوقة ويفضل تناولها من صنع المنزل ، ونستعرض لكم اليوم أضمن طريقة لتحضير اللانشون في المنزل بيدك وبأفضل طريقة ممكنة وصحية، وتتنوع طرق تحضير اللانشون حيث تقوم الأمهات بتحضيره كسندوتشات لأطفالهم في المدرسة لأن الأطفال في هذه السن يحبون اللانشون كثيرا. مكونات تحضير اللانشون في المنزل عدد ٦ بيضات كاملين

القليل من ثوم البودرة

القليل من بصل البودرة

١ كوب دقيق

ربع ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون

نصف ملعقة من الملح

نصف كوب من الزيت

رشة من الفلفل الأسود حسب الرغبة

٢ مكعب مرقة اللحم

٥ مكعبات من الجبنة الكريمي

لون طعام صحي

رشه بابريكا طريقة تحضير اللانشون احضري الخلاط الكهربائي ثم ضعي فيه مكعبات ألجبنه الكريمي مع كوب الزيت واخفقي فيه البيض، ثم امزجي الخليط جيدا

بعد المزج جيدا أضيفي إلى الخليط باقي المكونات الجافة من بصل البودرة وثوم البودرة والحبهان والفلفل الأسود ومرقة اللحم والملح

اخلط المكونات التي أضفناها جيدا أضيفي القليل من لون الطعام الصحي حتى يكسب اللانشون لونه المعتاد واخفقي المكونات جيدا في الخلاط

تجهيز الخليط ضعيه في كيس من البلاستيك ثم قومي بلفه في ورق استر تش، ثم ضعي من حوله ورق ألومنيوم (ورق الفويل)

احضري وعاء عميق و املئيه بالماء وضعيه على النار حتى يصل إلى درجة غليان الماء وهي ١٠٠ درجة مئوية.

أضيفي كيس اللانشون المغلق بإحكام إلى الوعاء واتركيه لمدة تصل إلى ساعة.

بعد مضي ساعة اخرجي اللانشون من الإناء وضعيه على الرخامة حتى يبرد تماما ثم ادخليه إلى الثلاجة.

في اليوم التالي لصنع اللانشون احرجيه من الثلاجة وقطعيه شرائح بالسمك الذي تفضلينه، الآن أصبح اللانشون جاهز لتقديمه لأطفالك وعائلتك. أنواع اللانشون مكونات تحضير اللانشون في المنزلطريقة تحضير اللانشونأنواع اللانشون ويوجد الكثير من أنواع وأطعمة اللانشون مثل بالفراخ وباللحم واللانشون بالزيتون وأطعمه أخرى مثل الفلفل الأسود، وكلها أنواع مميزة ترضي جميع الأذواق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل اللانشون في المنزل بطريقة صحية وبمكونات بسيطة متوفرة في كل بيت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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