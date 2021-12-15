المعمول اللبناني الدايب الهش اصنعيه بنفسك فى المنزل وبحشوات مختلفة

يعتبر المعمول من الحلويات اللذيذة والمهمة، والتى تنتشر فى الوطن العربى كله وارتبط تقديمها بالمناسبات والأعياد وخاصة فى عيد الفطر، كما انها تعد من الحلويات المميزة والمفيد والمغذية لأنه يتم عملها بحشوات مختلفة مقل التمر او المكسرات من الفستق واللوز عين الجمل وغيرها من انواع المكسرات الأخرى المفيدة جداً، وكذلك يتم صنعها من دقيق السميد او الدقيق الأبيض او بخليط من النوعين كما سوف نقدمه اليوم، وسوف نقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مقادير وطريقة تحضير المعمول اللبناني الشايب الهش بالتفصيل. مقادير المعمول اللبناني الدايب الهش مقادير المعمول اللبناني الدايب الهش يحتوى المعمول اللبناني على مكونات بسيطة وغير مكلفة سوف نتعرف عليها سوياً وهى كالتالي: ٣ كوب من دقيق السميد.

ملعقة صغيرة من المحلب.

٢ كوب من الدقيق العادى.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

٣/٤ كوب من السكر البودرة.

٣ ملعقة كبيرة من ماء الورد.

٢ كوب من السمنة.

٤ ملعقة كبيرة من ماء الزهر. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل المعمول اللبناني سهلة ولكن لها بعض الخطوات لكى تحصلين على عجينة ناجحة وهى كمايلي: نقوم بإحضار وعاء عميق ونضع به دقيق السميد والدقيق العادى ونخليهم مع بعض كويس. ثم نضيف عليهم السمنة ونفرك باليد حتى تتداخل السمنة مع الدقيق تماماً. بعد ذلك نضيف عليهم باقى المكونات من المحلب والخميرة وماء الورد وماء الزهر والسكر البودرة. نقوم بعجن المكونات مع بعض جيداً باللم وليس كثرة العجن. بعد الإنتهاء من العجن نتركها جانبا حتى ترتاح قليلاً. ثم نقطعها الى كور صغيرة فى الحجم بحجم الليمونة يمكنك حشوها بالحشوات المختلفة من التمر او الفستق او اللوز وغيرها او يمكن تركها سادة كما هيا. ثم نشكلها فى القالب المخصص لها أو نشكلها بالمناقيش. نحضر صاج مدهون بالسمنة ونص عليه كرات العجين بعد التشكيل ويجعل مسافة مناسبة بين كل واحدة والأخرى. ندخل الصاج الفرن المسخن مسبقاً على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ٣٠ دقيقة او حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي. نخرج الصاج من الفرن ونتركه حتى يبرد تماماً ثم نضعه فى طبق التقديم ونرش عليه السكر البودرة ويقدم وبالف هنا وشفا. الوسوم

يعتبر المعمول من الحلويات اللذيذة والمهمة، والتى تنتشر فى الوطن العربى كله وارتبط تقديمها بالمناسبات والأعياد وخاصة فى عيد الفطر، كما انها تعد من الحلويات المميزة والمفيد والمغذية لأنه يتم عملها بحشوات مختلفة مقل التمر او المكسرات من الفستق واللوز عين الجمل وغيرها من انواع المكسرات الأخرى المفيدة جداً، وكذلك يتم صنعها من دقيق السميد او الدقيق الأبيض او بخليط من النوعين كما سوف نقدمه اليوم، وسوف نقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مقادير وطريقة تحضير المعمول اللبناني الشايب الهش بالتفصيل. مقادير المعمول اللبناني الدايب الهش مقادير المعمول اللبناني الدايب الهش يحتوى المعمول اللبناني على مكونات بسيطة وغير مكلفة سوف نتعرف عليها سوياً وهى كالتالي: ٣ كوب من دقيق السميد.

ملعقة صغيرة من المحلب.

٢ كوب من الدقيق العادى.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

٣/٤ كوب من السكر البودرة.

٣ ملعقة كبيرة من ماء الورد.

٢ كوب من السمنة.

٤ ملعقة كبيرة من ماء الزهر. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل المعمول اللبناني سهلة ولكن لها بعض الخطوات لكى تحصلين على عجينة ناجحة وهى كمايلي: نقوم بإحضار وعاء عميق ونضع به دقيق السميد والدقيق العادى ونخليهم مع بعض كويس. ثم نضيف عليهم السمنة ونفرك باليد حتى تتداخل السمنة مع الدقيق تماماً. بعد ذلك نضيف عليهم باقى المكونات من المحلب والخميرة وماء الورد وماء الزهر والسكر البودرة. نقوم بعجن المكونات مع بعض جيداً باللم وليس كثرة العجن. بعد الإنتهاء من العجن نتركها جانبا حتى ترتاح قليلاً. ثم نقطعها الى كور صغيرة فى الحجم بحجم الليمونة يمكنك حشوها بالحشوات المختلفة من التمر او الفستق او اللوز وغيرها او يمكن تركها سادة كما هيا. ثم نشكلها فى القالب المخصص لها أو نشكلها بالمناقيش. نحضر صاج مدهون بالسمنة ونص عليه كرات العجين بعد التشكيل ويجعل مسافة مناسبة بين كل واحدة والأخرى. ندخل الصاج الفرن المسخن مسبقاً على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ٣٠ دقيقة او حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي. نخرج الصاج من الفرن ونتركه حتى يبرد تماماً ثم نضعه فى طبق التقديم ونرش عليه السكر البودرة ويقدم وبالف هنا وشفا.

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