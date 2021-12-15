طريقة عمل برياني الدجاج مثل المطاعم الجاهزة خطوة بخطوة والمكونات بسيطة وغير مكلفة

الدجاج البرياني من الاكلات الهندية التي انتشرت بشكل كبير في بلاد العالم بشكل كبير، والتي أصبحت تقدم في الكثير من المطاعم الخاصة بالاكل الهندي المميز، كما أنه يتكون من الدجاج وبغض التوابل التي تجعل له مذاق مميز وشهي، وله العديد من الفوائد للجسم، ولذلك سنتعرف على طريقة تحضير الدجاج البرياني في المنزل، ولكن لابد من اتباع الخطوات بشكل دقيق، حتى يعطي الطعم الطيب اللذيذ ويصبح مثل المطاعم الجاهزة بكل سهولة.

طريقة عمل الدجاج البرياني

البرياني يعتمد في تقديمه وتحضيرو بالمذاق المميز له لابد من وضع العديد من البهارات المختلفة كما أنه يتم خلطة الارز البسمتى اللذيذ ليصبح وجبة متكاملة، ويمكن تقديمها منفردة كوجبة غداء لذيذة وطريقة تحضيره كالآتي:

دجاجة كاملة مقطعة إلى قطع صغيرة.

نصف كيلو من الأرز البسمتي.

أربع بصلات كبيرة الحجم.

خمس حبات من الطماطم.

ملعقتين من معجون الطماطم الجاهزة.

ثمرة واحدة من البطاطس.

ملعقة من البهارات الخاصة بالبرياني، وتتواجد في محلات العطارة.

ملعقة كبيرة من الكاري.

خمس ملاعق من الكاري.

أربع ملاعق كبيرة من الزيت.

علبة من الزبادي.

ملعقة من الكركم.

قرن فلفل حار كبير.

قومي بإحضار وعاء كبير.

ثم قومي بإضافة الزبادي، والملح، والفلفل الاسود، وجميع البهارات التي قد تم تجهيزها من قبل ولكن بنصف الكمية.

اخلطي المكونات جيدًا حتى تتجانس مع بعض.

أضيفي إلى الوعاء أيضًا معجون الطماطم، ثم أعيدي الخلط.

أضيفي قطع الدجاج بعد تقطيعها وغسلها جيدًا إلى هذا الوعاء.

اخلطي الدجاج بكل المكونات حتى تتبل جيدًا.

الان ادخلي الدجاج داخل الفرن حتى تنضج ولكن ليس نضج كامل.

احضري الارز الآن ولكن لابد من نقعه قبل تسويته بنصف ساعة.

قومي بتسويته بالشكل المعتاد.

احضري اناء اخر وقومي بوضع ملعقتين من الزيت أو السمن حسب الرغبة.

أضيفي البصل بعد تقطيعه شرائح، قلبي البصل حتى يذبل قليلًا.

أضيفي الطماطم بعد تقطيعها مكعبات.

والفلفل الحار.

والفلفل الحار. قلبي المكونات جيدًا حتى تصبح مثل الصلصة أضيفي إليها باقي كمية البهارات التي تم الاحتفاظ بها

الآن أعيدي إضافة الدجاج مرة أخرى إلى هذه المكونات، ثم قلبي جيدًا.

اتركيها على النار قليلًا مرة أخرى.

أضيفي الان الدجاج بالخليط الكامل إلى الأرز البسمتي بعد نضجه في المنتصف، ثم يتم تقديمة.

مكونات عمل برياني الدجاجطريقة التحضير