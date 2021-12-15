مش هتبطلى تعمليها.. كفتة البرطمان الترند الجديد بدون فحم الذ من الحاتي

مش هتبطلى تعمليها.. كفتة البرطمان الترند الجديد من أشهر الوصفات في الفترة الحالية والتي انتشرت بشكل كبير جدًا هي طريقة عمل كفتة البرطمان وهذه الطريقة تتم بدون استخدام الفحم في الشوي وطريقة البرطمان هي من أحدث الطرق في عمل وصفات الأطعمة سواء شوي اللحوم أو الدجاج وتتمثل عملية الأكل في البرطمان بأنه يتم وضع الوصفة التي تريدين تحضيرها داخل برطمان معين ثم وضعه داخل الفرن وطبخ الكفتة بهذه الطريقة أصبحت أفضل وألذ من طريقة ووصفة كفتة الحاتي. طريقة عمل كفتة البرطمان الجديدة بدون فحم طريقة عمل كفتة البرطمان الجديدة بدون فحم مقادير الطريقة 1\2 كيلو كفتة.

بيضة واحدة.

الفلفل الأسود بمقدار ملعقة واحدة.

كمية من الملح الأبيض في ملعقة صغيرة.

بصلة متوسطة الحجم ناعمة ومبشورة.

2 ملعقة من البقسماط الناعم.

مقدار ملعقة واحدة من البابريكا.

أعواد شيش.

بعض من الكمون.

توابل اللحمة في ملعقة واحدة صغيرة.

برطمان من الزجاج. خطوات عمل الوصفة أحضري وعاء مناسب عميق لخلط المكونات وضعي بداخله البصل الناعم المبشور وقلبيه مع التوابل الموجودة.

ضعي البيضة الواحدة مع كمية الفلفل الأسود في طبق عميق اخفقيهم جيدًا حتى يختلطوا.

ثم ضعي خليط الفلفل الأسود والبيض مع البقسماط ثم قلبيهم جيدًا.

ثم أضيفي الخليط في الخطوة السابقة على البصل المبشور في الوعاء ولكن يجب التقليب جيدًا حتى لا تتكون تكتلات في الأكل.

أضيفي اللحمة المفرومة التي تريدين تحضيرها مع المكونات التي قمنا بخلطها داخل الوعاء وقلبيها مع الخليط.

شكلي أصابع الكفتة على أعواد الشيش الحديدية حتى تصبح جاهزة لإدخالها في الفرن.

قبل أن تضعيها داخل الفرن يجب وضعها داخل البرطمان الزجاجي الحراري الذي يستطيع تحمل أي درجات حرارة.

يجب قبل وضعها داخل البرطمان أن تقومي بدهن جميع جوانب البرطمان بالزيت النباتي حتى لا تلتصق بها اللحمة.

غطي البرطمان الزجاجي بالفويل ثم ضعيه داخل الفرن على درجة حرارة مناسبة حوالي 200 درجة مئوية.

اتركي البرطمان داخل الفرن لمدة نصف ساعة كاملة.

يجب ترك الكفتة داخل الفرن وعدم فتح الفرن عليها إلا بعد مرور مدة النصف ساعة حتى تنجح الوصفة.

داخل الفرن وعدم فتح الفرن عليها إلا بعد مرور مدة النصف ساعة حتى تنجح الوصفة. بعد أن تنضج تمامًا أخرجيها من الفرن وابدأي في تقديمها. خطوات عمل الوصفة الوسوم

مش هتبطلى تعمليها.. كفتة البرطمان الترند الجديد من أشهر الوصفات في الفترة الحالية والتي انتشرت بشكل كبير جدًا هي طريقة عمل كفتة البرطمان وهذه الطريقة تتم بدون استخدام الفحم في الشوي وطريقة البرطمان هي من أحدث الطرق في عمل وصفات الأطعمة سواء شوي اللحوم أو الدجاج وتتمثل عملية الأكل في البرطمان بأنه يتم وضع الوصفة التي تريدين تحضيرها داخل برطمان معين ثم وضعه داخل الفرن وطبخ الكفتة بهذه الطريقة أصبحت أفضل وألذ من طريقة ووصفة كفتة الحاتي. طريقة عمل كفتة البرطمان الجديدة بدون فحم طريقة عمل كفتة البرطمان الجديدة بدون فحم مقادير الطريقة 1\2 كيلو كفتة.

بيضة واحدة.

الفلفل الأسود بمقدار ملعقة واحدة.

كمية من الملح الأبيض في ملعقة صغيرة.

بصلة متوسطة الحجم ناعمة ومبشورة.

2 ملعقة من البقسماط الناعم.

مقدار ملعقة واحدة من البابريكا.

أعواد شيش.

بعض من الكمون.

توابل اللحمة في ملعقة واحدة صغيرة.

برطمان من الزجاج. خطوات عمل الوصفة أحضري وعاء مناسب عميق لخلط المكونات وضعي بداخله البصل الناعم المبشور وقلبيه مع التوابل الموجودة.

ضعي البيضة الواحدة مع كمية الفلفل الأسود في طبق عميق اخفقيهم جيدًا حتى يختلطوا.

ثم ضعي خليط الفلفل الأسود والبيض مع البقسماط ثم قلبيهم جيدًا.

ثم أضيفي الخليط في الخطوة السابقة على البصل المبشور في الوعاء ولكن يجب التقليب جيدًا حتى لا تتكون تكتلات في الأكل.

أضيفي اللحمة المفرومة التي تريدين تحضيرها مع المكونات التي قمنا بخلطها داخل الوعاء وقلبيها مع الخليط.

شكلي أصابع الكفتة على أعواد الشيش الحديدية حتى تصبح جاهزة لإدخالها في الفرن.

قبل أن تضعيها داخل الفرن يجب وضعها داخل البرطمان الزجاجي الحراري الذي يستطيع تحمل أي درجات حرارة.

يجب قبل وضعها داخل البرطمان أن تقومي بدهن جميع جوانب البرطمان بالزيت النباتي حتى لا تلتصق بها اللحمة.

غطي البرطمان الزجاجي بالفويل ثم ضعيه داخل الفرن على درجة حرارة مناسبة حوالي 200 درجة مئوية.

اتركي البرطمان داخل الفرن لمدة نصف ساعة كاملة.

يجب ترك الكفتة داخل الفرن وعدم فتح الفرن عليها إلا بعد مرور مدة النصف ساعة حتى تنجح الوصفة.

داخل الفرن وعدم فتح الفرن عليها إلا بعد مرور مدة النصف ساعة حتى تنجح الوصفة. بعد أن تنضج تمامًا أخرجيها من الفرن وابدأي في تقديمها. خطوات عمل الوصفة

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